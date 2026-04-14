LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.25%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus
Befektetés

Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus

Portfolio
Részvényenként 0,92 euró osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös pénzügyi év után a Shopper Park Plus.

A teljes osztalékfizetés összege így 22,35 millió euró lehet, a kifizetésről a társaság 2026. április 29-i éves rendes közgyűlése dönt.

Az előző évben jóváhagyott, részvényenként mintegy 0,84 eurós osztalékhoz képest a mostani javaslat 9,5 százalékos emelést jelent.

A jelenlegi, 13,2 eurós részvényárfolyammal számolva a javasolt 0,92 eurós osztalék 7 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

A társaság közlése szerint az emelés hátterében a javuló eredmény áll. A Shopper Park Plus portfóliója továbbra is főként kelet-közép-európai, élelmiszer-fókuszú kiskereskedelmi parkokból áll.

A cég közölte azt is, hogy a működésből származó készpénzáram egy részét a részvényesi kifizetések növelésére, másik részét pedig az ingatlanok értékét növelő beruházásokra fordítja.

A Shopper Park Plus árfolyama idén 12,8 százalékos pluszban van.

SPPC_2026-04-14_09-47-01
Címlapkép forrása: Szabó Gábor / Gabriel Szabo

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

