Nagy átalakítás jöhet a 4iG-nél, nem fizet osztalékot a vállalat

A vállalat 2025-ös beszámolója alapján az adózott eredmény -53,7 milliárd forint, az eredménytartalék -42,6 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy az osztalékalap is negatív, így jogilag és gazdaságilag sincs lehetőség osztalék kifizetésére. Ennek megfelelően az igazgatóság azt javasolja, hogy a 2025-ös üzleti év után osztalék ne kerüljön kifizetésre, és a teljes eredmény kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.
A közgyűlés egyik legfontosabb döntése a saját részvények megszerzésére adott felhatalmazás lehet. Az igazgatóság 18 hónapos időtartamra kapna mandátumot, amely során a társaság az alaptőke legfeljebb 25 százalékának megfelelő névértékű saját részvényt halmozhat fel. A vásárlás rendkívül rugalmas formában történhet, tőzsdén, tőzsdén kívül, visszterhesen vagy akár ellenérték nélkül, valamint különböző pénzügyi instrumentumokon keresztül is.
Az árazásra is konkrét korlátokat határoztak meg. A minimum ár részvényenként 1 forint, míg a maximum ár nem haladhatja meg a releváns referenciaárak 150 százalékát. Ezek a referenciaárak többféle benchmarkhoz kötöttek, például a tranzakció napján kötött legmagasabb árhoz, illetve a megelőző 90 kereskedési nap forgalommal súlyozott átlagárához.
A saját részvény program mögött több stratégiai cél húzódik meg. A menedzsment egyértelműen jelzi, hogy a papírokat akvizíciós ellenértékként, tőkeszerkezet-optimalizálásra, részvényalapú ösztönzési rendszerekhez, valamint hibrid finanszírozási struktúrák kialakítására is fel kívánja használni.
Ezzel párhuzamosan a társaság négy évre szóló felhatalmazást kér az alaptőke emelésére. Az emelés maximális mértéke az aktuális alaptőke 5 százaléka, amely 299 millió forint, így az alaptőke legfeljebb 6,28 milliárd forintra emelkedhet. A vezetés teljes rugalmasságot kapna abban is, hogy a kibocsátás névértéken vagy attól eltérő áron történjen, valamint hogy kik vehetnek részt az új részvények jegyzésében.
A legmélyebb strukturális változást azonban az átfogó átszervezési program jelenti. A 4iG gyakorlatilag újraszervezné működésének alapjait. A tervek szerint a távközlési tevékenységeket leválasztanák a jelenlegi szervezeti struktúráról, és külön egységbe vagy akár külön társaságokba szerveznék ki. Emellett számos támogató és központi funkciót shared service center modellbe helyeznének át.
Az igazgatóság rendkívül széles jogkört kapna az átszervezés végrehajtására. Meghatározhatja a kiszervezendő tevékenységek körét, ütemezését és mértékét, dönthet eszközök és kötelezettségek átruházásáról, valamint megkötheti és módosíthatja a szükséges szerződéseket. A közgyűlés még bizonyos, egyébként saját hatáskörébe tartozó döntéseket is delegálna a menedzsmenthez, ha azok az átalakításhoz szükségesek.
A társaság 2 milliárd forint összegben nyújtott munkáltatói kölcsönt 2025 augusztusa és 2026 januárja között, amelyet 2026. január 14. és január 30. között teljes egészében visszafizettek. A közgyűlés ezt tudomásul veszi, további lépéseket nem tart szükségesnek, áll a közgyűlési előterjesztésekben.
A 4iG árfolyama idén 43 százalékot esett.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
