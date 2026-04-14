LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.29%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Új modellel jelentkezett be az Audi: egy sportos, felsőkategóriás limuzin lesz
Új modellel jelentkezett be az Audi: egy sportos, felsőkategóriás limuzin lesz

Az Audi jövőre már a harmadik modelljét dobja piacra a kínai partnerével, a SAIC Motor vállalattal közösen fejlesztett elektromos autómárkája alatt. A kizárólag Kínában forgalmazott járművekről a projekt vezérigazgatója kedden, Pekingben számolt be.

A német prémiumgyártó 2024-ben indította el kizárólag a kínai piacra szánt új almárkáját. Ennek modelljei nem a jellegzetes négykarikás logót, hanem csupán egy AUDI feliratot viselnek. A lépés célja, hogy a vállalat a világ legnagyobb autópiacán visszahódítsa a fiatalabb vásárlókat.

Az együttműködés első modelljéből, az E5 Sportbackből szeptember óta összesen tízezer darabot adtak el

– mondta Fermín Soneira, az Audi–SAIC projekt vezérigazgatója. Hozzátette, hogy az év eleji visszaesés után márciusban 2630 darabra emelkedett az értékesítés. Januárban és februárban ugyanis az adókedvezmények kifutása még jelentősen visszavetette a keresletet.

A Volkswagen-csoport prémiummárkája az idei második negyedévben mutatja be második, szintén négykarikás logó nélküli modelljét, a tisztán elektromos hajtású E7X SUV-t. A harmadik,

2027-re tervezett modell egy sportos karakterű, felsőkategóriás limuzin lesz.

Soneira kiemelte: a kínai modellcsalád fejlesztési ciklusa mindössze két év, ami 30-40 százalékkal rövidebb az európai átlagnál. Ennek oka, hogy ezeket a járműveket kizárólag a kínai piacra tervezik. Így a fejlesztők teljes mértékben a helyi vásárlói igényekre és a jogszabályi követelményekre összpontosíthatnak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

