Saját részvény, milliárdos osztalék, fontos döntések jönnek a BIF közgyűlésén

A BIF 2026. április 30-án tartja éves rendes közgyűlését , ahol a részvényesek több, a vállalat működését és tőkepiaci megítélését is érdemben befolyásoló kérdésről határozhatnak.

A napirend egyik legfontosabb pontja az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények megszerzésére. A javaslat szerint a társaság a közgyűléstől számított 18 hónapos időtartamra kapna felhatalmazást arra, hogy törzsrészvényeket vásároljon, legfeljebb az alaptőke 25 százalékáig. A visszavásárlás történhet tőzsdén vagy azon kívül is, és az egy részvényre fizethető ár 1 forint és a megelőző 180 nap forgalommal súlyozott átlagárának 150 százaléka között lehet. A felhatalmazás 2027. október 30-ig lenne érvényes, és célja a társaság működésének támogatása, valamint az ügyfélkapcsolatok fejlesztése.

Egy másik fontos napirendi pont a 2025-ös eredmény felhasználása és az osztalék mértékének meghatározása. A BIF szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, így a jogszabályok alapján elvárt osztalékszintet kell teljesítenie. Ennek megfelelően az igazgatótanács elsődleges javaslata szerint

a társaság 5,176 milliárd forint osztalékot fizetne ki a tárgyévi szabad eredmény terhére.

Ha ezt a közgyűlés nem fogadja el, alternatív javaslatként egy visszafogottabb, 2,75 milliárd forintos osztalék kifizetését terjesztették elő, ami részvényenként 10 forintot jelentene. Ez az alacsonyabb osztalék lehetővé tenné, hogy a vállalat a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseit változatlan dinamika mellett folytassa.

A menedzsment ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a közgyűlés akár úgy is dönthet, hogy egyáltalán nem fizet osztalékot, és inkább tartalékot képez a jövőbeli beruházások finanszírozására. Amennyiben osztalékfizetésről születik döntés, annak pontos feltételeit és ütemezését a közgyűlést követően külön hirdetményben teszik közzé, beleértve az osztalékra jogosító fordulónapot is.

A BIF árfolyama idén 16 százalékot esett.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.