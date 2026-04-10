Üzbegisztánban tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója Taskentben tárgyalt Jamshid Khodjaev üzbég miniszterelnök-helyettessel a kétoldalú technológiai és gazdasági együttműködés bővítéséről. A megbeszélések középpontjában a telekommunikációs és digitális infrastruktúra fejlesztése, valamint a fejlett technológiákra épülő közös projektek lehetőségei álltak.

A felek áttekintették az együttműködés kiterjesztésének irányait a távközlés, a digitális infrastruktúra és az innovatív technológiai megoldások területén. Kiemelt figyelmet kaptak a közös IT-fejlesztések, a műholdas és geoanalitikai megoldások, valamint az üzbegisztáni IT Parkkal, az ország digitális gazdaságát fejlesztő technológiai központtal, és az Uzbekcosmos-szal, az ország űrtevékenységért és modern űrtechnológiák fejlesztéséért felelős állami ügynökségével kialakítható partnerségek. Az egyeztetések során szó esett az Üzbegisztán–Magyarország Befektetési Alap lehetőségéről is, amely a jövőbeni közös projektek és kiemelt ágazatok fejlesztésének egyik lehetséges finanszírozási eszközeként szolgálhat.

A 4iG Csoport hosszú távú stratégiájában Üzbegisztán kiemelt piac, ahol a vállalat aktívan kíván hozzájárulni a digitális transzformációhoz, a technológiai modernizációhoz és a korszerű infrastruktúra kiépítéséhez. A tárgyalások megerősítették a felek szándékát a partnerség további mélyítésére, valamint arra, hogy az egyeztetéseket konkrét, megvalósítható projektekké alakítsák a közeljövőben.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ