Jegybanki műtárgyakkal gazdagodik a makói József Attila Múzeum
Befektetés

Portfolio
A jegybank igazgatósága döntött a műgyűjtemény letétbe helyezéséről 1 budapesti és 29 vidéki múzeumba - közölte az MNB.

A jegybank új vezetésének célja, hogy Nemzeti Bank tulajdonában lévő műalkotások a legszélesebb réteg számára megismerhető legyen. Ezért a műalkotásoknak jobb helye van a mindenki által látogatható múzeumokban, mint irodai folyosókon, vagy raktárakban – jelentette ki Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke a jegybank műgyűjteményének átadásán, Makón.

Banai szerint a köz érdekét szolgálja, hogy a jegybanki műgyűjtemény elemeit visszahelyezik természetes közegükbe, a múzeumok kiállítótereibe.

Az alelnök ismertette: a makói József Attila Múzeumba kerülő 12 alkotás egy művésztől származik, Szabados Árpádtól, aki szegedi születésű alkotóként természetes módon kapcsolódott a régió kulturális hálózatához, és aktív résztvevője volt a Makói Művésztelepnek is.

Kapcsolódó cikkünk

Hosszú ideje először van tétje a választásnak Magyarországon - Mi lesz a forinttal ?

Az MBH Bank igazgatóságába került az MNB volt alelnöke

A forint sorsa is vasárnap dőlhet el - Mutatjuk, mit áraz most a piac!

Itt a friss adat: újabb meglepetés a magyar inflációban!

Címlapkép: Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs műgyűjteményének átadásán a miskolci Herman Ottó Múzeumban 2026. április 7-én. Fotó: Vajda János / MTI

Még több Befektetés

Megkérdezték a ChatGPT-t a befektetők, vérfagyasztó eredmény született

Véleményt mondtak az elemzők az Opusról

Felfedte a számait az MBH: szépen hízik a magyar befektetők vagyona

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

