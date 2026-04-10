Az Anthropic mindent felfal - Nagy esés a szoftvercégek részvényeinél

Nagy eséssel reagáltak az amerikai szoftvercégek részvényei, miután ismét előtérbe kerültek az AI-hoz kapcsolódó kockázatok. Az S&P 500 Software and Services index az év eleje óta 25,5 százalékot gyengült, csütörtökön pedig további 2,6 százalékos esést szenvedett el.

A piaci hangulatot egy friss fejlemény rontotta el, miután az Anthropic bemutatta új, Claude Mythos nevű modelljét, amelyet egyelőre csak szűk körben, közel 40 technológiai vállalat számára tett elérhetővé, köztük a Microsoft és a Google számára.

A szektor esése széles körű volt. A kiberbiztonsági cégek közül a Cloudflare, Okta, CrowdStrike és SentinelOne részvényei 4,9 és 6,5 százalék közötti mértékben estek.

A legrosszabban teljesítők között volt a Zscaler is, amelynek árfolyama 8,8 százalékkal csökkent, miután egy brókercég leminősítette a részvényt.

Más nagy szoftvercégek részvénye is esett, az Atlassian, Workday, Adobe, Salesforce és Intuit részvényei 3,7 és 6,8 százalék közötti esést mutattak.

A negatív hangulat nem korlátozódott az Egyesült Államokra. Európában az SAP, a Capgemini és a Temenos papírjai 3 és 7 százalék közötti mértékben estek.

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ