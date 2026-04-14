Nagyobb osztalékot fizethet a Shopper Park Plus

Részvényenként 0,92 euró osztalék kifizetését javasolja a 2025-ös pénzügyi év után a Shopper Park Plus.

A teljes osztalékfizetés összege így 22,35 millió euró lehet, a kifizetésről a társaság 2026. április 29-i éves rendes közgyűlése dönt.

Az előző évben jóváhagyott, részvényenként mintegy 0,84 eurós osztalékhoz képest a mostani javaslat 9,5 százalékos emelést jelent.

A jelenlegi, 13,2 eurós részvényárfolyammal számolva a javasolt 0,92 eurós osztalék 7 százalékos osztalékhozamnak felel meg.

A társaság közlése szerint az emelés hátterében a javuló eredmény áll. A Shopper Park Plus portfóliója továbbra is főként kelet-közép-európai, élelmiszer-fókuszú kiskereskedelmi parkokból áll.

A cég közölte azt is, hogy a működésből származó készpénzáram egy részét a részvényesi kifizetések növelésére, másik részét pedig az ingatlanok értékét növelő beruházásokra fordítja.

A Shopper Park Plus árfolyama idén 12,8 százalékos pluszban van.

