LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.14%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 77.8%
Kiderült az igazság: a nők jobbak a pénzügyekben, mégsem tudnak igazán érvényesülni
Kiderült az igazság: a nők jobbak a pénzügyekben, mégsem tudnak igazán érvényesülni

A nők hatékonyabb befektetőkké válhatnak, mint a férfiak, habár ehhez támogatásra van szükségük – állítja Jane Booth, a UBS tanácsadója. A szakember azt is levezette, hogy a nők eltérő befektetési szemlélete tudatos segítséggel jobb befektetési eredményekhez vezethet – írja az FT Adviser. A kutatások szerint a nők egyelőre hátrányban vannak a befektetésekben, és sok érintett a jövőben sem tervezi, hogy előrelépjen ezen a téren.
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan hoznak a nők pénzügyi döntéseket – és mi minden befolyásolja ezeket a számokon túl? A Women’s Money & Mindset Day a pénzhez, kockázathoz és jövőhöz való viszonyt vizsgálja női szemmel. Regisztrálj most!
Információ és jelentkezés

Booth tapasztalatai szerint a nők jellemzően a pénzügyi tervre és a stratégiára koncentrálnak.

Jobban mérlegelik a kockázatokat, és kevésbé hajlamosak a piac időzítésére vagy a spekulatív befektetésekre.

A befektetések önmagukban kevésbé érdeklik őket, sokkal inkább a terv számít nekik, mindez pedig elvileg előnyösebb befektetői magatartást eredményez. A szakember szerint ugyanakkor továbbra is jelentős a szakadék a nők tényleges és potenciális befektetési teljesítménye között.

A szakember három fontos lépést emelt ki.

Jön a kétharmados Tisza-kormány: ezek a lakossági állampapírok lesznek a nyertesei és vesztesei

Elárulták a profik: ez vár a magyar részvényekre a Tisza elsöprő győzelme után

Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?

  • Először is elengedhetetlen, hogy a házastársak egyaránt aktívan részt vegyenek a pénzügyi döntésekben. Az ő ügyfélkörében jellemzően még mindig a férfi a fő vagyonszerző, ám a házastárs bevonása a családi vagyontervezésbe ugyanolyan fontos.
  • A második lépés a pénzügyi tudatosság átadása a következő generációnak. Számos ügyfele szeretné ugyanis, ha gyermekei már a karrierjük kezdetén rendelkeznének alapvető pénzügyi ismeretekkel.
  • Harmadik pontként a női vállalkozókkal folytatott célzott párbeszédet hangsúlyozta. Booth rámutatott, hogy a női cégvezetők jellemzően alacsonyabb fizetést állapítanak meg maguknak, mint férfi társaik. Ezenfelül sokkal kevesebb külső finanszírozáshoz jutnak a piacon. Ezek a hátrányok különösen fontossá teszik számukra a tudatos és átgondolt pénzügyi tervezést.

A Plum fintech szolgáltató megbízásából tavaly novemberben készült, 2 000 brit felnőtt körében végzett felmérésből az derült ki:

a nők 75 százalékának egyáltalán nincsenek befektetései,

szemben a férfiak 48 százalékos arányával. A nők 50 százaléka ráadásul úgy nyilatkozott, hogy nem fektet be, és nem is tervezi ezt.

Azok, akik nem fektetnek be, azzal indokolták a döntésüket, hogy ezt túl kockázatosnak tartanák, nincs elég pénzük hozzá, illetve hiányzik az önbizalmuk.

Rajan Lakhani, a Plum pénzügyekért felelős vezetője arra biztatta az érintetteket, hogy tegyenek apró lépéseket a pénzügyi jóllétük javítása érdekében. "Nem kell mindent egyszerre megtenni, de a kezdeti kis lépések később nagyobbakat is lehetővé tesznek" – vélekedett a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Ez is érdekelhet
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza-kormányzás
Kétharmaddal nyert a Tisza Párt - Így reagált az OTP, a 4iG, a Mol
Földindulás a magyar politikában - Mit hozhat a Tisza kétharmad a magyar tőzsdei cégeknek?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility