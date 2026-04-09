Megkongatták a vészharangot: komoly bajban a Tesla

A Tesla befektetői szerint egy olcsóbb elektromos modell bevezetése ugyan fellendítheti az eladásokat, de tovább szűkítheti a vállalat amúgy is nyomás alatt álló haszonkulcsát. A lépés egyértelmű válasz a kínai és az európai piacokon erősödő versenyhelyzetre – írja a Reuters.

„Jelenleg a kereslet, és nem a kínálat jelenti a szűk keresztmetszetet a Tesla számára” – hangsúlyozta Scott Acheychek, a REX Financial operatív igazgatója. A szakember szerint a működési tőkeáttétel csak akkor érvényesülhet, ha a cég az értékesítési volumen növelése mellett is képes 15 százalék körül tartani a haszonkulcsot. Ennek hiányában azonban fennáll a profitmarzs csökkenésének kockázata.

A gyengülő kereslet egyértelműen látszik a számokon: a legutóbbi negyedévben a Tesla több mint 50 ezer járművel többet gyártott, mint amennyit értékesített. Ez az elmúlt legalább négy év legnagyobb különbsége, amely egyértelműen a készletek növekedésére utal.

A helyzetet tovább nehezíti az a Donald Trump által támogatott politikai fordulat, amelynek nyomán kivezették a 7500 dolláros szövetségi adókedvezményt az elektromos autók után. Ez a támogatás korábban jelentős mértékben ösztönözte a keresletet.

A kínai versenytársak, élükön a BYD-vel, olcsóbb modellekkel hódítanak, és már Európában is agresszívan terjeszkednek. Ez a folyamat komolyan fenyegeti a Tesla piaci részesedését. Shawn Campbell, a Camelthorn Investments tanácsadója és Tesla-befektető szerint egy olcsóbb modell bevezetése nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a cég versenyképes maradjon Kínában és Európában. Ezeken a piacokon ugyanis rendkívül erős az árverseny.

A Tesla már eddig is próbált reagálni a kialakult helyzetre. Tavaly piacra dobták a Model 3 és a Model Y olcsóbb, "Standard" változatait. Ezek az autók akár 5000 dollárral is kevesebbe kerülhetnek a "Premium" modelleknél, ami részben ellensúlyozhatja az adókedvezmény kiesését. Az elemzők szerint azonban az olcsóbb verziók értékesítése is lefelé nyomhatja a vállalat haszonkulcsát.

A vállalat 2024-ben még elvetette egy olcsóbb modell bevezetésének terveit, helyette inkább az önvezető technológiákra, a robotaxikra, valamint a humanoid robotikára helyezték a hangsúlyt, magasabb profitmarzzsal kecsegtető, szoftveralapú bevételeket célozva.

A járműeladások azonban immár két egymást követő évben csökkentek, ami komolyan megterheli a tőkeigényes fejlesztéseket finanszírozó alaptevékenység készpénztermelő képességét.

Sőt, egyes elemzők már sorozatban a harmadik évben is visszaesést prognosztizálnak.

Mamta Valechha, a brit Quilter Cheviot elemzője szerint egy új modell bevezetése ugyan növelheti az értékesítési volument és a kapacitáskihasználtságot, de egyúttal valószínűleg tovább szűkíti a haszonkulcsot. Ez különösen igaz akkor, ha a Tesla a piaci részesedés megtartását helyezi előtérbe a nyereségességgel szemben.

Forrás: Reuters

