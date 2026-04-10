Megtorpant a rali, az iráni eseményekre figyelnek a befektetők

Jöhet az újabb katalizátor
Mérsékelt elmozdulást mutatnak az amerikai határidős részvényindexek, a befektetők két fontos tényezőre figyelnek:
- egyrészt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás fejleményeire
- másrészt a pénteken érkező friss inflációs adatra.
A piacok az elmúlt napokban kifejezetten optimisták voltak. A remélt közel-keleti deeszkaláció és a technológiai részvények felpattanása hét egymást követő emelkedő naphoz segítette az S&P 500 indexet. A Nasdaq és a Dow Jones is hasonlóan erős teljesítményt mutatott, részben annak köszönhetően, hogy a márciusi esések után a befektetők elkezdték visszavásárolni a korábban eladott papírokat.
A lendület azonban most megtorpanni látszik, a befektetők kivárnak, újabb katalizátorokra várnak.
A figyelem középpontjában az amerikai–iráni tárgyalások állnak, amelyekre Pakisztánban kerülhet sor. Bár a felek a héten egy ideiglenes, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. Irán azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy megsértették a megállapodást, miközben új feltételeket is megfogalmazott, például Libanon bevonását a tárgyalásokba.
A bizonytalanságot tovább növeli, hogy egyelőre az sem biztos, részt vesz-e Irán a tárgyalásokon. Az iráni nagykövet egy, a delegáció érkezéséről szóló bejegyzést is törölt, ami újabb kérdéseket vet fel.
A piacok számára az egyik legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros helyzete. Teherán korábban a szabad áthaladás biztosítását ígérte a tűzszünet idejére, a héten mégis fennakadásokat okozott az egyik legfontosabb globális olajszállítási útvonalon. Ez azonnal megjelent az energiaárakban, és közvetve az inflációs kilátásokban is.
Éppen ezért a pénteken érkező amerikai inflációs adat kiemelt jelentőségű. A várakozások szerint a márciusi fogyasztói árindex érdemben emelkedhet, főként az energiaköltségek megugrása miatt. Az olaj- és gázárak drágulása már most is begyűrűzött az üzemanyag- és rezsiköltségekbe.
Ez komoly dilemmát jelenthet a Fed számára. A jegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók egyre inkább aggódnak amiatt, hogy az iráni konfliktus tartós inflációs nyomást okozhat. Ha az infláció valóban ragadósnak bizonyul, az csökkentheti a kamatcsökkentések esélyét 2026-ban.
Közben a vállalati gyorsjelentési szezon is közeleg, ami újabb irányt adhat a piacoknak. A technológiai szektor különösen fókuszban van.
