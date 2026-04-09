Megkérdezték a ChatGPT-t a befektetők, vérfagyasztó eredmény született
A ChatGPT az esetek közel kétharmadában téved, amikor egy brókert biztonságosnak minősít - írja az FT Adviser. Ez a BrokerChooser brókerösszehasonlító oldal friss kutatásából derült ki, amelyben több mint kétezer szolgáltatót vizsgáltak meg az OpenAI chatbotjának segítségével.
A kutatás szerint a ChatGPT a csaló brókerek felismerésében kifejezetten jól teljesít, hiszen az esetek 94,2 százalékában sikeresen figyelmeztette a felhasználókat. Amikor viszont egy brókert biztonságosnak nyilvánított, az mindössze 34,3 százalékban bizonyult helytállónak,

azaz a "biztonságos" minősítést kapott szolgáltatók mintegy kétharmada valójában nem volt megbízható.

A Google mesterséges intelligenciával működő AI Overview funkciója valamivel rosszabbul teljesített a csaló brókerek beazonosításában: az esetek 81,5 százalékában jelzett helyesen,

ráadásul a válaszok 18 százalékában a rendszer egyszerűen összetévesztette a csaló szolgáltatókat a törvényesen működő brókerekkel.

Az eredményeket különösen aggasztóvá teszi a BrokerChooser 2026 januárjában készült, kétezer fős brit felmérése. Ebből kiderült, hogy

a válaszadók 52,85 százaléka cselekedne mesterséges intelligencia által generált pénzügyi tanácsok alapján.

Arra a kérdésre, hogy a mesterséges intelligenciát vagy a hagyományos pénzügyi tanácsadót választanák-e, a költségeket figyelmen kívül hagyva a megkérdezettek 31,72 százaléka azt válaszolta, hogy mindkettőben egyformán megbízik.

Adam Nasli, a BrokerChooser brókerelemzési vezetője szerint a mesterséges intelligencia által generált, csalásra figyelmeztető jelzések ugyan hasznosak lehetnek, de a "biztonságos" minősítéseket erős fenntartásokkal kell kezelni. Minden esetben érdemes független forrásból is tájékozódni. A szakember kiemelte: egyre nagyobb a kockázata annak, hogy a befektetők, különösen a kezdők, ezeket az eszközöket a saját kutatásuk vagy a szakértői tanácsadás helyettesítőjeként kezdik használni. Ezzel szemben a mesterséges intelligenciának csupán a döntések támogatása lenne a feladata, nem pedig azok átvétele.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

