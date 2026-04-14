Éves mélypontra esett a lakossági állampapírok értékesítése a választás hetén

Összesen 51,65 milliárd forintnyi lakossági állampapír kelt el múlt héten, nem számítva a statisztikában nem szereplő Babakötvény és Euró Magyar Állampapír értékesítését. A legnépszerűbb kötvény ismét a Fix Magyar Állampapír volt, ebből 25,22 milliárd forintnyi mennyiség fogyott, a második helyen a Magyar Állampapír Plusz szerepel 14,71 milliárd forintnyi bruttó értékesítéssel.
A harmadik helyen végző Kincstári Takarékjegy 8,99 milliárd forintnyi tőkebevonásra volt képes, a maradék három nyilvántartott papírból (értékesítési volumen szerinti sorrendben: BMÁP, nyomdai MÁP Plusz, PMÁP) a szokásos módon meglehetősen kevés kelt el, ezek együttesen 2,7 milliárd forintnyi heti bruttó értékesítésre tettek szert.
Az értékesítési adatok elemzésekor azt is figyelembe kell venni, hogy egy tavalyi változtatás következtében már a forgalmazók (például bankok, brókercégek) is beléphetnek vevőként a lakossági állampapírok elsődleges piacára. A forgalmazók azzal a céllalcserélhetik meglévő állampapírjaikat újonnan kibocsátott lakossági állampapírokra, hogy azokat később továbbértékesítsék a lakossági befektetők számára.
A múlt heti értékesítési szám az idei év legrosszabbja, sőt, olyannyira alacsony szintet üt meg, hogy a tavaly őszi nagyszabású kínálatmegújítás óta is a második leggyengébbnek tekinthető, ennél kevesebb pénzt legutoljára karácsonykor fektettek lakossági állampapírba a magyarok. A rendkívül visszafogott kereslet egyik lehetséges magyarázata, hogy a befektetők éppen kivártak, és a vasárnapi országgyűlési választások eredményétől függően kívántak dönteni az optimálisnak tartott eszközallokációról.
Ha főleg ez a hatás volt a trend hátterében, akkor az e hétre vonatkozó számok akár fordulatot is mutathatnak, és jövő hétfőn fellendülést láthatunk majd a lakossági állampapírok bruttó értékesítésénél.
Az év eddigi időszakában összesen 1333 milliárd forintot (hetente átlagosan 89 milliárd forintot) fektettek a magyarok lakossági állampapírba, a beáramló összeg zöméért a Fix Magyar Állampapír és a Magyar Állampapír Plusz felelt. Az Államadósság Kezelő Központ ezzel fokozatosan halad annak a célnak az elérése felé, hogy egyre nagyobb részt képviseljenek a lakossági portfólión belül a fix kamatozású állampapírok.
A forintos lakossági állampapírokban a március végi helyzet szerint az alábbi összegeket tartották a magyarok:
- Fix Magyar Állampapír: 4311 milliárd forint;
- Prémium Magyar Állampapír: 3195 milliárd forint;
- Bónusz Magyar Állampapír: 2079 milliárd forint;
- Magyar Állampapír Plusz: 1276 milliárd forint;
- Kincstári Takarékjegy: 645 milliárd forint;
- Babakötvény: 549 milliárd forint;
- Nyomdai Magyar Állampapír Plusz: 88 milliárd forint.
Arról, hogy mely lakossági állampapírokat hogyan érintheti a Tisza kétharmados kormányzása, itt írtunk részletesen.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
