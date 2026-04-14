Elkerülhető a bóvli? Megszólalt a harmadik nagy hitelminősítő is a Tisza Párt győzelme után

A vasárnapi választáson a Tisza Párt kétharmados parlamenti többséget szerzett, így Magyar Péter alakíthat kormányt a következő hetekben, ráadásul erős felhatalmazása lesz, mellyel akár az Alaptörvényt is módosíthatja. Az elmúlt két napban a Fitch Ratings és a Moody’s már véleményt mondott a fejleményekről, kedd délután a harmadik nagy hitelminősítő, az S&P Global Ratings is friss elemzést adott ki.
A hitelminősítő szakemberei kiemelik, hogy a jelenleg befagyasztva lévő uniós forrásokat felszabadíthatja az új kormány, ide sorolják a 9,5 milliárd eurónyi RRF-hitelt, a 6,3 milliárd eurós kohéziós forrást és a 17 milliárd eurónyi SAFE-hitelt.
Arra számítunk, hogy a Tisza Párt reformprogramja a következő hónapokban lesz egyre világosabb miután a párt átveszi a hatalmat és lefekteti gazdaságpolitikai programját
- írják az S&P szakemberei.
Szerintük az alábbi pontokat lenne fontos tisztázni, hogy a hitelminősítések ügyében is tisztábban láthassanak:
- A költségvetési tervek: a hitelminősítő szerint 2026-ban 5,25% lehet a GDP-arányos deficit, ami 2027-ben 4,75%-ra csökkenhet további kiigazító lépések nélkül. A költségvetési egyensúlytalanságok egyik oka az elmúlt évek nagyvonalú kormányzati osztogatása és a kamatkiadások megugrása. Ez pedig a visszafogott GDP-növekedéssel párosulva az adósságráta emelkedését okozta. Hozzáteszik, hogy az üzemanyagárak utóbbi hetekben látott emelkedése további nyomást helyez a költségvetésre.
- A kormányzat hatékonysága az elmúlt években nem volt tesztelve, most azonban az uniós források kiszabadításához olyan reformokat is meg kell lépni, melyeket eddig halogattak ezen a téren. Hangsúlyozzák, hogy az RRF-hitelből nem fog tudni forrást lehívni Magyarország annak lejárata előtt, ha nem lép gyorsan.
- A külső pozíció romlása az energiaintenzív magyar gazdaság miatt. A közel-keleti helyzet súlyosbodása és időbeli elhúzódása negatívan érintené a magyar gazdaságot a folyó fizetési mérleg romlásán és a költségvetési nyomáson keresztül. Ezzel kapcsolatban néhány hete már kiadott egy anyagot az S&P, melyben Magyarország sérülékenységét hangsúlyozták.
A magyar bankrendszerrel kapcsolatban továbbra is azt gondolják a hitelminősítő szakemberei, hogy a gazdasági környezet negatív hatással van a pénzügyi szektorra. Szerintük a kormány korlátozott mozgástere a belső gazdaság élénkítésére rontja a bankrendszer ellenállóképességét, melyre további negatív hatást gyakorol a lakásárak meredek emelkedése, a forint árfolyamingadozása és a lehetséges hitelezési veszteségek.
Az elemzés végén hangsúlyozzák a szakértők, hogy a régiós összehasonlításban gyenge kormányzati mutatók, a magas korrupció és az állam erőteljes gazdasági beavatkozása a bankrendszerbe továbbra is negatívan hatnak a megítélésükre.
A hitelminősítők véleménye azért lényeges, mert Magyarország jelenleg mindhárom nagy cégnél a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategória határán egyensúlyoz. Különösen rossz a helyzet épp az S&P-nél, ahol a BBB mínusz besorolás éppen csak a határ felett van, ráadásul a kilátás is negatív. Vagyis az új kormánynak lényeges lenne, hogy rövidtávon elkerülje a további leminősítést, a most körvonalazódó megelőlegezett bizalom ehhez elegendő lehet.
A cégek legkésőbb május végén-június elején mondanak véleményt Magyarországról, amikor várhatóan a jelenlegi szinten hagyják majd a besorolást és a kilátást.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
