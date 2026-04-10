Újra jöhet a tűzijáték a magyar tőzsdén a választások után?

A 2018-as választásokat követően másnap több hazai részvény árfolyama is limittel emelkedett, akkora volt az eufória, hogy gyorsan 15 százalékos pluszba lendültek a papírok. Most vasárnap is választásokat tartanak, nagy kérdés, hogy hétfőn merre indulnak majd el az árfolyamok. Mutatjuk, hogy most is lehet-e a 2018-ashoz hasonló tűzijáték.

Limittel fel vagy le?

Vasárnap országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon. Az esemény alaposan megmozgatta a befektetők fantáziáját is. A forint piacon a Tisza bet mozgatta az árfolyamokat, de a részvénypiacokon is masszív mozgásokat láthattunk.

Elsősorban azokban a részvényekben volt nagy árfolyamelmozdulás az elmúlt hetekben, amelyek tulajdonosi háttere a NER-hez köthető. Attól függően, hogy milyen kimenetelű közvélemény-kutatás jelent meg a választásokkal kapcsolatban, mozogtak fölfelé vagy lefelé nagyot az árfolyamok, de alapvetően az elmúlt hetek már arról szóltak, hogy a NER-részvények tartós nyomás alá kerültek.

Ezek azok a papírok, amik nagyot tudnak mozogni a választások után. Láthattuk ezt 2018-ban is, amikor a Fidesz kétharmad után limittel emelkedett több részvény árfolyama is. De vajon most is jöhet hasonló mozgás? Megnéztük, mik a szabályok.