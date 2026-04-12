LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Vigyázat, ugrani készül az olaj ára
Éles fordulat jöhet az olajpiacon a hétfői nyitáskor, miután az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások megállapodás nélkül zárultak. A hétvégi határidős jegyzések alapján a befektetők ismét erősebb geopolitikai kockázattal számolnak, ami jelentős felpattanást hozhat az árakban azt követően, hogy az olajár csütörtökön és pénteken még közel egyhavi mélypontra süllyedt.

Az olaj árfolyama a hét második felében még azért került nyomás alá, mert a piac eleinte bízott abban, hogy az iráni helyzet enyhülése csökkentheti a geopolitikai feszültségeket, és ezzel az ellátási kockázatokat is.

Ez a várakozás azonban vasárnapra alapjaiban borult fel, miután kiderült, hogy az amerikai-iráni egyeztetések nem vezettek megállapodáshoz.

A hétvégi határidős piacok állása alapján a befektetők már egyértelműen azt árazzák, hogy az iráni konfliktushoz kapcsolódó kockázatok velünk maradhatnak, sőt felerősödhetnek. Az olajpiac az ilyen geopolitikai eseményekre jellemzően gyorsan reagál.

A mostani mozgás így kifejezetten éles fordulatot jelenthet a csütörtöki és pénteki kereskedéshez képest. A hétvégi indikációk alapján nem lenne meglepő, ha az olaj ára hétfőn már 100 dollár felett nyitna, a 101-103 dolláros sáv is reálisnak látszik.

A piac szempontjából most az lesz a kulcskérdés, hogy a hét elején érkeznek-e további politikai nyilatkozatok vagy olyan fejlemények, amelyek tovább növelhetik a bizonytalanságot.

