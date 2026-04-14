LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.43%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ez a magyar részvény lehet a Tisza Párt győzelmének következő nagy nyertese

Az OTP és a Mol ralija után a befektetők hamarosan a kisebb magyarok részvénye felé fordulhatnak, éppen ezért most előfizetőink figyelmébe egy olyan papírt ajánlunk, amely technikai szempontból kitörés előtt áll, és akár már a következő napokban megindulhat egy nagyobb emelkedés benne.
Kilőtt a magyar tőzsde, miután a Tisza Párt kétharmados győzelmet aratott a vasárnap a választáson.

Ennek hatására rendkívüli átárazódás indult el a magyar eszközökben. A forint mellett a legnagyobb nyertesei az eseményeknek az OTP és a Mol voltak, az erős kezdeti reakciók után azonban hamarosan a befektetők elkezdhetnek a kevésbé reflektorfényben lévő magyar részvényekre is fókuszálni.

Mostani elemzésünkben is egy ilyen részvénnyel foglalkozunk, amely nem más mint

