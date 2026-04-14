LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.22%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!
Bődületes célár érkezett az OTP-re, ez az új rekord!

Az elmúlt hónapokban egymás után érkeztek az egyre magasabb célárak az OTP-re, most az Autonomous Research lépett.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Megemelte a 12 havi célárát az Autonomous Research, az eddigi 44 677 forintról 54 184 forintra növelték a célárat, az ajánlás továbbra is felülteljesítés.

Az új célár 21 százalékkal magasabb, mint a tegnapi záróár.

Az OTP árfolyama egyébként a Tisza kétharmados győzelme után tegnap 8,4 százalékot emelkedett, és új történelmi csúcsra ment.

A Reuters adatbázisban 40 625 forint az elemzői célárak átlaga, ami most már közel 10 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfoylam.

9 elemző vételre, 4 tartásra, 1 eladásra ajánlja az OTP részvényeit.

Az OTP árfolyama idén már 27 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

