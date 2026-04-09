Csütörtök reggel ismét emelkednek az olajárak, miután Teherán nyíltan megkérdőjelezte a tűzszünet életképességét, és több ponton is a megállapodások megszegésével vádolta Washingtont és szövetségeseit.
A Brent 2,5 százalékot emelkedett, ezzel újra 97 dollár felett áll, a tegnapi 90,4 dolláros mélypontról már 7,4 százalékot pattant fel.
A WTI 3,5 százalékot emelkedett, így már ez az olajfajta is 97 dollár felett áll.
Tegnap az amerikai olaj ára 2020 óta látott legnagyobb egynapos esést szenvedte el, amikor a piacok még a feszültség enyhülésére és a kínálati kockázatok csökkenésére játszottak. A mostani emelkedés viszont azt jelzi, hogy a befektetők gyorsan átértékelték ezt az optimizmust.
Az iráni parlament elnöke, Mohammad Bagher Ghalibaf szerint a tízpontos tűzszüneti javaslat több kulcseleme is sérült. Ezek között említette Izrael folytatódó libanoni csapásait, egy iráni légtérbe behatoló drónt, és azt is, hogy szerinte megkérdőjelezik Irán jogát az urándúsításra. A politikus élesen bírálta az Egyesült Államokat, hangsúlyozva, hogy a történelmi bizalmatlanság oka éppen az ilyen ismétlődő kötelezettségszegés.
Az amerikai alelnök, JD Vance úgy fogalmazott, hogy a tűzszünetek mindig rendezetlenek és nehezen kezelhetők, miközben megerősítette, hogy az Egyesült Államok továbbra sem fogadja el Irán nukleáris tevékenységét. A libanoni helyzet kapcsán pedig egyértelművé tette, hogy az nem volt része a megállapodásnak.
Az olajpiac ismét a kínálati kockázatokra fókuszál, ha a konfliktus újra eszkalálódik, az könnyen megzavarhatja a térségből érkező szállításokat, ami azonnali áremelkedést vált ki.
Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat - Újra ugrik az olajár
