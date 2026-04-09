Úgy drágul a benzin és a dízel, mintha nem lenne holnap, pedig az amerikai finomítók nagy nyertesei a háborúnak

Az iráni konfliktus által kiváltott közel-keleti kőolajszállítási zavarok évek óta nem látott finomítói árréseket biztosítanak a Mexikói-öböl menti amerikai finomítóknak. Ezzel párhuzamosan az ázsiai és európai üzemek kénytelenek visszafogni a termelésüket – számolt be a Reuters.

Az amerikai finomítók, amelyek kevésbé függnek a közel-keleti nyersolajtól, kiváló helyzetben vannak a globális üzemanyaghiány kiaknázására.

A világ legnagyobb üzemanyagpiacán mintegy napi 18 millió hordó finomítói kapacitás áll rendelkezésre.

Ennek jelentős része a Mexikói-öböl menti exportközpontokban összpontosul. A Marathon Petroleum, a Phillips 66, a Valero Energy és a PBF Energy egyaránt a jelenlegi piaci helyzet nyertesei, mivel közvetlenül hozzáférnek a tengeri exportterminálokhoz.

A Mexikói-öböl menti finomítók kapacitáskihasználtsága a múlt hónapban meghaladta a 95 százalékot. Ez jelentős emelkedés az egy évvel korábbi 90, illetve az ötéves szezonális átlagnak számító 82 százalékhoz képest. Ezzel szemben az ázsiai finomítók kihasználtsága a márciusi és áprilisi termeléscsökkentések nyomán 80-85 százalék közé süllyedt a Rystad Energy tanácsadó cég adatai szerint.

Az amerikai kőolajtermék-export márciusban rekordot döntött: az élénk exportkereslet a belföldi üzemanyagárakat is felfelé húzza, mivel a finomítók külföldön magasabb árakat tudnak érvényesíteni. Ennek következtében az amerikai benzin- és gázolajárak a benzinkutakon a történelmi csúcsok felé tartanak. A jelenség a gázolaj- és a kerozinpiacon a legszembetűnőbb. A Közel-Kelet ugyanis mindkét terméknek, valamint az ezek finomításához szükséges, magas kihozatalú nyersolajfajtáknak is kulcsfontosságú szállítója.

A szárnyaló finomítói árrések ellenére az amerikai finomítók sem mentesülnek a növekvő nyersanyagköltségek alól. A WTI Midland Észak-Ázsiába irányuló júliusi szállítási ajánlatai hordónként 30-40 dolláros felárral érkeznek a referenciaárakhoz képest. Ez az érték márciusban még csak 20 dollár körül mozgott.

Eközben az európai ajánlatok a Dated Brenthez viszonyítva rekordközeli, 15 dolláros felárra kúsztak fel.

A Phillips 66 hétfőn közölte, hogy az emelkedő nyersanyagárak az első negyedévben közel 900 millió dolláros, adózás előtti, piaci átértékelésből fakadó veszteséget okoztak a fedezeti ügyletein. Az elemzők szerint azonban ezt a mínuszt bőven ellensúlyozhatják a megemelt termékárak mellett realizált exportbevételek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ