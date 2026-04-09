Jegybanki műtárgyakkal gazdagodik a makói József Attila Múzeum

A jegybank igazgatósága döntött a műgyűjtemény letétbe helyezéséről 1 budapesti és 29 vidéki múzeumba - közölte az MNB.

A jegybank új vezetésének célja, hogy Nemzeti Bank tulajdonában lévő műalkotások a legszélesebb réteg számára megismerhető legyen. Ezért a műalkotásoknak jobb helye van a mindenki által látogatható múzeumokban, mint irodai folyosókon, vagy raktárakban – jelentette ki Banai Péter Benő, a Magyar Nemzeti Bank elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke a jegybank műgyűjteményének átadásán, Makón.

Banai szerint a köz érdekét szolgálja, hogy a jegybanki műgyűjtemény elemeit visszahelyezik természetes közegükbe, a múzeumok kiállítótereibe.

Az alelnök ismertette: a makói József Attila Múzeumba kerülő 12 alkotás egy művésztől származik, Szabados Árpádtól, aki szegedi születésű alkotóként természetes módon kapcsolódott a régió kulturális hálózatához, és aktív résztvevője volt a Makói Művésztelepnek is.

Címlapkép: Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kortárs műgyűjteményének átadásán a miskolci Herman Ottó Múzeumban 2026. április 7-én. Fotó: Vajda János / MTI

