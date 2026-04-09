Vasárnap jönnek a választások - Mi lesz a magyar tőzsdén?

Vasárnap országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. Az esemény a tőzsdei befektetők fantáziáját is megmozgatja, nem véletlenül, hiszen a korábbi választásokat követő időszakban markáns mozgásokat láthattunk a magyar részvényekben. Mutatjuk, hogy a 2010 óta eltelt időszakban mik voltak a választások hazai részvénypiaci hatásai, és hogy mely részvényeket érdemes kiemelten figyelni.

A forint piacán a befektetők már hónapok óta beszélnek egy jelenségről, aminek a neve Tisza bet, vagyis hogy egyes befektetők arra pozicionálják magukat, hogy kormányváltás jön a hétvégi országgyűlési választásokat követően Magyarországon, ami pedig tovább erősítheti a magyar fizetőeszközt, vagyis érdemes a forintra fogadni.

Ez a hatás egy másik formában a magyar részvénypiacon is alaposan megmozgatta az árfolyamokat, ott a NER-hez köthető tulajdonosi hátterű vállalatok részvényárfolyamai mozdultak markánsan attól függően, hogy éppen milyen közvélemény-kutatási eredmények jöttek ki.

Most összegyűjtöttük, hogy a 2010 óta eltelt időszakban milyen választási eredményekre számítottak, végül mi lett a végeredmény, és az hogyan mozgatta meg a hazai tőzsdei árfolyamokat, ez alapján pedig mire lehet számítani jövő héten.