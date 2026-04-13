Kiderült az igazság: a nők jobbak a pénzügyekben, mégsem tudnak igazán érvényesülni

Women's Money & Mindset Day 2026 Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl? A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel. Regisztrálj most!

Booth tapasztalatai szerint a nők jellemzően a pénzügyi tervre és a stratégiára koncentrálnak.

Jobban mérlegelik a kockázatokat, és kevésbé hajlamosak a piac időzítésére vagy a spekulatív befektetésekre.

A befektetések önmagukban kevésbé érdeklik őket, sokkal inkább a terv számít nekik, mindez pedig elvileg előnyösebb befektetői magatartást eredményez. A szakember szerint ugyanakkor továbbra is jelentős a szakadék a nők tényleges és potenciális befektetési teljesítménye között.

A szakember három fontos lépést emelt ki.

Először is elengedhetetlen, hogy a házastársak egyaránt aktívan részt vegyenek a pénzügyi döntésekben. Az ő ügyfélkörében jellemzően még mindig a férfi a fő vagyonszerző, ám a házastárs bevonása a családi vagyontervezésbe ugyanolyan fontos.

A második lépés a pénzügyi tudatosság átadása a következő generációnak. Számos ügyfele szeretné ugyanis, ha gyermekei már a karrierjük kezdetén rendelkeznének alapvető pénzügyi ismeretekkel.

Harmadik pontként a női vállalkozókkal folytatott célzott párbeszédet hangsúlyozta. Booth rámutatott, hogy a női cégvezetők jellemzően alacsonyabb fizetést állapítanak meg maguknak, mint férfi társaik. Ezenfelül sokkal kevesebb külső finanszírozáshoz jutnak a piacon. Ezek a hátrányok különösen fontossá teszik számukra a tudatos és átgondolt pénzügyi tervezést.

A Plum fintech szolgáltató megbízásából tavaly novemberben készült, 2 000 brit felnőtt körében végzett felmérésből az derült ki:

a nők 75 százalékának egyáltalán nincsenek befektetései,

szemben a férfiak 48 százalékos arányával. A nők 50 százaléka ráadásul úgy nyilatkozott, hogy nem fektet be, és nem is tervezi ezt.

Azok, akik nem fektetnek be, azzal indokolták a döntésüket, hogy ezt túl kockázatosnak tartanák, nincs elég pénzük hozzá, illetve hiányzik az önbizalmuk.

Rajan Lakhani, a Plum pénzügyekért felelős vezetője arra biztatta az érintetteket, hogy tegyenek apró lépéseket a pénzügyi jóllétük javítása érdekében. "Nem kell mindent egyszerre megtenni, de a kezdeti kis lépések később nagyobbakat is lehetővé tesznek" – vélekedett a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ