Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők
Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Kivárnak a befektetők a pénteki amerikai inflációs adat előtt, miközben a piacok egyre idegesebben figyelik az iráni tűzszüneti tárgyalások alakulását. A Wall Street ugyan sorozatban hetedik napja emelkedett, de a határidős indexek már óvatos képet mutatnak, jelezve, hogy a geopolitikai kockázatok és az inflációs nyomás együtt határozhatják meg a következő irányt.

Jöhet az újabb katalizátor

Mérsékelt elmozdulást mutatnak az amerikai határidős részvényindexek, a befektetők két fontos tényezőre figyelnek:

  • egyrészt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás fejleményeire
  • másrészt a pénteken érkező friss inflációs adatra.

A piacok az elmúlt napokban kifejezetten optimisták voltak. A remélt közel-keleti deeszkaláció és a technológiai részvények felpattanása hét egymást követő emelkedő naphoz segítette az S&P 500 indexet. A Nasdaq és a Dow Jones is hasonlóan erős teljesítményt mutatott, részben annak köszönhetően, hogy a márciusi esések után a befektetők elkezdték visszavásárolni a korábban eladott papírokat.

A lendület azonban most megtorpanni látszik, a befektetők kivárnak, újabb katalizátorokra várnak.

A figyelem középpontjában az amerikai–iráni tárgyalások állnak, amelyekre Pakisztánban kerülhet sor. Bár a felek a héten egy ideiglenes, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. Irán azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy megsértették a megállapodást, miközben új feltételeket is megfogalmazott, például Libanon bevonását a tárgyalásokba.

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy egyelőre az sem biztos, részt vesz-e Irán a tárgyalásokon. Az iráni nagykövet egy, a delegáció érkezéséről szóló bejegyzést is törölt, ami újabb kérdéseket vet fel.

A piacok számára az egyik legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros helyzete. Teherán korábban a szabad áthaladás biztosítását ígérte a tűzszünet idejére, a héten mégis fennakadásokat okozott az egyik legfontosabb globális olajszállítási útvonalon. Ez azonnal megjelent az energiaárakban, és közvetve az inflációs kilátásokban is.

Éppen ezért a pénteken érkező amerikai inflációs adat kiemelt jelentőségű. A várakozások szerint a márciusi fogyasztói árindex érdemben emelkedhet, főként az energiaköltségek megugrása miatt. Az olaj- és gázárak drágulása már most is begyűrűzött az üzemanyag- és rezsiköltségekbe.

Ez komoly dilemmát jelenthet a Fed számára. A jegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók egyre inkább aggódnak amiatt, hogy az iráni konfliktus tartós inflációs nyomást okozhat. Ha az infláció valóban ragadósnak bizonyul, az csökkentheti a kamatcsökkentések esélyét 2026-ban.

Közben a vállalati gyorsjelentési szezon is közeleg, ami újabb irányt adhat a piacoknak. A technológiai szektor különösen fókuszban van.

Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

