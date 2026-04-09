Kimondta a pénzügyminiszter: tömegével menekülnek a kriptocégek Amerikából, most dobják a mentőövet

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Wall Street Journalban megjelent véleménycikkében sürgette a Kongresszust, hogy fogadja el a digitális eszközök szövetségi szintű szabályozását megteremtő törvényjavaslatot.

Bessent a Clarity Act nevű kriptopiaci keretszabályozás elfogadása mellett érvelt. Ennek célja, hogy a kriptovaluták fejlesztése és az ágazatba irányuló befektetések az Egyesült Államokban maradjanak. A pénzügyminiszter szerint a digitális eszközök szabályozási keretrendszere jelenleg nem egyértelmű. Ez kiszámítható következményekkel járt: a kriptofejlesztések egyre nagyobb hányada települt át olyan országokba, ahol világos szabályok vannak érvényben, például Abu-Dzabiba és Szingapúrba.

Ezeken a helyeken a cégek pontosan tudják, hogyan kell regisztrálniuk, milyen követelményeknek kell megfelelniük, és hogyan működhetnek

– írta Bessent. Hozzátette: az amerikai székhelyből származó előnyök ritkán haladták meg a kockázatokat.

A Clarity Act a kriptoipar éveken át tartó lobbitevékenységének eredménye. Az ágazat szereplői régóta amellett érvelnek, hogy a jelenlegi szabályozás nem megfelelő a digitális eszközök számára. Megfelelő jogbiztonság nélkül ugyanis rendkívül nehéz az Egyesült Államokban működni.

A törvényjavaslat elfogadását hónapokig hátráltatta a bankszféra és a kriptoipar közötti vita. A nézeteltérés tárgya az volt, hogyan kezelje a jogszabály a stabilcoinok után fizetett kamatokat és egyéb hozamokat. A bankok egy olyan rendelkezést szorgalmaznak, amely megtiltaná ezt a gyakorlatot. A képviselőház végül júliusban megszavazta a saját változatát.

Bessent már februárban is úgy fogalmazott, hogy a törvényjavaslat "nagy megnyugvást" hozna a piac számára a jelentős volatilitás időszakában. Kiemelte továbbá, hogy a jogszabály mögött kétpárti támogatás áll a Kongresszusban.

Forrás: Reuters

