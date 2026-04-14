A sztárgyógyszercég összeáll az OpenAI-jal, új készítményeket fejleszthet a mesterséges intelligencia

A Wegovy és az Ozempic gyártója kedden jelentette be az együttműködést. A partnerség célja, hogy
az OpenAI technológiájával komplex adathalmazokat elemezzenek és ígéretes gyógyszerjelölteket azonosítsanak.
Emellett hatékonyabbá tennék a gyártást, az ellátási láncot és a vállalati működést is. A kísérleti programok a kutatás-fejlesztés, a gyártás és a kereskedelmi tevékenység területén indulnak. A teljes integrációt 2026 végére tervezik, azonban a megállapodás pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.
A lépés mögött az áll, hogy a Novo Nordisk lemaradásban van az indianapolisi Eli Lillyvel szemben az elhízás elleni gyógyszerek rendkívül jövedelmező piacán. A Lilly április elején kapott amerikai engedélyt a Foundayo nevű fogyókúrás tablettájára, míg a Novo januárban dobta piacra a Wegovy tablettaváltozatát. Elemzők szerint az elhízás elleni szerek éves forgalma a következő évtizedben meghaladhatja a 100 milliárd dollárt.
A gyógyszergyártók egyre szélesebb körben alkalmazzák a mesterséges intelligenciát a gyógyszerfejlesztés munkaigényesebb szakaszainak egyszerűsítésére. Ebbe beletartozik a klinikai vizsgálatok résztvevőinek toborzása és a hatósági dokumentáció elkészítése is. Iparági vezetők szerint azonban a technológia az új hatóanyagok felfedezésében egyelőre nem váltotta be maradéktalanul a hozzá fűzött reményeket.
Mike Doustdar vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a partnerség nem a tudósok lecserélését, hanem munkájuk felgyorsítását szolgálja. Elmondása szerint a cél nem a jelenlegi létszám csökkentése, hanem a termelékenység növelése és a jövőbeli létszámbővítés ütemének mérséklése. Doustdar tavaly, hivatalba lépését követően kilencezer munkahely megszüntetésével járó átszervezést hajtott végre a vállalatnál.
A Novo Nordisk közleménye szerint a partnerség szigorú adatvédelmi szabályokat, irányítási keretrendszert és emberi felügyeletet is magában foglal. Mindez a vállalat más technológiai partnerekkel és kutatószervezetekkel folytatott, már meglévő mesterségesintelligencia-kezdeményezéseire épül. Az OpenAI a Novo munkavállalóinak képzésében is részt vesz majd, hogy növelje a technológiával kapcsolatos jártasságot a szervezeten belül.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Győzött a Tisza, mi lesz az Otthon Starttal vagy a különadókkal? – Itt a 15 legfontosabb teendő a bankszektorban
Amiről Magyar Péterék programja egyelőre nem szól, pedig sürgős vagy fontos.
Már folynak az egyeztetések: jöhet az újabb amerikai-iráni találkozó?
Még semmi sem biztos.
További olajtartalékokat szabadíthat fel szükség esetén a Nemzetközi Energiaügynökség
De remélik, hogy nem lesz rá szükség.
Nyílt levélben kérik a hollywoodi színészek, hogy ne jöjjön létre a Warner Bros. és a Paramount gigafúziója
Szerintük áratana az iparágnak.
Csokigyárban razziázott az Európai Bizottság
Versenyjogi jogsértés gyanúja miatt.
Megüzente a hitelminősítő, mit vár el az új Tisza-kormánytól
Megjött az első hitelminősítői gyorsreakció.
Bruszt László: A magyar modell bukása – Ezért győzött Magyar Péter
A CEU professzorának írása.
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.