LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.29%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
  • Megjelenítés
 
Portfolio signature

Kétharmados Tisza-győzelem és történelmi csúcs: itt az ideje Molba fektetni?

Száguld a Mol, a politikai fordulat és az iráni események valósággal szárnyat adtak a részvénynek, olyannyira, hogy itt van a történelmi csúcs a papírban. Ilyenkor jön a legfontosabb befektetői dilemma: még most kell felszállni a vonatra, vagy már túl késő? Elemzői eszközökkel, több nézőpontból vizsgáljuk meg, hogy maradt-e még érdemi felértékelődési potenciál a Molban.   A legizgalmasabb energiapiaci befektetésekről is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Itt a történelmi csúcs!

A hazai blue chipek közül az OTP mellett a Mol részénye reagált a leglátványosabban a Tisza párt kétharmados győzelmére: pontosan 8 százalékot ralizott tegnap az olajcég árfolyama, igaz, ebben az olajár emelkedése is közrejátszott.

A bődületes rohamnak köszönhetően új történelmi csúcsra került a Mol árfolyama,

ezzel a január 23-án beállított rekordot sikerült megdönteni. A mai árfolyammozgással együtt idén már több, mint 50 százalékkal került feljebb a részvény.

Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!

Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés

 
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility