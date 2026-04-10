2 milliárd forintos tőkeemelés jön a Deltánál

A Delta Group tájékoztatása szerint a társaság a középtávú stratégiájában meghatározott, közel 6 milliárd forintos tőkebevonási cél megvalósítása során újabb lépést tett, miután a korábbi, 2 milliárd forintos kamatozó részvénykibocsátást követően újabb 2 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre. A társaság befektetési együttműködési megállapodást kötött az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap befektetővel, amelynek képviseletében a Focus Ventures jár el, és amely a teljes kibocsátást lejegyzi.

Az igazgatóság döntése alapján a társaság 1 600 darab új, „I” sorozatú dematerializált kamatozó részvényt bocsát ki, részvényenként 10 000 forint névértékkel és 1 250 000 forint kibocsátási értékkel, összesen 2 milliárd forint kibocsátási értékben. A tranzakció eredményeként az alaptőke 16 millió forinttal emelkedik, a kibocsátási érték és a névérték közötti különbözetként 1,98 milliárd forint kerül a tőketartalékba.

A kibocsátott részvények éves szinten fix 10,44 százalékos kamatozással rendelkeznek, osztalékra nem jogosítanak, részvényenként egy szavazati jogot biztosítanak. A részvények zártkörű forgalomba hozatal keretében, jegyzési elsőbbség kizárásával, kizárólag a kijelölt minősített befektető részére kerülnek felajánlásra, aki az ellenértéket legkésőbb 2026. április 30-ig köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.

A részvényekhez kapcsolódóan a társaságot meghatározott időpontokban vételi jog, míg a befektetőt szerződésben rögzített feltételek mellett eladási jog illeti meg. A kamatfizetésre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.

A tőkeemelésről az igazgatóság 2026. április 8-án döntött, és ennek megfelelően módosította a társaság alapszabályát. A társaság a szükséges cégbírósági bejelentéseket és közzétételeket elvégzi, majd ezt követően kerül sor az új részvények megkeletkeztetésére.

A Delta árfolyama idén 19 százalékot esett.

