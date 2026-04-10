Kínos botrány kerekedik a Fehér Házban, kiszivárgott a figyelmeztetés, vizsgálat indulhat

Egy fehér házi tisztviselő nyilatkozatából kiderült, hogy a Fehér Ház március 24-én e-mailben figyelmeztette valamennyi munkatársát:
senki sem használhatja fel a tisztségéből adódó információs előnyét tőzsdei ügyletekhez.
Az üzenetet egy nappal azután küldték ki, hogy Donald Trump rövid szünetet rendelt el az Irán elleni katonai csapásokban.
Az intés nem volt alaptalan, hiszen Trump több meghatározó politikai döntését is feltűnően jól időzített tőzsdei ügyletek előzték meg. A legfrissebb esetben a befektetők
mintegy 950 millió dollár értékben vettek fel pozíciókat az olajpiacon.
Ez mindössze néhány órával azelőtt történt, hogy az Egyesült Államok és Irán kedden tűzszünetet jelentett be. A tőzsdei adatok márciusban is hasonlóan pontos időzítésű tranzakciókat mutattak, röviddel azelőtt, hogy az elnök elhalasztotta az iráni energetikai infrastruktúra elleni csapásokat.
Elizabeth Warren, a szenátusi bankbizottság vezető demokrata tagja, valamint Sheldon Whitehouse szenátor egy pénteken nyilvánosságra hozott levélben fordult a hatóságokhoz. Arra szólították fel az amerikai Határidős Árutőzsde Felügyeletet (CFTC), hogy vizsgálja ki a március 23. óta zajló, gyanúsan kiemelkedő hozamú olajpiaci kereskedést. A politikusok a Reuters és más hírügynökségek tudósításaira hivatkoztak. Ezek a jelentések szokatlanul nagy volumenű áru- és részvénypiaci ügyletekről számoltak be, amelyek nemcsak az iráni, hanem a venezuelai lépéseket és a különböző vámintézkedéseket is megelőzték.
A Fehér Ház tagadta, hogy bármiféle visszaélés történt volna. Davis Ingle szóvivő nyilatkozatában hangsúlyozta: bár Trump erős és nyereséges részvénypiacot szeretne mindenkinek, a kongresszusi tagoknak és a kormányzati tisztviselőknek szigorúan tilos a nem nyilvános információkat anyagi haszonszerzésre felhasználniuk. A CFTC egyelőre nem reagált a megkeresésekre. Az ügynökség új jogérvényesítési igazgatója ugyanakkor a múlt hónapban kijelentette, hogy a bennfentes kereskedés elleni fellépést kiemelt prioritásként kezelik.
A demokrata politikusok részéről rövid időn belül ez már a második hasonló kezdeményezés. A múlt héten Mark Warner és Adam Schiff szenátorok fordultak megegyező aggályokkal az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC), valamint a védelmi minisztérium főellenőréhez.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
