Saját részvény, milliárdos osztalék, fontos döntések jönnek a BIF közgyűlésén

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
A BIF 2026. április 30-án tartja éves rendes közgyűlését , ahol a részvényesek több, a vállalat működését és tőkepiaci megítélését is érdemben befolyásoló kérdésről határozhatnak.
A napirend egyik legfontosabb pontja az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére. A javaslat szerint a társaság a közgyűléstől számított 18 hónapos időtartamra kapna felhatalmazást arra, hogy törzsrészvényeket vásároljon, legfeljebb az alaptőke 25 százalékáig. A visszavásárlás történhet tőzsdén vagy azon kívül is, és az egy részvényre fizethető ár 1 forint és a megelőző 180 nap forgalommal súlyozott átlagárának 150 százaléka között lehet. A felhatalmazás 2027. október 30-ig lenne érvényes, és célja a társaság működésének támogatása, valamint az ügyfélkapcsolatok fejlesztése.
Egy másik fontos napirendi pont a 2025-ös eredmény felhasználása és az osztalék mértékének meghatározása. A BIF szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, így a jogszabályok alapján elvárt osztalékszintet kell teljesítenie. Ennek megfelelően az igazgatótanács elsődleges javaslata szerint
a társaság 5,176 milliárd forint osztalékot fizetne ki a tárgyévi szabad eredmény terhére.
Ha ezt a közgyűlés nem fogadja el, alternatív javaslatként egy visszafogottabb, 2,75 milliárd forintos osztalék kifizetését terjesztették elő, ami részvényenként 10 forintot jelentene. Ez az alacsonyabb osztalék lehetővé tenné, hogy a vállalat a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit változatlan dinamika mellett folytassa.
A menedzsment ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a közgyűlés akár úgy is dönthet, hogy egyáltalán nem fizet osztalékot, és inkább tartalékot képez a jövőbeli beruházások finanszírozására. Amennyiben osztalékfizetésről születik döntés, annak pontos feltételeit és ütemezését a közgyűlést követően külön hirdetményben teszik közzé, beleértve az osztalékra jogosító fordulónapot is.
A BIF árfolyama idén 16 százalékot esett.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Orbán Viktor 3 nappal a választás előtt elárulta, mit nem tudtak megcsinálni 16 év alatt
A tervről nem mondott le.
Amíg mindenki máshová figyelt, orosz tengeralattjárók indultak az európai nagyhatalom felé – Most lehullott a lepel a titkos akcióról
Egyenesen Putyinnak üzent a miniszter.
Hatalmas bejelentés jött: új megállapodást kötött az MVM a Paksi Atomerőmű ellátására
Orosz helyett európai nukleáris fűtőelem.
Előbukkant egy térkép, amire a fél világ várt: kiderült, hogy lehet átjutni a Hormuzi-szoroson
Minden fontos információ szerepel rajta.
Míg a világ végre demokratizálódni kezdett, Magyarország ebben is különutas
Trump már bizonyított, most a Tisza jöhet
Valami nagyon furcsa történik a magyar áramáraknál: nem azt látjuk, mint amit várnánk
Már az energiapiac sem a régi.
Megkongatták a vészharangot: a lakosság fizetheti meg az új brüsszeli energiaterv árát
Svédország ultimátumot küldött.
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!