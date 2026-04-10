Kiderült, mi lesz a következő évtized sztárbefektetése, már most ömlik bele a pénz

Az amerikai ETF-piac kezelt vagyona 2025 márciusában mintegy 10,4 ezer milliárd dolláron állt. A Citi korábbi prognózisa szerint ez az összeg 2030-ra 19 ezer milliárd, 2035-re pedig 29 ezer milliárd dollárra nőtt volna. Az új becslés azonban ennél jóval optimistább.
A bank immár 25 ezer milliárd dollárt vár 2030-ra, 2035-re pedig több mint 40 ezer milliárd dollárt prognosztizál.
A Citi elemzői szerint a növekedés jelentős részét az aktívan kezelt ETF-ek hajthatják. Ezek tőkebeáramlása várhatóan meghaladja majd a passzív társaikét. Az aktív ETF-ek a piac leggyorsabban növekvő szegmensei közé tartoznak. Rugalmas stratégiáikkal és alacsonyabb költségeikkel vonzzák a befektetőket. Céljuk egy referenciaindex felülmúlása vagy egy meghatározott hozamcél elérése, szemben a passzív alapokkal, amelyek egyszerűen csak egy index teljesítményét követik le. A bank várakozása szerint az aktív ETF-ek piaci részesedése tíz éven belül megduplázódhat.
A növekedést a termékinnovációk, valamint az ETF-ek indítását megkönnyítő szabályozási változások egyaránt támogatják. Emellett az összetettebb stratégiák elterjedése és az adóhatékony befektetési megoldások iránti kereslet is fűti a piacot.
Az LSEG Lipper adatai szerint az idei évben eddig több mint 435 milliárd dollár friss tőke áramlott az amerikai ETF-ekbe. Ebből csak az amerikai részvényeket követő alapok több mint 75,8 milliárd dollárnyi tőkebeáramlást könyvelhettek el. Az elmúlt két évben ezek a termékek összesen több mint 1100 milliárd dollár értékben vonzottak be tőkét.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Toplistás magyar bűnözőt fogtak el külföldön - Egy építkezésen találtak rá a rendőrök
Sokakat megkárosított Magyarországon, majd eltűnt.
Jön a választás, milyen eredmény születhet?
Áttekintjük a lehetséges kimeneteket.
Választás 2026: nagyot ugrott az átjelentkezettek és a külföldön szavazók száma, váratlan következménye lehet
Mutatjuk, hogyan, hol és hányan szavazunk a vasárnapi országgyűlési választásokon.
Bemondta Zelenszkij a végső határidőt: eddig a dátumig jó eséllyel vége lesz a háborúnak
Addig nagyon nehéz időszak vár Ukrajnára.
Megjöttek a friss adatok: csökkentek az MNB tartalékai
A háttérben az arany áll.
Egyetlen dologra vár mindenki: addig nem indulnak meg a béketárgyalások, ameddig ez nem teljesül
Ha ez teljesül, kezdődik a megbeszélés.
A szakadék szélén táncol az ikonikus autómárka, hamarosan eldőlhet a sorsa
Fordulópont vagy lassú lejtmenet?
Nagy baj van a fronton: brutális veszteségekről beszélt Zelenszkij - Azt mondja, Oroszország már kénytelen hozzányúlni a stratégiai tartalékaihoz
Érdekes hírszerzési adatokat kapott az elnök.
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.