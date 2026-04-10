Rángatják a magyar részvényeket a választások előtt

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Rángatják az Opust
Saját részvény-visszavásárlási tranzakciók zajlanak ma az Opus piacán, a vállalat a Budapesti Értéktőzsdén, FIX ügyleteken keresztül vesz részvényeket, nagy forgalom mellett 420 alatti és 500 közeli kötések is voltak a papírban.
Ezért is alakult ki a napi átlagos sokszorosa a forgalomban.
Az Opus ma a második legforgalmasabb papír a BÉT-en, közel 1 milliárd forintos forgalommal.
Fordulat napon belül
A nap elején mínuszokból felpattantak a NER-papírok, a 4iG már 0,5%, az Opus pedig 2% emelkedésben van.
Tépik az OTP-t
A nap eleji kis pluszból felpattant az OTP árfolyama, és most már több mint 2% pluszban áll, eközben továbbra is nyomás alatt van a 4iG és az Opus, mindkét részvény közül közel 2,5%-ot veszített az értékéből.
Stagnálás Európában
Stagnálással nyitottak pénteken a vezető nyugat-európai részvényindexek, a német DAX és a francia CAC is a csütörtöki záróértéke közelében ingadozik. A befektetők újabb impulzusokra várnak, ezek egyrészt érkezhetnek az iráni háborúval kapcsolatban, másrészt makrogazdasági adatok is érkeznek, amelyek közül kiemelten fontos az amerikai inflációs adat, ami délután jelenik meg.
Az Anthropic mindent felfal - Nagy esés a szoftvercégek részvényeinél
Komoly eladói hullám söpört végig az amerikai szoftverszektoron, miután újra felerősödtek az AI okozta piaci félelmek. Az idei évben már 25 százalékot esett a szektorindex, miközben egyes vezető részvények egyetlen nap alatt 5–9 százalék közötti mínuszba kerültek.
Itt van, mire fogad most, aki nagyot kaszált az iráni háború kitörésén
Szokatlanul jól időzített fogadások jelentek meg a Polymarket platformon az amerikai–iráni tűzszünettel kapcsolatban, több újonnan létrehozott számla összesen mintegy 160 ezer dollár értékben kötött pozíciókat, amelyek értéke rövid idő alatt több mint 300 ezer dollárral nőtt Donald Trump bejelentését követően, írja a MarketWatch.
Kis emelkedés a magyar tőzsdén
A tegnapi nagyobb korrekció után mérsékelt emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde. A BUX-index a nyitás utáni percekben 0,4 százalékos emelkedésben van, az OTP papírjai 0,7, a Richter 0,6 százalékot emelkedett, a Mol kismértékben esik, Magyar Telekom pedig stagnál.
2 milliárd forintos tőkeemelés jön a Deltánál
Újabb tőkeemelést hajt végre a Delta, amelynek keretében egy intézményi befektető 2 milliárd forint értékben jegyez kamatozó részvényeket. A tranzakció eredményeként az alaptőke 16 millió forinttal emelkedik, 1,98 milliárd forint a tőketartalékba kerül.
Nagy átalakítás jöhet a 4iG-nél, nem fizet osztalékot a vállalat
Április 30-án tartja éves rendes közgyűlését a 4iG, a közgyűlési előterjesztésekből kiderült, hogy nem fizet osztalékot a vállalat a 2025-ös év eredménye után, miközben jelentős felhatalmazásokat kér a menedzsment, saját részvény vásárlásra, tőkeemelésre és egy átfogó átszervezés végrehajtására is zöld utat adhat a részvényesek.
Jöhet az újabb katalizátor
Mérsékelt elmozdulást mutatnak az amerikai határidős részvényindexek, a befektetők két fontos tényezőre figyelnek:
- egyrészt az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszüneti megállapodás fejleményeire
- másrészt a pénteken érkező friss inflációs adatra.
A piacok az elmúlt napokban kifejezetten optimisták voltak. A remélt közel-keleti deeszkaláció és a technológiai részvények felpattanása hét egymást követő emelkedő naphoz segítette az S&P 500 indexet. A Nasdaq és a Dow Jones is hasonlóan erős teljesítményt mutatott, részben annak köszönhetően, hogy a márciusi esések után a befektetők elkezdték visszavásárolni a korábban eladott papírokat.
A lendület azonban most megtorpanni látszik, a befektetők kivárnak, újabb katalizátorokra várnak.
A figyelem középpontjában az amerikai–iráni tárgyalások állnak, amelyekre Pakisztánban kerülhet sor. Bár a felek a héten egy ideiglenes, kéthetes tűzszünetben állapodtak meg, a helyzet továbbra is rendkívül törékeny. Irán azzal vádolta az Egyesült Államokat és Izraelt, hogy megsértették a megállapodást, miközben új feltételeket is megfogalmazott, például Libanon bevonását a tárgyalásokba.
A bizonytalanságot tovább növeli, hogy egyelőre az sem biztos, részt vesz-e Irán a tárgyalásokon. Az iráni nagykövet egy, a delegáció érkezéséről szóló bejegyzést is törölt, ami újabb kérdéseket vet fel.
A piacok számára az egyik legfontosabb kérdés a Hormuzi-szoros helyzete. Teherán korábban a szabad áthaladás biztosítását ígérte a tűzszünet idejére, a héten mégis fennakadásokat okozott az egyik legfontosabb globális olajszállítási útvonalon. Ez azonnal megjelent az energiaárakban, és közvetve az inflációs kilátásokban is.
Éppen ezért a pénteken érkező amerikai inflációs adat kiemelt jelentőségű. A várakozások szerint a márciusi fogyasztói árindex érdemben emelkedhet, főként az energiaköltségek megugrása miatt. Az olaj- és gázárak drágulása már most is begyűrűzött az üzemanyag- és rezsiköltségekbe.
Ez komoly dilemmát jelenthet a Fed számára. A jegybank legutóbbi ülésének jegyzőkönyve szerint a döntéshozók egyre inkább aggódnak amiatt, hogy az iráni konfliktus tartós inflációs nyomást okozhat. Ha az infláció valóban ragadósnak bizonyul, az csökkentheti a kamatcsökkentések esélyét 2026-ban.
Közben a vállalati gyorsjelentési szezon is közeleg, ami újabb irányt adhat a piacoknak. A technológiai szektor különösen fókuszban van.
Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
