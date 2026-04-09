Véleményt mondtak az elemzők az Opusról

MBH Befektetési Bank

Az MBH Befektetési Bank elemzői szerint az Opus 2025-ös teljesítménye egyértelműen kettős képet mutat, ahol a bevételi visszaesés mellett a jövedelmezőség érdemben javult. A vállalat árbevétele 21,7 százalékkal 597 milliárd forintról 467 milliárd forintra csökkent, ugyanakkor az EBITDA 12,3 százalékkal 105 milliárd forintra emelkedett, az EBIT mindössze 2,6 százalékkal esett vissza 45 milliárd forintra, miközben a nettó profit 7,2 százalékkal 51,55 milliárd forintra nőtt.

Az elemzők külön kiemelik, hogy a marzsok minden szinten jelentősen javultak, az EBITDA marzs 15,7 százalékról 22,6 százalékra, az EBIT marzs 7,7 százalékról 9,5 százalékra, a profitmarzs pedig 8,1 százalékról 11 százalék fölé emelkedett.

Az elemzői értékelés szerint a vállalat teljesítményét alapvetően az egyes szegmensek eltérő dinamikája határozza meg. Az energetikai üzletág egyértelműen a csoport húzóereje maradt, ahol a bevétel ugyan csak 1,7 százalékkal csökkent 191 milliárd forintra, de az EBIT több mint 237 százalékkal 34 milliárd forintra, az EBITDA pedig 74,4 százalékkal 65 milliárd forintra emelkedett, miközben a nettó eredmény közel négyszeresére, 25,7 milliárd forintra nőtt, amit többek között adóváltozások is támogattak.

Ezzel szemben az építőipari szegmens jelentős visszaesést mutatott, a bevétel 46 százalékkal 153 milliárd forintra csökkent, ami mögött a gyenge makrogazdasági környezet és az elmaradó GDP növekedés áll, ugyanakkor a hatékonyság javulása miatt az EBIT csak 25 százalékkal esett vissza.

Az élelmiszeripar szintén gyenge évet zárt, az EBITDA 64,6 százalékkal 5 milliárd forintra esett, a nettó eredmény pedig mínusz 8,2 milliárd forintra romlott, amit költségnyomás, devizahatás és egyedi negatív események okoztak, bár az év végi negyedévben már javulás jelei látszanak.

A turizmus ezzel szemben erős növekedést mutatott, a bevétel 18,4 százalékkal 56 milliárd forintra nőtt, a nettó profit pedig 70 százalékkal 6,26 milliárd forintra emelkedett, és az elemzők szerint a szektor 2026-ban tovább gyorsulhat, mivel az egyszeri költségek kifutnak.

A kilátások kapcsán az elemzők arra számítanak, hogy az energetika növekedése mérséklődik, az építőipar alacsonyabb pályán stabilizálódik, míg a turizmus erősödhet, az élelmiszeripar pedig fokozatosan állhat helyre. Összességében a modelljük szerint a cég értékelése diszkontált cash flow és úgynevezett sum of the parts megközelítésen alapul, öt éves előrejelzési horizonttal, és 15 százalékos likviditási diszkont alkalmazásával jutnak el a célárhoz, miközben a csoport jövőjét összességében pozitívan ítélik meg, elsősorban a javuló marzsok és a szerkezeti átalakulás miatt.

Az MBH Befektetési Bank célára az Opusra 584 forint, ami 36 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam. Az ajánlás Vétel.

Equilor

Az Equilor elemzői szerint az Opus negyedik negyedéves számai alapvetően vegyes képet mutatnak, ahol a bevételi oldal jelentős visszaesése mellett a profitabilitás több szinten javulni tudott. A társaság árbevétele éves alapon 27 százalékkal 100 milliárd forintra csökkent, 2022 első negyedéve óta az első alkalom, hogy a bevétel 100 milliárd forint alá esett. Ezzel párhuzamosan azonban a működési költségek ennél is nagyobb mértékben, 45 százalékkal 95 milliárd forintra estek, ami részben ellensúlyozta a gyengébb topline teljesítményt.

Ennek ellenére az üzemi eredmény 47 százalékkal 4 milliárd forintra csökkent, miközben az EBITDA 48 százalékkal 30 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA marzs pedig 29,8 százalékra ugrott, ami 15,2 százalékpontos javulást jelent. Az Equilor kiemeli, hogy a marzsok jelentős bővülése kulcsfontosságú pozitívum, még akkor is, ha az egy részét egyszeri vagy költségoldali tényezők hajtják. Az egy részvényre jutó profit 40,6 forintra csökkent, ami 22,5 százalékos visszaesés.

Az Equilor értékelése szerint a cég teljesítményét szegmens szinten érdemes vizsgálni, mert a különböző üzletágak nagyon eltérő dinamikát mutatnak. Az energetikai szegmens kifejezetten erős lett, ahol a bevétel ugyan 43 százalékkal 38 milliárd forintra csökkent, de a költségek még gyorsabban, 54 százalékkal estek, ami az üzemi eredményt 70 százalékkal 10 milliárd forintra emelte, az EBITDA pedig 19 milliárd forintra nőtt, közel 50 százalékos margin mellett.

Ezzel szemben az építőipari szegmens jelentős visszaesést mutatott, az árbevétel 47 százalékkal 48 milliárd forintra esett, amit az alacsonyabb értékű szerződések és a gyengébb tenderkörnyezet magyaráz. Az üzemi eredmény itt 43 százalékkal csökkent, miközben a Soroksár Kelebia projekt végelszámolása 2026-ra tolódott, ami időzítési kockázatot jelent.

Az élelmiszeripari szegmens 24 százalékos bevételcsökkenést szenvedett el 17 milliárd forintra, amit a forinterősödés, a feldolgozott kukoricatermékek gyenge árazása és egyedi negatív események, köztük több mint 4,1 millió eurós bevételkiesés okozott, így a szegmens továbbra is veszteséges maradt, mínusz 1,2 százalékos EBIT margin mellett.

A turizmus ugyanakkor pozitív meglepetést hozott, ahol a bevétel 26 százalékkal 14 milliárd forintra nőtt, az üzemi eredmény pedig 2 milliárd forintra ugrott, a margin közel 15 százalékra emelkedett, bár az Equilor hangsúlyozza, hogy a növekedés döntően portfólióbővülésből fakadt, az organikus teljesítmény lényegében stagnált.

Az elemzők összességében úgy látják, hogy a cég profitabilitása javul, de a bevételi oldal gyengesége és a ciklikus szegmensek kitettsége továbbra is kockázatot jelent, ugyanakkor az osztalékpolitika támogatja a részvény értékeltségét, a javasolt 20 forintos osztalék 4,5 százalékos osztalékhozamot jelent, amit egy 1 milliárd forintos részvény-visszavásárlási program is kiegészít, további részvényenként közel 2 forint értékkel.

Az elemzőcég fenntartja az 598 forintos célárat és a vételi ajánlást, a célár közel 40 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

Az Opus árfolyama ma 4, idén pedig 22 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ