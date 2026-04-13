Elárulták a profik: ez vár a magyar részvényekre a Tisza elsöprő győzelme után

Gyurcsik Attila (Accorde)

Az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója rámutatott, hogy a befektetők már tavaly ősz óta pozicionálták magukat a potenciális rezsimváltásra. "Alapvetően abból indultunk ki, hogy hittünk a közvélemény-kutatási adatoknak, amelyek alapján

nagyobb esély volt egy sima tiszai győzelemre, de a kétharmadosnak sem volt kicsi a valószínűsége

- magyarázta Gyurcsik Attila.

A bizakodó piaci várakozások február végéig tartó első hullámát azonban megtörte az iráni konfliktus, ami nyomán a forró pénz gyorsan távozott a magyar piacokról; a szakértő rámutatott, hogy Magyarország energiaszempontból rendkívül kitett helyzete miatt a külső hatások erősebbek a piacokra nézve, mint egy politikai váltás hatása. A múlt héten azonban az iráni konfliktus enyhülése és a biztos Tisza-vezetést mutató közvélemény-kutatások hatására újra elkezdték a befektetők pozicionálni magukat, ami elsősorban a kötvénypiacon, a forintpiacon és részben a hazai részvénypiacon hagyott nyomot.

A potenciális tőkepiaci hatásokat taglalva a vezérigazgató a lengyel választásokhoz hasonlította a magyar helyzetet, kiemelve a különbségeket: egyik oldalról a két évvel ezelőtti lengyel rezsimváltás nagyobb meglepetés volt, mint a magyar, mivel ott 50-50 százalékos eséllyel számoltak a befektetők. Viszont a másik oldalon

a lengyellel ellentétben azért ez egy nagyon komoly demokratikus, kétharmados felhatalmazás

- hangsúlyozta Gyurcsik Attila. Lengyelországban az ellenzéki elnök komoly hatáskörrel rendelkezik a kormányzás megakasztására, míg Magyarországon a kétharmados felhatalmazással bármilyen jogállamisági kérdés megoldható, ami miatt az EU-s pénzek eddig nem tudtak megérkezni. A szakértő hangsúlyozta:

a hazai ellenzék győzelme nagyobb mértékű, mint ami Lengyelországban történt, ezért nagyobb lehet az időtávban elnyúló pozitív hatás.

A legvonzóbb tőkepiaci eszközök között Gyurcsik Attila a blue chipeket említette: az OTP-t, a Molt és a Magyar Telekomot. A Richter esetében megjegyezte, hogy a forint erősödése profitcsökkenést okozhat, mivel nagyrészt külföldi piacokra dolgozó vállalatról beszélünk a gyógyszergyártó esetében. De a piacok akár azt is árazhatják, hogy az állam a befolyásával, menedzsmentcserékkel vagy költségcsökkentéssel kedvezőbb piaci környezetet teremt ezeknek a vállalatoknak (pl. különadók kivezetése), ez alól a Richter sem kivétel.

A piaci rali időtartamát illetően a vezérigazgató tehát úgy véli, hogy még van tartalék mind mélységében, mind időtartamában, mivel az ilyen típusú változások általában nem egy nap alatt árazódnak be.

Loncsák András (VIG)

Loncsák András, a VIG Alapkezelő befektetési igazgatója szerint az egyszerű többséget árazta a piac az elmúlt hetekben, a kétharmad ehhez képest egy kedvezőbb kimenetel, ezért a piaci reakció ennek megfelelő. A kétharmad megkönnyíti a demokratikus irányváltást, a külföldiek számára pedig így még vonzóbbá válhat a remélt magyar gazdasági fordulat, ha valóban látják majd a gazdaságpolitikai intézkedéseket. Ugyanakkor

az út addig még rögös lehet a kezdeti optimizmus után, mivel a magyar gazdaság jelenleg igen rossz állapotban van.

Az első reakciók alapján az látszik, hogy még nem voltak teljesen beárazva a forint-, állampapír- és részvénypiacon a lehetséges hatások, csak a legbátrabbak vállaltak magyar piaci kockázatot az iráni háború megindulása óta, főleg hazai befektetők. A külföldiek felé ez egy magyar gazdasági és demokratikus fordulat esélye, amely hosszabb ideig is eltarthat, érdemesnek gondolhatják hosszú távú pozíciók felépítését. Az árazásokban jelentős diszkont volt megfigyelhető a lengyel vagy a cseh értékpapírokhoz képest, például a BUX P/E-rátájában, az államkötvény hozamokban pedig makacs felár látszott eddig. Lengyelországban az átárazódás a kormányváltás után történt meg, a kezdeti lelkesedés után majdnem egy évig alulteljesített a varsói tőzsde, de az 1 évvel később jelentkező pozitív gazdasági eredmények ismét egy befektetői vételi hullámot indítottak el, amely a mai napig tart.

Ha az új magyar kormány beváltja ígéreteit, és az euró bevezetése 2030 után realitássá válik – ebben az esetben a kötvénypiacon még jelentős tér van a hozamok csökkenésére.

Közép- és hosszú távon jó befektetési sztori lehet a magyar piac, de ehhez bizalom és megfelelő gazdaságpolitikai lépések kellenek

- véli a szakember. Az első időszakban biztosan lesznek negatív hírek is, amelyek profit takinget indíthatnak el. Pozitívum ugyanakkor, hogy demokratikus átadás-átvétel történhet a jelek szerint, amit a piac gyorsan be tud árazni, utána valós gazdasági eredményekre lesz szükség.

A tőzsdei vállalatoknál eddig a különadók jelentették az egyik fő problémát Loncsák szerint; az euró bevezetése kedvező gazdasági környezetet teremthet, és ha a gazdasági növekedés is beindul, akkor a hitelnövekedés is felgyorsulhat, ami kedvez az OTP-nek és általában a bankszektornak. A legfontosabb kérdések: hogyan alakul a költségvetési hiány, lesz-e tartós növekedés, érkeznek-e az EU-s források, és ha igen, milyen gyorsan. Ha ezek nem teljesülnek, az negatívan hat a piacra.

Lengyelországban, ahol nem volt kétharmad, így nehezebb volt az átmenet, mint ami itthon várható most.

Sok eszköz jelenlegi szinten már jelentős optimizmust tükröz, ezért

Loncsák András inkább kivárna.

Ha az euró bevezetése reálissá válik, a kötvénypiacon látja a legnagyobb potenciált, ahol jelenleg a legkedvezőbb a kockázat/hozam arány.

A részvénypiacon az OTP számára kifejezetten kedvező lehet a hitelnövekedés beindulása, a hozamcsökkenés, az országkockázati felár mérséklődése. Ha a külföldi befektetők visszatérnek, elsősorban ezt a papírt vásárolhatják, ugyanakkor az árfolyam már jelentősen emelkedett, ezért az alapkezelő nem vállalna nagy új pozíciókat, de akinek van, az most hátradőlve élvezheti a gyümölcsét a magasabb árfolyamoknak.

A választási hírek mellett Loncsák András arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad megfeledkezni a Hormuzi-szoros kockázatairól: az olajár ismét emelkedik, az energiaárak növekedése pedig a jelentős energiakitettség miatt kedvezőtlen a magyar gazdaság számára.

Összességében a magyar sztori nagyon pozitív, ugyanakkor a globális környezet törékeny, ami hatással lehet a hazai eszközökre is

– véli Loncsák András.

Pintér András (Raiffeisen)

A Tisza Párt parlamenti választáson elért kétharmados győzelme ugyan részben szerepelt a piaci várakozásokban, de a mérték meglepetést okozott a befektetők körében. Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője szerint "alapvetően ez az eredmény volt a piac várakozása, de ez a kétharmad nem volt a legvalószínűbb forgatókönyv senkinek a fejében."

Az első piaci reakciók - az állampapírpiacon, a forint árfolyamában és a magyar részvénypiacon - azt mutatják, hogy a választási eredmény valóban nem volt teljesen beárazva. Pintér András szerint

most van egy zsigeri reakció, reflexszerű mozgás a piacon,

amely várhatóan az elkövetkező egy-két napot meg fogja határozni.

A szakértő várakozása szerint a rövid távú hatások ezen a héten lecsengenek, majd

a piac figyelmének középpontjába a középtávú gazdaságpolitikai kilátások és a nemzetközi környezet kerül.

"Hosszútávon azt fogja figyelni a piac, hogy milyen a nemzetközi környezet, és azokra a dilemmákra fognak fókuszáln ia befektetők, amik a magyar gazdaság előtt állnak" - fogalmazott.

A tőkepiaci kilátások szempontjából Pintér András három területet emelt ki vízválasztóként: elsőként az európai uniós pénzekhez való hozzáférést nevezte meg, kiemelve, hogy "nagyon fontos, hogy milyen kommunikáció lesz erről, és annak milyen válaszreakciója lesz az Uniótól". Másodikként az eurócsatlakozás kérdését említette, ahol szerinte fontos lesz, hogy "lesz-e érdemi gondolkodás" erről a témáról. Harmadikként pedig a költségvetési helyzetet emelte ki, amely érintheti az adórendszert és a tőzsdei cégeket is.

A konkrét befektetési lehetőségeket illetően a szakértő szerint jelenleg

a nagy cégeket viszi az átfogó lendület, szinte differenciálás nélkül,

Pintér szerint a blue chipekben lesz nagyobb, akár külföldi tőkebeáramlás is. "A nagy és mély likviditású cégeket megveszi a piac" - összegzett Pintér András, hozzátéve, hogy az egyedi céges fundamentumok hatásait is meg kell vizsgálni majd hosszabb távon, a zsigeri, pár napos reakciót követően.

A befektetési vezető ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy

a magyar piac "jellemzően még középtávon sem tud leválni a globális trendektől",

ezért a nemzetközi környezet alakulása is meghatározó lesz a hazai eszközök teljesítménye szempontjából.

Cser Tamás (HOLD)

A Tisza győzelmére számítottunk, a kétharmadban bizonytalanok voltunk, úgyhogy azért meglepetés volt az eredmény

– értékelte a választási eredményeket Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője. Mint elmondta, a befektetési házban megosztottak voltak a várakozások: voltak, akik a kétharmados eredményre is számítottak, mások viszont nem.

A szakértő is rámutatott, hogy a Tisza Párt egyszerű győzelmét már valószínűsítették az idei közvélemény-kutatások, és ennek a nagyobb része be is volt árazódva a tőkepiacokon. Ehhez képest azonban a kétharmados eredmény meglepetést jelentett, és "ennek a beárazódása zajlik most".

Cser Tamás várakozásai szerint

gyorsan sok minden be fog árazódni az eredményből, majd egy bizonytalanabb kereskedési szakasz következhet, amikor a piac további inputokra fog várni

azzal kacpcsolatban, hogy milyen irányt vesz a költségvetési politika, a monetáris politika. A portfóliókezelő szerint már volt "megelőlegző vétel is külföldön", és a külföldi befektetők alapvetően lelkesek voltak erre a választásra. Véleménye szerint ez a trend még folytatódni fog.

A magyar tőkepiaci eszközök közül Cser Tamás a hosszú magyar kötvényeket emelte ki, mint a legvonzóbb befektetési lehetőséget. Bár ezek az instrumentumok már sokat erősödtek, szerinte "ebben van a legtisztább, tartósabb fundamentális javulási kilátás, ami miatt még lehet benne fantázia".

Címlapkép forrása: Budapesti Értéktőzsde

