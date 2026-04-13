LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Egyre kevésbé valószínű a legrosszabb forgatókönyv Iránban, tőzsdei ralira számít a Citadel Securities
Portfolio
A Citadel Securities szerint csökken az iráni konfliktussal kapcsolatos legrosszabb forgatókönyv kockázata. Ez a fejlemény egy új részvény- és kötvénypiaci ralit alapozhat meg – írja a Bloomberg a vállalat ügyfeleinek küldött elemzés alapján.

Nohshad Shah, a Citadel európai, közel-keleti és afrikai (EMEA) régióért felelős kötvényértékesítési vezetője szerint a közel-keleti feszültség továbbra is magas. Donald Trump elnök azonban egyértelműen jelezte, hogy véget akar vetni a háborúnak, miután április 7-én kéthetes tűzszünetet kötöttek a felek. Irán a rezsim túlélésére összpontosít. Kína, mint az iráni kőolaj egyik legnagyobb vásárlója, szintén erősen érdekelt a helyzet enyhítésében.

Mindezek alapján a további eszkaláció valószínűsége folyamatosan mérséklődik.

A legrosszabb forgatókönyv szélsőséges kockázatait lényegében sikerült visszaszorítani

- írta Shah. Hozzátette, hogy a pontos részletek az elkövetkező hetekben tisztázódhatnak. A tűzszünet nyomán a globális piacok már ledolgoztak valamennyit a korábbi veszteségeikből, ugyanakkor a volatilitás továbbra is magas maradt. Hétfőn a kőolaj árfolyama jelentősen megugrott. Ennek oka az volt, hogy Donald Trump elrendelte a Hormuzi-szoros blokádját, miután az amerikai-iráni béketárgyalások a hétvégén eredménytelenül zárultak.

Bár Shah elemzése még a blokád elrendelése előtt készült, a szakember e-mailben megerősítette, hogy ez a fejlemény nem változtatja meg az alapvető várakozásait. Továbbra is úgy véli, hogy a konfliktus rendezésének körvonalai már egyértelműen kirajzolódnak.

Az energiaárak normalizálódása még időbe telik, de a szélsőséges inflációs kockázatok mérséklődése fontos következményekkel jár. Shah szerint ez azt jelenti, hogy a központi bankok a piacok által vártnál kevésbé szigorú monetáris politikát folytathatnak majd. Az Európai Központi Bank (EKB) legfeljebb két kamatemelést hajthat végre, míg az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed és a Bank of England várhatóan tartja a jelenlegi kamatszinteket - írta. A határidős kamatpiacok jelenleg az EKB részéről közel három, a Bank of Englandtől pedig két 25 bázispontos kamatemelést áraznak. A Fed esetében a befektetők mintegy 20 százalékos esélyt adnak egy újabb szigorításnak.

Shah már a tűzszünet bejelentése előtt néhány nappal jelezte az ügyfeleknek, hogy közeleg a végjáték. A februárban kitört háború elhúzódása ugyanis mind az Egyesült Államok, mind Irán számára egyre súlyosabb gazdasági és politikai költségekkel jár.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Women's Money & Mindset Day 2026

