Így csinált Warren Buffett 100 dollárból több mint 6 milliót

Ha 60 évvel ezelőtt 100 dollárt fektettünk volna az S&P 500-ba, és az osztalékokat újrabefektettük volna, nagyjából ma 46 ezer dollárunk lenne. Ha ugyanekkor, ugyanezt az összeget a legendás befektető, Warren Buffett cégébe tettük volna, akkor ennek a sokszorosa, több mint 6 millió dollár ütné most a markunkat. Hosszú távú, konszisztens és fegyelmezett stratégiájával Buffettnek sikerült évről-évre megvernie a piacot, részben az olyan befektetéseinek köszönhetően, mint az American Express (1964-től), a Coca-Cola (1988-tól), a Moody's (2000-től), és az Apple (2016-tól), amelyek kivétel nélkül még mindig a Berkshire portfóliójában vannak. Nézzük, mit lehet tanulni a mai piaci környezetben Warren Buffett sztorijából.

Csillagászati számok

Warren Buffett neve eddig sem számított ismeretlennek a befektetések világában, de a konkrét számokat megnézve világossá válik, miért tartják őt a világ valaha volt egyik legjobbjának. Ha valaki 1965-ben 100 dollárt fektetett volna Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway részvényeibe, és egészen a tavalyi év végéig tartotta volna ezt a befektetését, akkor a 100 dollárja mára több mint 6,1 millió dollárt érne (figyelmen kívül hagyva az infláció). Ha ugyanezt az összeget az S&P 500 indexbe rakta - az osztalékokat is újrabefektetve - nagyjából 46 ezer dollárja lenne ma, ami masszív különbség. Elméletben ezt a lehetőséget valaki simán ki is használhatta, hiszen a Berkshire tőzsdén jegyzett holdingtársaságként lehetővé tette a részvényesek számára, hogy Buffettel együtt gyarapítsák vagyonukat anélkül, hogy különböző alapkezelői díjakat kellett volna fizetniük.

A vállalat 2025-ös beszámolója alapján a Berkshire 1965 és 2025 között évi átlagban 19,7 százalékos hozamot ért el, miközben az amerikai részvénypiac legfontosabb benchmarkja, az S&P 500 évesített hozama 10,5 százalék volt. Első ránézésre a két szám közötti eltérés nem tűnhet igazán jelentősnek, a kamatos kamat hatása azonban évtizedek alatt brutális különbséget eredményezett.

A Berkshire teljes kumulált árfolyamnyeresége így 6 099 294 százalékra rúg, szemben az S&P 500 46 061 százalékos teljes hozamával.

Ez bizonyítja, hogy hosszú időtávon nem kell minden évben sokkal jobbnak lenni a piacnál, elég „csak” tartósan jobbnak lenni. Buffett évtizedeken át ezt csinálta. Nem egyetlen látványos húzással verte meg a piacot, hanem fegyelmezett tőkeallokációval, türelemmel és azzal, hogy csak akkor lépett, amikor valóban vonzó lehetőséget látott.

Ráadásul nem egy rövid, kedvező időszaki teljesítményről van szó. Buffett már a piacon volt a hetvenes évek inflációs sokkja alatt, végigcsinálta az olajválságot, a nyolcvanas években jellemző magas kamatkorszakot, a dotkomlufit, a 2008-as pénzügyi válságot, a nullakamatokkal jellemzett 2010-es éveket, majd a pandémia utáni újraárazódási hullámot is. A Berkshire tehát nem egyetlen piaci rezsimben teljesített kiemelkedően, hanem nagyon különböző makrogazdasági és pénzügyi környezetekben is képes volt a benchmark felett maradni.

A 61 éves időszak alatt a Berkshire 50 évben ért el pozitív hozamot, ami valamivel több, mint az S&P 500 estében. Ennél is fontosabb azonban, hogy a pozitív években a hozama jóval nagyobb volt, átlagosan 32 százalék, szemben az index 19 százalékos átlagával. Ennek ellenére Buffettnek voltak olyan időszakai is, amikor alulteljesített. Míg 1965 és 2015 között minden évtizedben felülmúlta az S&P 500-at, 2015 és 2025 között az S&P 500 304 százalékos hozamot ért el, szemben a Berkshire Hathaway 234 százalékos hozamával.

A modell

A Berkshire Hathaway az évtizedek során egy nehézségekkel küzdő textilgyártóból soklábon álló konglomerátummá vált, amelynek központi motorját a biztosítási üzletág adja. Ennek jelentőségét a piacon sokáig hajlamosak voltak alábecsülni, pedig éppen ez adta Buffett számára azt a finanszírozási megoldást, amelyre az egész gépezet épült. A biztosítók által beszedett díjak és a később kifizetendő károk közötti időbeli különbségből adódó úgynevezett float olyan forrás, amelyet a Berkshire addig is befektethetett, amíg a kötelezettségeit ténylegesen teljesítenie kellett.

Ha ezt a forrást fegyelmezetten és jó hozammal allokálják, az rendkívüli versenyelőnyt ad.

A Berkshire éves jelentése is kiemeli, hogy a vállalat sikerének egyik alapja az volt, hogy a biztosítási üzletágra építve tudta évtizedeken át különböző iparágakban és eszközökben elhelyezni a tőkét.

Ez a modell ráadásul nemcsak a múltban működött, hanem még ma is komoly pénzügyi mozgásteret biztosít a cégnek. A Berkshire 2025-ös éves jelentése szerint a vállalat év végén 369 milliárd dollárnyi készpénzzel, készpénz-egyenértékkel és amerikai diszkontkincstárjeggyel rendelkezett. Ez a hatalmas likviditási puffer egyszerre jelent védelmet egy esetleges piaci vagy gazdasági sokk esetén, és egyben száraz puskaport, hogy a cég kedvező pillanatban nagyobb ügyleteket hajtson végre vagy jelentős részvénycsomagokat vásároljon.

A Buffett-sztori másik kulcseleme, hogy a cég idővel eltávolodott attól a klasszikus értékalapú befektetői hozzáállástól, amelyet sokan még mindig automatikusan társítanak Buffetthez. Pályája elején Buffett valóban inkább az alulértékelt, sokszor problémás vagy a befektetők által kevéssé kedvelt vállalatokra vadászott, később azonban egyre inkább a kiemelkedő minőségű, magas megtérülésű, jelentős versenyelőnnyel rendelkező cégek felé mozdult el. Ennek példája a Coca-Cola, az American Express vagy később az Apple nagy súlya a portfólióban. A Berkshire évtizedek alatt nem egyszerűen olcsó papírokat vásárolt, hanem egyre tudatosabban olyan vállalatokat keresett, amelyek hosszú távon képesek voltak magas szinten újratermelni a tőkét.

Konzisztencia

A cég éves teljesítménytáblája azt is megmutatja, hogy a felülteljesítés nem lineárisan épült fel. Voltak kifejezetten erős évek, amikor a Berkshire brutális mértékben verte a piacot. 1968-ban például 77,8 százalékos emelkedést ért el, 1971-ben 80,5 százalékot, 1976-ban 129,3 százalékot, 1979-ben 102,5 százalékot, 1985-ben pedig 93,7 százalékot. Ezek az évek sokat dobtak a hosszú távú összképen, ugyanakkor legalább ennyire fontos, hogy a Berkshire a nehezebb időszakokat is viszonylag jól menedzselte.

Buffett filozófiájának középpontjában mindig ott volt a tartós tőkevesztés elkerülése. Emiatt a Berkshire jellemzően nem a legfelkapottabb sztorikat kereste, nem a legdivatosabb szektorokban mozgott, és kimaradt a spekulatív eufóriákból. Rövid távon ez olykor unalmasnak vagy túl konzervatívnak tűnhetett, hosszú távon viszont pont ez a fegyelem tette lehetővé a kiemelkedő hozamot. Egy befektetőnek ugyanis nem feltétlenül az a legnagyobb ellensége, hogy egy adott évben alulteljesíti a piacot, hanem az, ha olyan veszteségeket szenved el, amelyek után hosszú ideig tart a regenerálódás.

Buffett közben évek óta azt mondja, hogy a legtöbb befektetőnek egyáltalán nem őt kellene másolnia.

A Berkshire 2013-as részvényesi levelében egyértelműen arról írt, hogy a nem professzionális befektetők célja nem a legjobb részvények kiválasztása kell legyen, hanem az, hogy egy széles vállalati portfóliót birtokoljanak, amit egy alacsony költségű S&P 500 indexalap hatékonyan biztosít.

Elsőre ez ellentmondásosnak tűnhet. Hogyan lehet, hogy a modern kapitalizmus egyik legsikeresebb részvénykiválasztója valójában indexalapot ajánl az átlagembernek? Buffett karrierje épp azt bizonyítja, mennyire nehéz tartósan megverni a piacot. Az, hogy neki ez hatvan éven át sikerült, nem azt jelenti, hogy ez könnyű feladat, hanem éppen azt, hogy mennyire különleges teljesítményről van szó. A legtöbb befektető számára a legnagyobb veszély nem az, hogy kissé alacsonyabb hozamot ér el, hanem az, hogy túl sokat kereskedik, rossz időzítéssel lép be a piacra, vagy divathullámokat kerget, a végén pedig megégeti magát.

Mit hoz a jövő?

A Berkshire jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az utódlás volt. A 2025-ös éves jelentést már Greg Abel jegyezte vezérigazgatóként, miután a Berkshire igazgatósága 2025 májusában úgy döntött, hogy 2026. január 1-jétől ő veszi át a CEO-posztot, Buffett pedig elnökként a vállalatnál marad. Ez mérföldkő a cég történetében, mert most először kell a piacnak komolyan szembenéznie azzal a kérdéssel, hogy a Buffett utáni Berkshire is képes lesz-e hasonló minőségben működni.

Annyi szinte biztosan kijelenthető, hogy a 20 százalék körüli évesített hozamot elvárni túlzás a mostani helyzetben,

A méret ugyanis ma már a Berkshire egyik legnagyobb korlátja.

A cég jelenleg 1047 milliárd dolláros piaci kapitalizációval a világ 11. legértékesebb vállalata, és a legértékesebb cég, amely nem a tech szektorban, vagy az olajiparban működik. Ami egy kisebb, gyorsan növekvő befektetési platformnál még könnyen megvalósítható, az több százmilliárd dolláros vagyon felett már sokkal nehezebben kivitelezhető. Minél nagyobb egy vállalat, annál nehezebb olyan tranzakciókat találni, amelyek érdemben befolyásolják az összképet. Buffett maga is többször beszélt arról az elmúlt években, hogy a Berkshire mérete önmagában is visszafogja a jövőbeni hozampotenciált. Sokkal egyszerűbb 100 millió dollárt vagy 1 milliárdot kiemelkedő hozammal befektetni, mint több tíz- vagy százmilliárdot. Vagyis a múltbeli teljesítmény nagysága részben annak is a következménye, hogy Buffett a megfelelő időben, viszonylag kisebb bázisról tudott kiemelkedő ütemben növekedni.

Türelem

Ettől még az a teljesítmény, amit Buffett letett az asztalra, aligha veszíti a jelentőségéből. Sőt, az üzenete egy olyan világban talán még aktuálisabb, amikor a piacokat egyre inkább rövid távú narratívák, tematikus eufóriák, és gyorsan változó makrohatások uralják. Buffett pályafutása arra emlékeztet, hogy a tőzsdén a leglátványosabb eredményeket nem feltétlenül a legizgalmasabb sztorik hozzák,

hanem a következetesség, a türelem, és a fegyelem.

Buffett életpályája azt mutatja meg, mekkora ereje van a hosszútávú gondolkodásnak, a folyamatos újrabefektetésnek, az alacsony hibaaránynak és annak, ha valaki évtizedeken át képes ugyanazt a racionális logikát követni. Az átlagbefektető számára a legfontosabb üzenet, hogy a vagyonépítés egyik legerősebb eszköze továbbra is a türelem.

