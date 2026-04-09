Olaj, atom, AI és rakéták - Ezekben állapodott meg Magyarország és az Egyesült Államok

JD Vance budapesti látogatásához kapcsolódóan az amerikai alelnök hivatala részletesen ismertette azokat a megállapodásokat, amelyek az energia, a technológia és a biztonság területén erősítik a kétoldalú kapcsolatokat. A csomag egyszerre tartalmaz konkrét üzleti tranzakciókat, előkészítési projekteket és hosszabb távú együttműködési kereteket.
Az energetikai együttműködés egyik közvetlen eleme, hogy a Mol 510 ezer tonna amerikai kőolajat vásárolt, közel 500 millió dollár értékben. Ez a lépés az ellátási források diverzifikálását szolgálja, és az amerikai–magyar energia kapcsolat erősítésének része.
A nukleáris területen egy ennél lényegesen nagyobb volumenű együttműködés előkészítése indult el. Az Egyesült Államok támogat egy úgynevezett FEED tanulmányt, amely egy új, amerikai technológiájú kis moduláris reaktor magyarországi telepítésének műszaki és gazdasági megalapozását célozza. A projekt akár tíz ilyen reaktor megépítését is előrevetíti, amelyek összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt. A folyamatban több amerikai vállalat is részt vesz, köztük a GE Vernova, a Holtec International és a Westinghouse Electric, amelyek együttműködési megállapodásokat kötöttek az MVM-mel.
Ezzel párhuzamosan a paksi atomerőmű első blokkjainak élettartam-hosszabbítása is napirenden van. A Westinghouse és az MVM külön megállapodásban vizsgálja az amerikai technológia alkalmazását a hosszabbítás során, továbbá az együttműködés kiterjed a nukleáris üzemanyag-szállításra is, amelyről már 2025 novemberében született megállapodás.
A technológiai együttműködések között kiemelt szerepet kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A Microsoft a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetemmel közösen olyan képzési programok elindításáról állapodott meg, amelyek a kis- és középvállalkozások digitális felkészültségét javítják. Egy másik megállapodás a közintézmények digitális infrastruktúrájának védelmét célozza úgynevezett szuverén felhőmegoldásokkal.
Az egészségügyben a GE Healthcare és a Semmelweis Egyetem egy onkológiai kiválósági központ létrehozásáról állapodott meg. A projekt célja, hogy amerikai orvostechnológiai és mesterséges intelligencia alapú megoldások bevonásával javítsa a daganatos betegek ellátását Magyarországon.
A védelmi együttműködés egyik legkonkrétabb eleme, hogy Magyarország 700 millió dollár értékben tervezi beszerezni a HIMARS rakétarendszereket. Ezek a nagy mobilitású tüzérségi rendszerek a NATO-n belüli interoperabilitást erősítik, és a honvédség elrettentő képességének növelését szolgálják.
A rendszerhez kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra fejlesztésében a 4iG és az amerikai L3Harris Technologies működik együtt, a cél a NATO-kompatibilis kommunikációs technológia integrálása.
Az együttműködés kiterjed az űriparra is. A Northrop Grumman és a 4iG közösen dolgozik egy geostacionárius műholdas képesség kialakításán, amely a nemzetbiztonsági és kommunikációs infrastruktúra fejlesztését szolgálhatja, miközben az amerikai ipari bázis fenntartásához is hozzájárul.
