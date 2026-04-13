Kiderült az igazság: a nők jobbak a pénzügyekben, mégsem tudnak igazán érvényesülni

Booth tapasztalatai szerint a nők jellemzően a pénzügyi tervre és a stratégiára koncentrálnak.
Jobban mérlegelik a kockázatokat, és kevésbé hajlamosak a piac időzítésére vagy a spekulatív befektetésekre.
A befektetések önmagukban kevésbé érdeklik őket, sokkal inkább a terv számít nekik, mindez pedig elvileg előnyösebb befektetői magatartást eredményez. A szakember szerint ugyanakkor továbbra is jelentős a szakadék a nők tényleges és potenciális befektetési teljesítménye között.
A szakember három fontos lépést emelt ki.
- Először is elengedhetetlen, hogy a házastársak egyaránt aktívan részt vegyenek a pénzügyi döntésekben. Az ő ügyfélkörében jellemzően még mindig a férfi a fő vagyonszerző, ám a házastárs bevonása a családi vagyontervezésbe ugyanolyan fontos.
- A második lépés a pénzügyi tudatosság átadása a következő generációnak. Számos ügyfele szeretné ugyanis, ha gyermekei már a karrierjük kezdetén rendelkeznének alapvető pénzügyi ismeretekkel.
- Harmadik pontként a női vállalkozókkal folytatott célzott párbeszédet hangsúlyozta. Booth rámutatott, hogy a női cégvezetők jellemzően alacsonyabb fizetést állapítanak meg maguknak, mint férfi társaik. Ezenfelül sokkal kevesebb külső finanszírozáshoz jutnak a piacon. Ezek a hátrányok különösen fontossá teszik számukra a tudatos és átgondolt pénzügyi tervezést.
A Plum fintech szolgáltató megbízásából tavaly novemberben készült, 2 000 brit felnőtt körében végzett felmérésből az derült ki:
a nők 75 százalékának egyáltalán nincsenek befektetései,
szemben a férfiak 48 százalékos arányával. A nők 50 százaléka ráadásul úgy nyilatkozott, hogy nem fektet be, és nem is tervezi ezt.
Azok, akik nem fektetnek be, azzal indokolták a döntésüket, hogy ezt túl kockázatosnak tartanák, nincs elég pénzük hozzá, illetve hiányzik az önbizalmuk.
Rajan Lakhani, a Plum pénzügyekért felelős vezetője arra biztatta az érintetteket, hogy tegyenek apró lépéseket a pénzügyi jóllétük javítása érdekében. "Nem kell mindent egyszerre megtenni, de a kezdeti kis lépések később nagyobbakat is lehetővé tesznek" – vélekedett a szakértő.
A címlapkép illusztráció.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Mihez kezd a Tisza-kormány a magyar gazdaság legnagyobb kihívásaival?
Elővettük a győztes párt programját.
Magyar Péter fontos üzenetet küldött a befektetőknek
Tiszteletben tartja az MNB függetlenségét.
Riasztó figyelmeztetést adtak ki a tudósok: a korai tavasz végzetes csapdába csalja a méheket
A darazsakra is rossz hatással van.
Elárulták a profik: ez vár a magyar részvényekre a Tisza elsöprő győzelme után
Történelmi fordulat Magyarországon.
Magyar Péter: Orbán Viktor többé nem lehet miniszterelnök Magyarországon
Nemzetközi sajtótájékoztatón beszélt erről.
Új világ jön a forint számára a Tisza győzelmével
Vége a gyengülésnek.
Kezdődik a blokád: kiderült, Amerika pontosan mit tervez - Fordulat jön a Hormuzi-szorosnál?
Itt vannak a pontos részletek.
Magyar Péter új kormányának üzent Ukrajna: válaszra várnak számos kérdéskörben, Kijev nyitott a párbeszédre
A kárpátaljai magyarok védelméről és az uniós tagságról is.
TISZA 2/3: mi várható a lakáspiacon most és hosszú távon?
Kétharmados, rendkívül erős győzelmet ért el a Tisza a 2026-os választásokon. Gyökeres változások következhetnek Magyarországon, melyek közül most a párt lakhatási programját tekintjük
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!