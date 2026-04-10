Nagyot mentek a magyar részvények a választások előtt
Az amerikai tőzsdeindexek vegyes képet mutatnak, a befektetők az iráni háborús híreket figyelik. A magyar tőzsde ma felülteljesítő volt, alaposan megmozgatták a magyar részvényeket a vasárnapi választások előtt.

Vegyes a kép Amerikában

Az amerikai részvényindexek a kereskedés félidején vegyes képet festenek:

  • A Dow Jones Index 0,4 százalkékos esést jelez,
  • míg az S&P 500 stagnál,
  • a Nasdaq pedig közel 0,5 százalékot emelkedett.
Száguldottak a magyar részvények

A zárás előtt valóságos rali bontakozott ki a vasárnapi választásokat megelőző utolsó kereskedési napon a BÉT-en,

a BUX Index 3,8 százalékos emelkedést jelzett zárásra.

A hazai blue chipek is nagyot mentek pénteken:

  • Az OTP közel 6,
  • A Magyar Telekom közel 5,
  • a Richter 3,2,
  • a MOL pedig 1,2 százalékkal került feljebb.
Bezuhant az amerikai fogyasztói bizalom

Nagyot romlott az amerikai fogyasztói bizalom áprilisban, miközben megugrottak az inflációs várakozások. A gyártói megrendelések második hónapja stagnálnak. Az iráni háború egyértelműen rontja a fogyazstói hangulatot és nagy kérdés, hogy az egyre törékenyebb fogyasztás mikor kezd el érdemben belassulni.

Új célárak érkeztek a Gránit Bank részvényeire: dupla ennyit ér a papír?

Az MBH Befektetési Bank 17 410 forintra emelte a Gránit Bank részvényeire vonatkozó 12 hónapos célárát, míg az Equilor Befektetési Zrt. 18 306 forinton tartotta célárát - közölte a Gránit Bank. Vételre ajánlják a bank részvényeit a két társaság elemzői.

OTP rali

Az OTP részvényei közben kiemelkedő forgalom mellett továbbra raliznak, már 5 százalék pluszban áll a magyar bankrészvény, miközben a forgalom már a 24 milliárd forintot is meghaladta, jóval az átlag fölött áll, ezzel természetesen a magyar tőzsde legnagyobb forgalmú papírja az OTP.

Már 41 000 forint közelében áll a jegyzés, egyre közelebb van a történelmi csúcs, ami 41 890 forint volt.

Stagnálás Amerikában

A csütörtöki záróértékek közelében nyitottak az amerikai részvénypiacok, a vezető amerikai részvényindexek csak mérsékelten mozdultak el a kereskedés első perceiben. A Dow Jones 0,2 százalék mínuszban áll, az S&P 500 pedig 0,1 százalékot emelkedett.

Közel 9 milliárd forintos árbevétellel zárta a 2025-ös évet a Pensum

9 milliárd forint közelébe bővült 2025-ben a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Pensum Group árbevétele. A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett vállalat növekedését elsősorban a harmadik országbeli munkavállalók kölcsönzése hajtotta, ugyanakkor az elmúlt évben tovább romló gazdasági környezettel szembesült, amely mellett a fokozódó árverseny és az év elejétől a szektor szereplőire kivetett foglalkoztatási díj is rontotta a társaság működési eredményét. A Pensum 68 millió forint adózott eredménnyel és 35 forint egy részvényre jutó nyereséggel zárta 2025-öt.

Hatalmasat ugrott az amerikai infláció

3,3%-ra ugrott az amerikai infláció az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt. Az inflációs kosár többi része nem néz ki rosszul, de ennek már kevés jelentősége van, ugyanis a magasabb árak előbb utóbb mindenhova megtalálják az útjukat.

Rali a magyar piacon

A nap eleje óta tovább javult a hangulat a magyar tőzsdén, miközben a nyugat-európai piacokon is valamelyest emelkedtek a részvénypiacok, a német DAX és a francia CAC már 0,7 százalék pluszban áll, a magyar piac 2,5 százalékot erősödött. Az emelkedés mögött egyértelműen az OTP és a Richter ralija áll, a magyar bankrészvény 4,2 százalékot emelkedett, a gyógyszerpapírok pedig 2,4 százalékkal kerültek feljebb. A Mol stagnál, a Magyar Telekom pedig 1,8 százalékot emelkedett. Az OTP emelkedése egyébként nagyrészt beleillik a régiós bankrészvények árfolyamemelkedésébe. A Raiffeisen 7,1, az Erste 4,6 százalék pluszban áll, a két nagy lengyel bankrészvény, a PKO és a Pekao is 2,7 százalékot emelkedett.

Ralizik az OTP

Nagyot emelkedett ma az OTP, a magyar bank részvényárfolyama már 3,5%-kal került feljebb, ez azonban nem lóg ki a régiós bankrészvények mezőnyéből, ugyanis a lengyel PKO és Pekao is több mint 3%-ot emelkedett, de az osztrák bankoknál az Erste is 3% fölötti pluszban áll, a Raiffeisen pedig közel 7%-ot ralizott. A forgalom átlag feletti az OTP-ben már több mint 11 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bankrészvények.

Rángatják az Opust

Saját részvény-visszavásárlási tranzakciók zajlanak ma az Opus piacán, a vállalat a Budapesti Értéktőzsdén, FIX ügyleteken keresztül vesz részvényeket, nagy forgalom mellett 420 alatti és 500 közeli kötések is voltak a papírban.

Ezért is alakult ki a napi átlagos sokszorosa a forgalomban.

Az Opus ma a második legforgalmasabb papír a BÉT-en, közel 1 milliárd forintos forgalommal.

Fordulat napon belül

A nap elején mínuszokból felpattantak a NER-papírok, a 4iG már 0,5%, az Opus pedig 2% emelkedésben van.

Tépik az OTP-t

A nap eleji kis pluszból felpattant az OTP árfolyama, és most már több mint 2% pluszban áll, eközben továbbra is nyomás alatt van a 4iG és az Opus, mindkét részvény közül közel 2,5%-ot veszített az értékéből.

Stagnálás Európában

Stagnálással nyitottak pénteken a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is a csütörtöki záróértéke közelében ingadozik. A befektetők újabb impulzusokra várnak, ezek egyrészt érkezhetnek az iráni háborúval kapcsolatban, másrészt makrogazdasági adatok is érkeznek, amelyek közül kiemelten fontos az amerikai inflációs adat, ami délután jelenik meg.

Az Anthropic mindent felfal - Nagy esés a szoftvercégek részvényeinél

Komoly eladói hullám söpört végig az amerikai szoftverszektoron, miután újra felerősödtek az AI okozta piaci félelmek. Az idei évben már 25 százalékot esett a szektorindex, miközben egyes vezető részvények egyetlen nap alatt 5–9 százalék közötti mínuszba kerültek.

Itt van, mire fogad most, aki nagyot kaszált az iráni háború kitörésén

Szokatlanul jól időzített fogadások jelentek meg a Polymarket platformon az amerikai–iráni tűzszünettel kapcsolatban, több újonnan létrehozott számla összesen mintegy 160 ezer dollár értékben kötött pozíciókat, amelyek értéke rövid idő alatt több mint 300 ezer dollárral nőtt Donald Trump bejelentését követően, írja a MarketWatch.

Kis emelkedés a magyar tőzsdén

A tegnapi nagyobb korrekció után mérsékelt emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde. A BUX-index a nyitás utáni percekben 0,4 százalékos emelkedésben van, az OTP papírjai 0,7, a Richter 0,6 százalékot emelkedett, a Mol kismértékben esik, Magyar Telekom pedig stagnál.

2 milliárd forintos tőkeemelés jön a Deltánál

Újabb tőkeemelést hajt végre a Delta, amelynek keretében egy intézményi befektető 2 milliárd forint értékben jegyez kamatozó részvényeket. A tranzakció eredményeként az alaptőke 16 millió forinttal emelkedik, 1,98 milliárd forint a tőketartalékba kerül.

Nagy átalakítás jöhet a 4iG-nél, nem fizet osztalékot a vállalat

Április 30-án tartja éves rendes közgyűlését a 4iG, a közgyűlési előterjesztésekből kiderült, hogy nem fizet osztalékot a vállalat a 2025-ös év eredménye után, miközben jelentős felhatalmazásokat kér a menedzsment, saját részvény vásárlásra, tőkeemelésre és egy átfogó átszervezés végrehajtására is zöld utat adhat a részvényesek.

Jöhet az újabb katalizátor

Mérsékelt elmozdulást mutatnak az amerikai határidős részvényindexek, a befektetők két fontos tényezőre figyelnek:

  • egyrészt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás fejleményeire
  • másrészt a pénteken érkező friss inflációs adatra.

A piacok az elmúlt napokban kifejezetten optimisták voltak. A remélt közel-keleti deeszkaláció és a technológiai részvények felpattanása hét egymást követő emelkedő naphoz segítette az S&P 500 indexet. A Nasdaq és a Dow Jones is hasonlóan erős teljesítményt mutatott, részben annak köszönhetően, hogy a márciusi esések után a befektetők elkezdték visszavásárolni a korábban eladott papírokat.

A lendület azonban most megtorpanni látszik, a befektetők kivárnak, újabb katalizátorokra várnak.

A figyelem középpontjában az amerikai–iráni tárgyalások állnak, amelyekre Pakisztánban kerülhet sor. Bár a felek a héten egy ideiglenes, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. Irán azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy megsértették a megállapodást, miközben új feltételeket is megfogalmazott, például Libanon bevonását a tárgyalásokba.

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy egyelőre az sem biztos, részt vesz-e Irán a tárgyalásokon. Az iráni nagykövet egy, a delegáció érkezéséről szóló bejegyzést is törölt, ami újabb kérdéseket vet fel.

A piacok számára az egyik legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros helyzete. Teherán korábban a szabad áthaladás biztosítását ígérte a tűzszünet idejére, a héten mégis fennakadásokat okozott az egyik legfontosabb globális olajszállítási útvonalon. Ez azonnal megjelent az energiaárakban, és közvetve az inflációs kilátásokban is.

Éppen ezért a pénteken érkező amerikai inflációs adat kiemelt jelentőségű. A várakozások szerint a márciusi fogyasztói árindex érdemben emelkedhet, főként az energiaköltségek megugrása miatt. Az olaj- és gázárak drágulása már most is begyűrűzött az üzemanyag- és rezsiköltségekbe.

Ez komoly dilemmát jelenthet a Fed számára. A jegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók egyre inkább aggódnak amiatt, hogy az iráni konfliktus tartós inflációs nyomást okozhat. Ha az infláció valóban ragadósnak bizonyul, az csökkentheti a kamatcsökkentések esélyét 2026-ban.

Közben a vállalati gyorsjelentési szezon is közeleg, ami újabb irányt adhat a piacoknak. A technológiai szektor különösen fókuszban van.

