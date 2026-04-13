Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

A vasárnapi országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett a Tisza Párt, ezzel pedig nemcsak a magyar politika, hanem a hazai tőkepiac szempontjából is új korszak kezdődhet. Nagy kérdés, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen mélységben nyúl bele azokba a rendszerekbe, amelyek az elmúlt években alapvetően meghatározták a legnagyobb magyar tőzsdei cégek működési környezetét. A bankszektortól az energiaszektoron át a gyógyszeriparig és a telekommunikációig több olyan terület van, ahol a szabályozás, az állami elvonások, az árképzés, az uniós kapcsolatok vagy az állami megrendelések rendszere döntően befolyásolta a profitkilátásokat és a részvények értékeltségét. Mutatjuk, mik a kritikus pontok, hol alakulhat át a leginkább a kormány és a cégek viszonya a következő években.

OTP

Állami terhek és szabályozási környezet

A Tisza-kormány alatt az OTP szempontjából az egyik legfontosabb ügy az lehet, hogy mi lesz a bankokat terhelő extra elvonásokkal. Ide tartozik a pénzügyi szervezetek különadója, az extraprofitadó és a tranzakciós illeték is, ezeknél a tételeknél az OTP 2026-ra 35, 115 és 180 milliárd forintos teherrel számol. Ekkora összeg mellett már önmagában az is sokat számít, hogy a rendszer változatlanul fennmarad-e, vagy legalább középtávon kirajzolódik valamilyen leépítési pálya. Rövid távon nehéz nagy könnyítést várni, főleg akkor, ha a költségvetés továbbra is feszes marad. Más lenne a helyzet, ha sikerülne megegyezni az EU-val, és valóban megindulnának a források, mert akkor már reálisabban felmerülhetne ezek fokozatos kivezetése. A kamatstop sorsa is ide tartozik, mert ennek kivezetése érezhetően javítaná a bank marzsait. A befektetők valószínűleg nem is azt figyelnék először, hogy azonnal mennyivel csökken az adóteher, hanem azt, hogy kiszámíthatóbbá válik-e a szabályozás, és eltűnnek-e a hirtelen, ad hoc jellegű beavatkozások.

Lakossági és állami hitelprogramok szerepe

Az OTP hitelkihelyezésében most is komoly szerepet játszanak az államilag támogatott konstrukciók, ezek közül különösen az Otthon Start fontos. Ha ez a program kifut, szigorodik vagy érdemben átírják, az rögtön megjelenhet a jelzáloghitelezés volumeneiben. Ráadásul a hatás nem feltétlenül áll meg a program lezárásának pillanatában, hanem áthúzódhat a következő negyedévekre is. Egy egyszerű feltételszigorítás is visszafoghatja a keresletet, de ennél nagyobb változást hozna, ha a támogatás számítási logikájához vagy célzottságához nyúlnának hozzá. A vállalati oldalon a Széchenyi Kártya MAX+ Program marad az egyik legfontosabb támasz, különösen a KKV-hitelezésben. Itt is az a kérdés, hogy a Tisza-kormány mennyire akar költségvetési oldalról takarékoskodni, és mennyire akarja a programokat újraszabni. Az OTP-nek összességében az kedvez, ha nincs hirtelen irányváltás, és a támogatott hitelpiac úgy alakul át, hogy közben megmarad a folytonosság és a tervezhetőség.

Versenyhelyzet és piaci működés

A magyar bankpiacon visszatérő kérdés, hogy mennyire torzítja a versenyt az állami és kvázi állami szereplők jelenléte. Ha a Tisza-kormány valóban visszavesz az állami preferenciákból, és kevésbé lesz érezhető, hogy egyes szereplők politikai hátszéllel működnek, az átrendezheti a piaci viszonyokat. Ez az OTP-nek inkább kedvezne, mert a bank régiós szinten is erős, és nem olyan szereplő, amelynek külön állami támaszra lenne szüksége a növekedéshez. A szabályozási torzulások mérséklődése javíthatná a piaci működés hatékonyságát, és stabilabb alapot adhatna a profitabilitásnak is. A Tisza kommunikációjából az eddigiek alapján inkább az következik, hogy a piaci torzulások és az állami preferenciák leépítésére törekednének. Ez nem egyik napról a másikra hat, de idővel látszódhatna a piaci részesedések alakulásában, a jövedelmezőségben és a befektetői megítélésben is. Az OTP szempontjából az egyik fontos változás éppen az lehetne, hogy kevésbé politikai, és inkább piaci alapon szerveződő versenykörnyezetben kellene működnie.

EU-források és vállalati hitelezés

Az EU-forrásokhoz való hozzáférés normalizálása első ránézésre nem kifejezetten bankspecifikus ügy, az OTP-re mégis közvetlen hatással lehet. Rövid távon nyilván nem attól ugrik meg a hitelkereslet, hogy bejelentenek egy megállapodást, mert a beruházások beindulása mindig időt vesz igénybe. Viszont a vállalatok kivárása már jóval hamarabb oldódhat, amint látszik, hogy a források valóban megnyílhatnak. Ez főleg a vállalati hitelpiacon hozhat fordulatot, különösen a második félévben. A nagyvállalati és KKV-szegmensben is nőhet a finanszírozási igény, ha újraindulnak a korábban halasztott beruházások. Az OTP számára ez nemcsak volumenoldalon jelenthet többet, hanem a bevételi szerkezetet is egészségesebbé teheti, mert a növekedés nem elsősorban a lakossági üzletágból jönne.

Kamatkörnyezet és jegybanki mozgástér

Ha a Tisza-kormány alatt stabilabb makropálya rajzolódik ki, és a forintnak sem kell akkora támogatást adni, mint korábban, akkor a jegybank mozgástere is nőhet a kamatcsökkentések irányába. Ez az OTP számára nem egyértelműen pozitív vagy negatív történet, mert két ellentétes hatás egyszerre dolgozik. Az alacsonyabb kamatszint rövid távon szűkítheti a kamatmarzsokat, tehát a bank bevételi oldalán nyomást jelenthet, viszont egy lazább kamatkörnyezet jellemzően élénkíti a hitelkeresletet, különösen akkor, ha ehhez javuló növekedési kilátások is társulnak. A lakossági és vállalati hitelfelvételi kedv ezért itt meghatározó tényező lesz. Ha a volumenek érdemben emelkednek, az részben vagy akár nagyobb részben ellensúlyozhatja a marzsok szűkülését. Ez az OTP-nél inkább egy volumenvezérelt növekedési történet lenne, szemben az elmúlt időszak magas kamatkörnyezethez kötődő profitdinamikájával. A piac ebből a szempontból valószínűleg azt figyelné, hogy milyen gyorsan tud helyreállni a hitelpiac aktivitása.

Értékeltség és befektetői megítélés

Az OTP részvényének értékeltségében a politikai kockázat csökkenése önmagában is tényező lehet. Ha a befektetők azt látják, hogy mérséklődik az országkockázat, csökken az ad hoc beavatkozások valószínűsége, és kiszámíthatóbb lesz a szabályozási környezet, akkor alacsonyabb hozamelvárással árazhatják a papírt.

Ez a gyakorlatban alacsonyabb cost of equityt és magasabb fair értéket jelenthet.

Az állampapírhozamok esetleges csökkenése erre még rá is erősíthet. A jelenlegi, nagyjából 8 körüli P/E szint ilyen környezetben már nem feltétlenül tűnne indokoltnak. Innen felfelé is lehet mozgás, főleg ha a bank eredménytermelő képessége közben érdemben nem romlik. Nem arról van szó, hogy automatikusan újraárazódik a papír, de egy kedvezőbb makro- és politikai háttér mellett erre bőven lenne tér. Az OTP-nél ez azért is fontos, mert régiós összevetésben továbbra is az egyik legolcsóbb bankpapírról van szó.

Nemzetközi működés és geopolitikai kitettségek

Az OTP működése jóval túlmutat a magyar piacon, ezért a külpolitikai irányváltás is számít. Az orosz jelenlét kezelése alapvetően továbbra is vállalati döntés marad, de a politikai környezet hatással lehet arra, hogy mennyire könnyen lehet osztalékot repatriálni, vagy milyen mozgástér marad egy esetleges kivonulásnál. A Tisza-kormány EU-kompatibilisebb gazdaságpolitikája közvetve csökkentheti a régiós működés súrlódásait is. A környező országokkal folytatott egyeztetések, például Horvátország vagy Szlovénia esetében, gördülékenyebbé válhatnak, ami nem látványos, de hosszabb távon a működés szempontjából számít. Az OTP nemzetközi növekedési stratégiáját támogathatja, ha kevésbé politikailag terhelt környezetben tudja menedzselni a régiós jelenlétét. A geopolitikai kockázatok ettől még nem tűnnek el, de a működési háttér stabilabbá válhat.

Mol

Tulajdonosi és irányítási szerkezet

A Molnál a Tisza-kormány győzelme után biztosan előkerülhet a vállalatirányítás kérdése. Ezt erősíti Tarr Zoltán kijelentése is, aki arról beszélt, hogy a Molnál az egész vezetői és tulajdonosi struktúrával foglalkozni kell. Ettől még nem következik automatikusan, hogy gyors és mély tulajdonosi átrendeződés jön, ennek komoly jogi és politikai korlátai vannak. Rövid távon inkább az látszik reálisnak, hogy az igazgatósági, felügyelőbizottsági és menedzsmentszinteken jöhetnek változások. Emellett felmerülhet a stratégiai fókusz újragondolása is, különösen azoknál az üzletágaknál, amelyek erősen szabályozottak vagy politikailag érzékenyek. A hangsúly a transzparencia erősítésén és az intézményi működés átláthatóbbá tételén lehet. Ez a befektetői megítélés szempontjából is fontos, mert a Mol értékeltségét régóta befolyásolja a politika közelsége. Egy olyan környezet, amelyben kevésbé látszik közvetlen politikai befolyás a működésen, önmagában is átírhatja a papírról alkotott képet.

Nyersolaj-beszerzés és orosz kitettség

A Mol finomítói modellje továbbra is erősen épít az orosz eredetű nyersolajra. Az arány korábban közel 93 százalék volt, és a legutóbbi diverzifikációs lépések után is csak valamivel 90 százalék alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy a leválás még messze nincs kész, hiába történt néhány alternatív beszerzés, például amerikai irányból. A Tisza-kormány célja, hogy 2035-ig megszűnjön az orosz energiafüggőség, ami a Mol számára nem csak egy politikai üzenet, hanem komoly strukturális kihívás. A jelenlegi infrastruktúra sem támogatja a gyors átállást, az Adria-vezeték kapacitása például továbbra is szűk keresztmetszet. Így a beszerzési mix átalakítása nem pusztán akarat kérdése, hanem jelentős beruházási és logisztikai feladat. Ez rövid távon a finomítói marzsokon is nyomot hagyhat, mert az orosz olajra épülő előnyök fokozatosan eltűnhetnek. A Mol számára ezért az lesz a fő kérdés, milyen ütemben és milyen költséggel lehet végigvinni az átállást.

Adókörnyezet és állami elvonások

A Mol eredményét az elmúlt években jelentős mértékben formálták az állami elvonások. Ilyen volt a Brent–Ural spreadre épülő extra adó, valamint a bányajáradék szabályozása is. A Tisza-kormány alatt ezek felülvizsgálata logikus lépés lehet, de ebből még nem következik az, hogy gyorsan és látványosan csökkennének a terhek. A költségvetési szempontok itt is korlátot jelentenek. A nagy kérdés az lesz, fennmarad-e a spreadalapú adóztatás, illetve megmarad-e a bányajáradék kedvezőbb szintje. Emellett az sem mellékes, hogy az üzemanyagárak területén mennyire marad jelen a politikai beavatkozás lehetősége. A Mol számára a kiszámítható szabályozás már önmagában is sokat jelentene, mert a vállalat cash flow-ját és beruházási képességét közvetlenül befolyásolja, milyen elvonásokkal kell számolnia. A befektetők itt is nemcsak az adókulcsokra, hanem a szabályozás stabilitására figyelnek.

Finomítói átállás és finanszírozás

A Mol már nekifogott a finomítói átállásnak, vagyis annak, hogy a rendszer nagyobb arányban tudjon nem orosz eredetű nyersolajat feldolgozni. Ez azonban még korántsem lezárt folyamat. A Tisza-kormány alatt az átállás tempója gyorsulhat, részben a saját energiapolitikai célok, részben az uniós irányok miatt. Itt különösen fontos lehet, hogy hozzáférhetővé válnak-e az EU-s források, köztük az RRF-pénzek, amelyek csökkenthetnék a saját forrásigényt. A finanszírozás mellett az infrastruktúra fejlesztése is kulcskérdés, ide tartozik a szállítási kapacitások bővítése és a technológiai alkalmazkodás. Ezek nagy beruházások, amelyek rövid távon növelik a tőkeigényt és nyomást tehetnek a cash flow-ra. Ugyanakkor hosszabb távon éppen ezek a fejlesztések csökkenthetik az ellátási kockázatokat és tehetik ellenállóbbá a működést. A Molnál ezért nemcsak az számít, hogy lesz-e politikai akarat a leválásra, hanem az is, hogy ezt milyen pénzügyi háttérrel lehet végigcsinálni.

MOHU és a hulladékgazdálkodási koncesszió

A MOHU mára nem mellékszál a Mol történetében, hanem a diverzifikáció egyik fontos eleme. A rendszer 2023-ban indult el, és az ezt követő években meghatározó szerepet játszik abban, hogy a Mol mennyire tud elmozdulni a klasszikus olaj- és finomítói profiltól. A Tisza-kormány programjában szerepel a koncessziós rendszerek felülvizsgálata, ezért ez a terület könnyen fókuszba kerülhet. A működés erősen szabályozott, az árképzés és a bevételek jelentős része nem klasszikus piaci mechanizmusok szerint alakul. A 2023 és 2033 közötti időszak a rendszer felfutásának és fejlesztésének legintenzívebb szakasza. Ha itt érdemi újratárgyalás történne, az nemcsak a szerződéses feltételeket, hanem a megtérülési pályát is módosíthatná. Ez a Mol egész diverzifikációs stratégiájára visszahatna, mert a MOHU-nak hosszabb távon fontos szerepet szánnak a vállalaton belül. Éppen ezért ez jóval több, mint egy technikai szabályozási ügy.

Regionális működés és geopolitikai környezet

A Mol erősen regionális vállalat, így a Tisza-kormány alatti külpolitikai és gazdaságpolitikai fordulat nem állna meg a magyar határoknál. Az EU-val való kapcsolatok javulása megkönnyítheti azokat a szabályozási és üzleti egyeztetéseket, amelyek a környező országokban zajlanak, például Horvátországban vagy Szlovéniában. Ez különösen fontos ott, ahol az infrastruktúra, a szállítási útvonalak vagy a finomítói működés körül vannak vitás kérdések. A Mol esetében ezek nem elméleti ügyek, hanem a napi működést is befolyásoló tényezők. Az ellátási útvonalak diverzifikációja például nem valósítható meg anélkül, hogy ezekben az országokban is gördülékenyebbé váljon az együttműködés. A geopolitikai kitettség ettől még megmarad, hiszen az orosz kapcsolat és az energiapiaci feszültségek nem tűnnek el. A működési környezet ugyanakkor rendezettebb lehet, ha kevesebb a politikai súrlódás a régióban.

Richter

Nemzetközi kitettség

A Richtert a hazai politikai változások jóval közvetettebben érintik, mint a többi magyar blue chipet. Ennek egyszerű oka, hogy a vállalat bevételeinek jelentős része külföldről származik, és a működése eleve nemzetközi piacokra van felépítve. Ez stabilabb alapot ad, mert a cég nincs annyira kiszolgáltatva a magyar szabályozásnak vagy a hazai kereslet alakulásának. A Tisza-kormány intézkedései így inkább a működési környezeten és a befektetői megítélésen keresztül hathatnak rá. Ettől még nem érdektelen a hazai közeg, de a Richter esetében a globális piaci és szabályozási trendek továbbra is erősebben számítanak. A nemzetközi jelenlét ebből a szempontból védőhálót jelent. A részvény megítélésében ezért a hazai politikai fordulat inkább másodlagos tényezőként jelenhet meg, nem úgy, mint például az OTP vagy a Mol esetében.

Különadók, adóteher és globális minimumadó

A gyógyszeripar adóztatása mindig érzékeny kérdés, mert a szektor nem klasszikus extraprofit-logika szerint működik, hanem hosszú fejlesztési ciklusokkal és magas kutatás-fejlesztési ráfordítással. A Tisza-kormány kétharmados győzelme után ezért könnyen napirendre kerülhet a különadók rendszere és általában a vállalati adóterhelés szerkezete. A korábbi években gyakran hangzott el az a kritika, hogy miért pont olyan cégeket adóztat erősen a rendszer, amelyek az innováción keresztül versenyképességet teremtenek. A Richter esetében ez különösen releváns, mert a nyereség jelentős részét visszaforgatja fejlesztésekbe. Emellett a globális minimumadó implementációja is fontos kérdés, mert az effektív adókulcs alakulására közvetlen hatással lehet. A befektetők számára itt is az a fontos, hogy a környezet kiszámítható marad-e. Egy olyan rendszer, amely jobban figyelembe veszi a K+F-intenzitást, a Richter számára kedvezőbb lenne, mint egy pusztán bevételi oldalról gondolkodó adópolitika.

K+F és innovációs környezet

A Richter üzleti modelljének egyik legerősebb eleme a kutatás-fejlesztés. Itt nem olyan beruházásokról van szó, amelyek gyorsan megtérülnek, hanem sokszor több éves vagy akár évtizedes ciklusokról. Ezért különösen fontos, hogy mennyi forrás marad a cégnél fejlesztésre, és mennyire támogatja ezt a szabályozási környezet. A korábbi kritikák szerint a különadók csökkentették az innovációra fordítható forrásokat, mert ugyanabból a nyereségből kellett többet elvonni. Egy olyan gazdaságpolitika, amely kifejezetten versenyképességi oldalról közelít, hozhat célzottabb támogatásokat vagy adókedvezményeket a K+F számára. A Richter esetében ez nem elvi kérdés, hanem a pipeline értékét és a hosszú távú növekedési pályát közvetlenül befolyásoló tényező. Minél kedvezőbb a környezet, annál több mozgástér maradhat új fejlesztésekre, partnerségekre és későbbi termékbevezetésekre. A piac ezt rendszerint jóval előbb elkezdi árazni, mint ahogy a konkrét eredmények megjelennek a számokban.

Gyógyszerárszabályozás és hazai piac

A hazai gyógyszerárszabályozás az elmúlt években erősen korlátozta az árak alkalmazkodását. A gyógyszerek ára nem nőhetett az infláció mértékével, ami reálértéken árcsökkenést okozott, és ez nyilván rontotta a belföldi értékesítés jövedelmezőségét. A Tisza-kormány alatt felmerülhet ennek a rendszernek a felülvizsgálata, de ez politikailag érzékeny terület, hiszen közvetlenül érinti a lakosságot. A Richter számára a hazai piac önmagában nem akkora súlyú, hogy ezen álljon vagy bukjon a sztori, de a szabályozás változása ettől még fontos jelzés lenne. A kiszámíthatóbb árképzés javíthatná a hazai marzsokat, és általában is jobb működési környezetet teremtene a szektornak. Az is számít, hogy a befektetők hogyan olvassák ezt. Egy olyan rendszer, amely kevésbé nyomja le adminisztratív úton az árakat, azt az üzenetet hordozza, hogy a szabályozás közelebb kerül a gazdasági realitásokhoz.

Forintárfolyam és exportkitettség

A Richter bevételeinek jelentős része exportpiacokról származik, ezért a forint árfolyama folyamatosan hat az eredményességre. Egy stabilabb, erősebb forint csökkentheti az exportbevételek forintban számolt értékét, tehát ebből a szempontból nem feltétlenül jó hír. Ugyanakkor az árfolyam-ingadozás mérséklődése javítja a tervezhetőséget, ami egy ilyen nemzetközi vállalatnál legalább ennyire fontos. A Richter ugyan alkalmaz fedezeti ügyleteket, tehát nem védtelen az árfolyammozgásokkal szemben, de a hatást teljesen így sem lehet lenullázni. A Tisza-kormány gazdaságpolitikája ezen a ponton közvetve számít, mert ha stabilabb makropályát és kisebb piaci idegességet hoz, akkor a forint is kiegyensúlyozottabban mozoghat. Ez nem feltétlenül jelent azonnali eredményjavulást, de csökkentheti a volatilitást. A Richter szempontjából a stabilitás itt sokszor többet ér, mint egy-egy rövid távon kedvező árfolyamkilengés.

USA-kapcsolatok és stratégiai partnerségek

A Richter legfontosabb piaca jelenleg az Egyesült Államok, elsősorban a Vraylar miatt. Az amerikai jelenlétben az AbbVie meghatározó partner, és a Vraylar sztori után is fontos kérdés, milyen új együttműködéseket tud kiépíteni a cég az Egyesült Államokban. A Tisza-kormány külgazdasági és diplomáciai irányvonala itt csak közvetetten számít, de nem teljesen közömbös. Egy kiszámíthatóbb, nyugatiasabb külpolitikai környezet javíthatja az általános megítélést, még ha a konkrét üzleti együttműködések nem is kormányzati szinten dőlnek el. A Richter számára az USA továbbra is a legfontosabb növekedési piac marad, ezért minden olyan tényező számít, amely támogatja a partnerkeresést, a licencmegállapodásokat és a piacra lépést. Ez a vállalat értékeltségében is hangsúlyosan jelen van. Ha az amerikai láb erős marad vagy tovább bővül, az jóval fontosabb lehet, mint bármelyik rövid távú hazai szabályozási változás.

Orosz és ukrán piacok kockázatai

A Richter továbbra is jelen van az orosz és ukrán piacokon, ami egyszerre jelent üzleti lehetőséget és állandó kockázatot. A háborús környezet, a szankciós rendszer és a pénzügyi mozgások bizonytalansága miatt ezek a piacok ma is jóval nehezebben tervezhetők, mint korábban. A Tisza-kormány külpolitikai irányváltása ezen a téren is számíthat, de itt sem arról van szó, hogy a működés egyszerűen politikai döntéssé válik. A Richter számára ez továbbra is vállalati, kockázatkezelési kérdés marad, de a politikai háttér befolyásolhatja a szabályozási, pénzügyi és adminisztratív feltételeket. A bizonytalanság ettől még megmarad, tehát ezek a piacok a következő időszakban is volatilis elemei maradnak a sztorinak. A Richtert ebben az segíti, hogy földrajzilag jóval diverzifikáltabb annál, mint hogy ez a két piac önmagában meghatározza a teljes vállalat megítélését.

Magyar Telekom

Különadók és általános adóteher

A Magyar Telekom most olyan helyzetből indul neki a Tisza-kormány időszakának, hogy az elmúlt évek több jelentős szektorspecifikus terhe már kifutott. A távközlési különadók 2012 és 2024 között érdemben befolyásolták az eredményességet, a bevételalapú kiegészítő távközlési adó 2022, 2023 és 2024 után 2025. január 1-jével kifutott, a közműadó pedig már 2024-től megszűnt. Ez azért fontos, mert a Telekom jelenlegi profitabilitása már egy kedvezőbb adókörnyezetre épül. Éppen ezért egy új kabinetnél az egyik legfontosabb kérdés nem az, hogy mennyit csökken még innen az adóteher, hanem az, hogy visszahoznak-e valamilyen új szektorális elvonást. Ha nem nyúlnak vissza új telekomadókhoz, az stabil alapot adhat a cégnek. Ha viszont újra megjelenik valamilyen pótadó, az azonnal látszana az eredményben. A befektetői nézőpontból itt is a kiszámíthatóság a legfontosabb, mert a Telekom klasszikusan olyan papír, ahol a szabályozási háttér szorosan összefügg az értékeltséggel.

Állami projektek és az IT üzletág kilátásai

A Telekom SI/IT üzletága erősen függ attól, hogy éppen milyen nagyobb projektek futnak az állami és vállalati oldalon. Az elmúlt negyedévek is jól megmutatták ezt. Amikor voltak nagyobb magyarországi projektek, a bevétel nőtt, amikor ezek kifutottak vagy a bázisidőszakban erősebb volt az aktivitás, akkor a számok visszaestek. Ez azt jelenti, hogy az üzletág érzékeny a digitalizációs ciklusokra, különösen az állami megrendelésekre. A Tisza-kormány alatt az egyik nagy kérdés az lehet, hogy újraindulnak-e a nagyobb állami IT és digitalizációs projektek, és ha igen, milyen tenderlogika mentén. Ha átláthatóbb, versenyzőbb rendszer alakul ki, és közben az EU-források is könnyebben megnyílnak, az kifejezetten kedvezhet a Telekom SI/IT lábának. Ha viszont az új kormány előbb újratervezi vagy átvilágítja ezeket a projekteket, az rövid távon csúszásokat és hullámzó bevételeket hozhat. Vagyis itt egyszerre van jelen a lehetőség és az átmeneti bizonytalanság.

A 4iG helyzete és a verseny újrarendeződése

A Telekom szempontjából az egyik legkényesebb kérdés az lehet, hogy mi történik a 4iG-val egy Tisza-kormány alatt. Az elmúlt időszakban a 4iG erősen jelen volt a stratégiai digitális és államközeli projektekben, ezért nem mindegy, mennyire változik meg a közbeszerzési és állami megrendelési környezet. Nem feltétlenül arról van szó, hogy a 4iG kiesik a képből, hanem inkább arról, hogy nyitottabbá és kevésbé politikailag szelektívvé válik-e a piac. Ez különösen ott lehet fontos, ahol nagy állami háttérű megrendelésekről van szó.

Inflációkövető díjemelés és lakossági árazás

A Telekom 2025 januárjában még bejelentette, hogy április 1-től 3,7 százalékos inflációkövető díjkorrekciót alkalmaz, majd ettől visszalépett a lakossági ügyfeleknél, és vállalta, hogy legalább 2026 első félévének végéig nem hajt végre egyoldalú áremelést és inflációkövető díjkorrekciót ezen a területen. Ez világosan megmutatta, hogy a magyar távközlési piacon az árképzés már régen nem pusztán üzleti kérdés. Politikai érzékenysége is van, és ezt a szolgáltatók nem tudják figyelmen kívül hagyni. A Tisza-kormány alatt ezért az egyik nagy kérdés az lesz, hogy visszaáll-e valamilyen kiszámítható, szabályalapú inflációs indexálás, vagy továbbra is informális politikai nyomás alatt alakulnak a díjak. A Telekom bevételi pályája szempontjából ez egyáltalán nem mellékes, mert az árbevétel növekedésének fontos eleme volt az inflációkövető korrekció. Ha ezt tartósan korlátozzák, az gyengítheti az ARPU növekedését és a marzsokat, még akkor is, ha a növekvő adathasználat részben tompítja ezt. Ha viszont átláthatóbb és előre tervezhető rendszer jön, az hosszabb távon a részvény megítélésének is jót tenne.

Digitális Magyarország, hálózatfejlesztési támogatások és frekvenciagazdálkodás

A Telekom jövőjét közvetlenül befolyásolja, hogyan alakul a Digitális Magyarország program, illetve általában a hálózatfejlesztési és frekvenciagazdálkodási politika. Az előző kormány 2025-ben elindította a Gigabit Magyarország Program első szakaszát 85 milliárd forintos kerettel, amely 174 járásban teheti lehetővé a nagy sebességű kapcsolatok kiépítését mintegy 300 ezer vidéki család, vállalkozás és intézmény számára. Közben a Nemzeti Stratégiai Ütemterv 2030 végére 97 százalékos gigabites vezetékes végpontarányt és közel 99 százalékos kültéri 5G-lefedettséget céloz. Maga a Magyar Telekom már 2026 végére 99 százalékos kültéri 5G-lefedettségi célt tűzött ki. Egy Tisza-kormány alatt ezért nemcsak az lesz fontos, hogy mekkora pénz jut fejlesztésre, hanem az is, milyen technológiai és földrajzi prioritások szerint osztják újra a támogatásokat. Ugyanez igaz a frekvenciagazdálkodásra és a lefedettségi vállalásokra is. A Telekomnak az kedvezne, ha a támogatási rendszer a meglévő, jól skálázható hálózatokra és a megtérülő optikai, illetve 5G-beruházásokra épülne. Az viszont lassíthatná a fejlesztéseket és növelhetné a tőkeigényt, ha a szabályozás túlságosan átírná a spektrumhasználat vagy a pályázati rendszer kereteit.

