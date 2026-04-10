Kiderült, mi lesz a következő évtized sztárbefektetése, már most ömlik bele a pénz
Befektetés

Az amerikai tőzsdén forgalmazott alapok (ETF-ek) kezelt vagyona az évtized végére megduplázódhat: a Citigroup legfrissebb előrejelzése szerint 2035-re a 40 ezer milliárd dollárt is meghaladhatja ez az érték, ezzel a pénzintézet jelentősen felfelé módosította korábbi becsléseit. A növekedést elsősorban az aktívan kezelt ETF-ek hajthatják.

Az amerikai ETF-piac kezelt vagyona 2025 márciusában mintegy 10,4 ezer milliárd dolláron állt. A Citi korábbi prognózisa szerint ez az összeg 2030-ra 19 ezer milliárd, 2035-re pedig 29 ezer milliárd dollárra nőtt volna. Az új becslés azonban ennél jóval optimistább.

A bank immár 25 ezer milliárd dollárt vár 2030-ra, 2035-re pedig több mint 40 ezer milliárd dollárt prognosztizál.

A Citi elemzői szerint a növekedés jelentős részét az aktívan kezelt ETF-ek hajthatják. Ezek tőkebeáramlása várhatóan meghaladja majd a passzív társaikét. Az aktív ETF-ek a piac leggyorsabban növekvő szegmensei közé tartoznak. Rugalmas stratégiáikkal és alacsonyabb költségeikkel vonzzák a befektetőket. Céljuk egy referenciaindex felülmúlása vagy egy meghatározott hozamcél elérése, szemben a passzív alapokkal, amelyek egyszerűen csak egy index teljesítményét követik le. A bank várakozása szerint az aktív ETF-ek piaci részesedése tíz éven belül megduplázódhat.

A növekedést a termékinnovációk, valamint az ETF-ek indítását megkönnyítő szabályozási változások egyaránt támogatják. Emellett az összetettebb stratégiák elterjedése és az adóhatékony befektetési megoldások iránti kereslet is fűti a piacot.

Az LSEG Lipper adatai szerint az idei évben eddig több mint 435 milliárd dollár friss tőke áramlott az amerikai ETF-ekbe. Ebből csak az amerikai részvényeket követő alapok több mint 75,8 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást könyvelhettek el. Az elmúlt két évben ezek a termékek összesen több mint 1100 milliárd dollár értékben vonzottak be tőkét.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

