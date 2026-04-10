Közel 9 milliárd forintos árbevétellel zárta a 2025-ös évet a Pensum

9 milliárd forint közelébe bővült 2025-ben a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Pensum Group árbevétele. A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett vállalat növekedését elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzése hajtotta, ugyanakkor az elmúlt évben tovább romló gazdasági környezettel szembesült, amely mellett a fokozódó árverseny és az év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj is rontotta a társaság működési eredményét. A Pensum 68 millió forint adózott eredménnyel és 35 forint egy részvényre jutó nyereséggel zárta 2025-öt.

A Pensum Group a romló gazdasági környezet, a piacon tapasztalható fokozódó árverseny és a tavaly év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj kedvezőtlen hatásai ellenére

2 százalékkal 8,9 milliárd forintra növelte árbevételét 2025-ben.

Az elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzéséből fakadó organikus növekedés mellett kihívást jelentett, hogy 2024 végén a kormány szigorított a vendégmunkások alkalmazásának szabályain. Ennek következtében 2025 januárjától a lejáró engedélyű munkavállalókat kizárólag a Fülöp-szigetekről érkezőkkel lehetett pótolni.

A Pensum Group az új megrendeléseket a szigorítás mellett is fedezni tudta, ugyanakkor a korlátozottabb rendelkezésre állás és a fokozódó árverseny miatt csak alacsonyabb árréssel. A piaci környezet változása és a költségnövelő tényezők következtében az adózott eredmény 71 százalékkal 68 millió forintra csökkent, az egy részvényre jutó nyereség 35 forint volt 2025-ben.

A romló gazdasági környezet ellenére az igazgatóság javaslata alapján, közgyűlési jóváhagyás esetén a tulajdonosok részvényenként 8 forint osztalékot kaphatnak.

Dr. Hadházy Tamás, a Pensum igazgatóságának tagja a 2025-ös eredmény és a kilátások kapcsán elmondta, hogy a vállalat 2026-ban gazdasági lassulásra, munkaerőkínálati növekedésre és ebből fakadóan a munkabérek emelkedési ütemének csökkenésére számít, jelentős tervezési kockázat mellett. A jelenlegi kilátások alapján a belföldi gazdaság továbbra is gyengélkedik, és belföldön jelentős szabályozási bizonytalansággal lehet számolni. A társaságnak sem Ukrajnában, sem Oroszországban nincs érdekeltsége, így az orosz-ukrán háború közvetlenül nem befolyásolja a működést. Az Amerikai Egyesült Államok és Irán konfliktusa ugyanakkor jelentősen növeli a nyersanyagárakat, amely kimondottan kedvezőtlen Európa gazdaságainak, így Magyarországnak is. A Pensum várakozásai szerint emiatt a német és magyar piacon is csökkenhet a növekedés, amely szűkülő munkaerőigényhez vezethet. A Pensum azzal számol, hogy ezt némileg ellensúlyozhatja, hogy tovább emelkednek az európai hadi kiadások, amely segítheti a gazdasági bővülést. A társaság ehhez kapcsolódóan 2026-ban külföldi tevékenységére nagyobb hangsúlyt kíván helyezni, amit tervei szerint akvizíciókkal is támogatna a külpiacokon. A bővüléshez szükséges forrást a Pensum tőkeemeléssel kívánja fedezni.

