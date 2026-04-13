Aggasztó dolgot állít Donald Trump kriptodevizájáról az egyik legnagyobb befektetője

Justin Sun, a Trump család kriptovállalkozásának legnagyobb ismert befektetője nyilvános vádat fogalmazott meg a World Liberty Financiallel szemben. Állítása szerint a cég titokban olyan eszközt épített a WLFI token okosszerződéseibe, amellyel egyoldalúan képes befagyasztani és korlátozni a felhasználók tokenállományát.

Sun vasárnap az X közösségi platformon azt állította, hogy a World Liberty egy úgynevezett "hátsó kapus feketelistázási funkciót" rejtett el a tokenhez tartozó blokkláncalapú szerződésekben.

Szerinte ez egyoldalú hatalmat ad a cégnek arra, hogy bármely tokentulajdonos eszközeit befagyassza vagy korlátozza.

Sőt, indoklás és jogorvoslati lehetőség nélkül gyakorlatilag el is kobozhatja azokat. Állításait egyelőre nem támasztotta alá bizonyítékokkal.

A World Liberty hivatalos X-fiókja vasárnap röviden reagált:

Nálunk vannak a szerződések. Nálunk vannak a bizonyítékok. Nálunk van az igazság. Találkozunk a bíróságon, pajtás.

A Reuters nem tudta megállapítani, hogy a vállalkozás valóban rendelkezik-e ilyen eszközzel, illetve hogy használja-e azt.

Sun 2024 végén vált a World Liberty legnagyobb nyilvánosan is ismert befektetőjévé, amikor több tízmillió dollárt költött WLFI tokenekre. Egy 2025 januári bejegyzése szerint ezt a részesedést később legalább 75 millió dollárra növelte, és tanácsadóként is csatlakozott a céghez. A Trump család legjelentősebb kriptovállalkozásaként számon tartott World Liberty egy korábbi Reuters-elemzés szerint 2025 első felében több mint 460 millió dollár bevételt termelt a családnak.

Sun hétfőn közelebbről meg nem határozott blokkláncadatokra hivatkozva azt állította, hogy kriptotárcáját egyetlen, különleges adminisztrátori jogosultsággal rendelkező fiók tette feketelistára. Szerinte ez bizonyítja, hogy a World Libertynél egyetlen személy is képes bármely tokentulajdonos eszközeit befagyasztani. A hivatkozott adatokat a Reuters független forrásból nem tudta ellenőrizni.

A World Liberty kockázati tájékoztatója szerint a vállalkozás jogosult blokkolni és befagyasztani azokat a tárcacímeket, illetve a hozzájuk tartozó tokeneket, amelyek jogellenes tevékenységhez vagy a felhasználási feltételek megsértéséhez köthetők. Ez a gyakorlat más kriptocégeknél sem ismeretlen. A világ legnagyobb stablecoinját kibocsátó Tether szintén rendelkezik ilyen jogosultsággal, amellyel korábbi nyilatkozatai alapján általában illegális felhasználás gyanúja vagy hatósági megkeresés esetén él.

Sun márciusban 10 millió dolláros egyezséget kötött az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel (SEC). A hatóság 2023-ban csalás, értékpapírnak minősülő kriptoeszközök engedély nélküli értékesítése, valamint hírességeknek fizetett rejtett promóciós díjak miatt indított pert ellene. Sun az egyezség során nem ismerte el a jogsértést. A SEC nem kívánt nyilatkozni a tokenbefagyasztásra vonatkozó szabályozásról, hiszen az amerikai kriptopiac továbbra is szabályozási szürkezónának számít.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ