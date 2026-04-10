A szakadék szélén táncol az ikonikus autómárka, hamarosan eldőlhet a sorsa

Egy évvel ezelőtt még sokan a luxusautó-ipar egyik legígéretesebb fordulataként tekintettek az Aston Martin Lagonda Global Holdings történetére. Az új modellek, a látványos márkaépítés és a Forma-1-be való visszatérés egy olyan narratívát rajzolt fel, amely szerint a legendás brit márka végre kiléphet a pénzügyi bizonytalanságok árnyékából. Ma azonban egészen más képet mutatnak a számok: a részvény árfolyama az elmúlt egy évben közel 50 százalékkal esett, miközben a befektetői bizalom látványosan megingott.

A problémák nem korlátozódnak a tőzsdére. Az Aston Martin Aramco Formula One Team, amely néhány éve még a sport egyik leggyorsabban fejlődő projektjének számított, szintén egyre nehezebben tartja a lépést az élmezőnnyel. A kezdeti sikerek után a teljesítmény visszaesett, a fejlesztési verseny pedig ismét rávilágított arra, milyen költséges és kockázatos vállalkozás a Forma–1-ben tartósan versenyképesnek maradni.

A kérdés ma már nem az, hogy az Aston Martin előtt állnak-e kihívások, hanem az, hogy ezek átmeneti nehézségek vagy egy mélyebb, strukturális probléma tünetei.

Egy ikonikus márka esetében a visszaesés sosem csupán számokról szól, egyszerre érinti a márkaértéket, a befektetői bizalmat és a hosszú távú stratégiai jövőképet. Az elmúlt egy év eseményei alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy az Aston Martin története ismét egy kritikus fordulóponthoz érkezett.