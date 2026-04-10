Már a nyugdíjpénzeket is menekítik: szélsebesen vonják ki a féltve őrzött megtakarításaikat a britek, jó okuk van rá

A kutatás szerint tavaly 116 ezren igényeltek egyösszegű kifizetést a nyugdíjszámlájukról 55 éves korukban. Ez számottevő növekedés az egy évvel korábbi 110 ezerhez képest.

A felvett teljes összeg 2,3 milliárd fontra nőtt a megelőző évi 2,1 milliárd fontról.

A Lubbock Fine szakértői szerint a tendenciát jelentős részben a 2024-es őszi költségvetésben bejelentett szabályváltozás hajtja. Ennek értelmében 2027 áprilisától a nyugdíjmegtakarítások is az örökösödési adó hatálya alá kerülnek.

Andrew Tricker, a cég pénzügyi tanácsadója szerint sokan igyekeznek minél hamarabb felvenni a megtakarításukat, hogy csökkentsék az örököseiket terhelő adóterheket. A szakember meglepőnek nevezte, hogy a trend azokra is kiterjedt, akiknek a várható élettartamuk alapján még évtizedeik vannak hátra. Kollégája, Nicholas Clark hozzátette, hogy

a 2027-es határidő közeledtével várhatóan tovább nő majd a tőkekivonások száma.

Ez a folyamat különösen azok körében fog felgyorsulni, akik ezt jelentős adóteher nélkül tehetik meg.

A nyugdíjmegtakarításokat eddig széles körben rendkívül kedvező adózású eszköznek tartották. Sokan kifejezetten vagyonátadási célból építettek fel és őriztek meg nagy összegű nyugdíjszámlákat. Clark elmondta, hogy egyesek a még életükben megvalósuló vagyonátadás mellett döntenek, kihasználva az ajándékozási szabályokat. A brit rendszerben ugyanis a halált több mint hét évvel megelőző vagyontranszferek mentesülnek az örökösödési adó alól.

A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy a nyugdíjcélú megtakarítások túl korai felélése anyagi kiszolgáltatottsághoz vezethet időskorban. Az infláció, az emelkedő megélhetési költségek, a növekvő várható élettartam és a kiszámíthatatlan egészségügyi kiadások miatt a megtakarítók könnyen nehéz helyzetbe kerülhetnek. Különösen akkor, ha idő előtt kimerítik a tartalékaikat. Tricker hangsúlyozta, hogy az aktív munkavégzés befejezése után a jövedelem növelése már jóval nehezebb, ezért a nyugdíjasoknak feltétlenül szükségük van pénzügyi védőhálóra. Clark szerint sok esetben továbbra is a nyugdíjszámlán tartott és csak fokozatosan lehívott megtakarítás jelenti a leghatékonyabb megoldást.

