A sztárgyógyszercég összeáll az OpenAI-jal, új készítményeket fejleszthet a mesterséges intelligencia

A dán Novo Nordisk gyógyszergyártó stratégiai partnerséget kötött az OpenAI-jal. Ennek keretében a mesterséges intelligenciát a gyógyszerfejlesztéstől a gyártáson át a kereskedelmi műveletekig mindenhol bevezetik. A vállalat ezzel igyekszik visszaszerezni pozícióját az elhízás elleni szerek egyre élesebb piaci versenyében.

A Wegovy és az Ozempic gyártója kedden jelentette be az együttműködést. A partnerség célja, hogy

az OpenAI technológiájával komplex adathalmazokat elemezzenek és ígéretes gyógyszerjelölteket azonosítsanak.

Emellett hatékonyabbá tennék a gyártást, az ellátási láncot és a vállalati működést is. A kísérleti programok a kutatás-fejlesztés, a gyártás és a kereskedelmi tevékenység területén indulnak. A teljes integrációt 2026 végére tervezik, azonban a megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.

A lépés mögött az áll, hogy a Novo Nordisk lemaradásban van az indianapolisi Eli Lillyvel szemben az elhízás elleni gyógyszerek rendkívül jövedelmező piacán. A Lilly április elején kapott amerikai engedélyt a Foundayo nevű fogyókúrás tablettájára, míg a Novo januárban dobta piacra a Wegovy tablettaváltozatát. Elemzők szerint az elhízás elleni szerek éves forgalma a következő évtizedben meghaladhatja a 100 milliárd dollárt.

A gyógyszergyártók egyre szélesebb körben alkalmazzák a mesterséges intelligenciát a gyógyszerfejlesztés munkaigényesebb szakaszainak egyszerűsítésére. Ebbe beletartozik a klinikai vizsgálatok résztvevőinek toborzása és a hatósági dokumentáció elkészítése is. Iparági vezetők szerint azonban a technológia az új hatóanyagok felfedezésében egyelőre nem váltotta be maradéktalanul a hozzá fűzött reményeket.

Mike Doustdar vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a partnerség nem a tudósok lecserélését, hanem munkájuk felgyorsítását szolgálja. Elmondása szerint a cél nem a jelenlegi létszám csökkentése, hanem a termelékenység növelése és a jövőbeli létszámbővítés ütemének mérséklése. Doustdar tavaly, hivatalba lépését követően kilencezer munkahely megszüntetésével járó átszervezést hajtott végre a vállalatnál.

A Novo Nordisk közleménye szerint a partnerség szigorú adatvédelmi szabályokat, irányítási keretrendszert és emberi felügyeletet is magában foglal. Mindez a vállalat más technológiai partnerekkel és kutatószervezetekkel folytatott, már meglévő mesterségesintelligencia-kezdeményezéseire épül. Az OpenAI a Novo munkavállalóinak képzésében is részt vesz majd, hogy növelje a technológiával kapcsolatos jártasságot a szervezeten belül.

Forrás: Reuters

