Hát ez meg micsoda?! Szemet vetett a miniszter a nyugdíj-megtakarításokra, így rúgná be az európai gazdaságot

A svéd politikus a Nordea bank Helsinkiben tartott rendezvényén beszélt a témáról. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió hiába épít tőkepiaci uniót, ha egyszerűen nincs elegendő tőke a piacon. Svédország, Finnország, Dánia és Hollandia részben már tőkefedezeti nyugdíjrendszert működtet.
Ebben a modellben a járulékbefizetések egy részét pénzügyi eszközökbe fektetik, majd a felhalmozott vagyonból és annak hozamaiból finanszírozzák a későbbi nyugdíjakat.
Az EU a "Megtakarítási és Befektetési Unió" (Savings and Investments Union, SIU) megvalósításán dolgozik annak érdekében, hogy a 27 nemzeti tőkepiac helyett egy nagy európai piac jöjjön létre, csökkentve ezzel az európai vállalatok nemzeti bankoktól való függőségét, határokon átnyúló hozzáférést biztosítva számukra a részvény- és tőkepiaci finanszírozáshoz. A célkitűzések egyik fő eleme a bankbetét-fókuszú lakossági megtakarítások mobilizálása, amelyek kézenfekvő finanszírozási forrást jelenthetnének a versenyképességi problémákkal küzdő európai vállalatok számára.
Wykman OECD-adatokra hivatkozva rámutatott a tagállamok közötti egyenlőtlenségekre. Svédország, Dánia és Hollandia együttesen az EU felhalmozott nyugdíjvagyonának mintegy kétharmadát birtokolta a 2022 és 2024 közötti időszakban. Ezzel szemben a felosztó-kirovó rendszert alkalmazó Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország részesedése összesen csupán 22 százalékot tett ki. A miniszter szerint a nagyobb uniós tagállamoknak is meg kellene reformálniuk a nyugdíjrendszerüket, és a felosztó-kirovó modellről el kellene mozdulniuk a tőkefedezeti irányba.
Az eseményen felszólalt Maria Albuquerque, az EU pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztosa is. A politikus a pénzügyi szolgáltatások valódi egységes piacának mielőbbi megteremtését sürgette. Az uniós kormányok korábban már megállapodtak abban, hogy az év végéig lezárják az erről szóló tárgyalásokat.
Minél tovább várunk, annál jobban előretörnek a versenytársaink, és annál kisebbé válik Európa a visszapillantó tükörben
– fogalmazott a biztos. Maria Albuquerque korábban leszögezte: minden európai polgárnak képesnek kell lennie arra, hogy jó életszínvonalat tartson fenn a nyugdíjas évei alatt; a tőkefedezeti nyugdíjpillérek megerősítését célzó törekvések pedig kettős célt szolgálnak: az emberek magabiztosabban tudjanak tervezni idős éveikre, egyúttal új finanszírozási források is keletkezzenek, amelyek mozgósíthatók az uniós gazdaság fellendítése érdekében.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Narciso Contreras/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
