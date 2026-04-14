Újabb hitelminősítő szólalt meg a választási eredményről: Magyarország számára pozitív a Tisza-kormány, de vannak kihívások

Elsősorban azért ítélik pozitívnak a választási eredményt a Moody’s elemzői, mert várakozásaik szerint javulhat Magyarország és az Európai Unió viszonya, illetve
a befagyasztott 17 milliárd eurónyi uniós forrás számottevő része felszabadulhat.
Ez azonban nem lesz akadálymentes, a helyreállítási alap (RRF) és a RePowerEU program forrásai a GDP mintegy 4%-át teszik ki, ezek lehívásához a 27 úgynevezett szupermérföldkövet kellene teljesíteni augusztusig, ami szoros határidőt jelent. Emellett a GDP mintegy 3%-ára rúgó kohéziós források jogállamisági kritikák miatt vannak befagyasztva, a Moody’s szerint
ezek felszabadítása élénkítené a növekedést és enyhítené a költségvetés problémáit, illetve pozitív hatással lenne az adósságpályára.
A jó hírek mellett az új kormány makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal szembesül, az előző kormány által kinevezett szakemberek pedig lassíthatják a szükséges reformfolyamatot. A gazdasági növekedés az utóbbi években jelentősen lelassult, a költségvetési hiány a GDP 5%-a körül stagnált, az adósság pedig 2019 óta a bruttó hazai össztermék 65%-áról 75%-a közelébe emelkedett. Ezeknek az egyensúlytalanságoknak a kezeléséhez rugalmasságra lesz szükség az új kormány részétől az első években. A Tisza Párt februárban bemutatott választási programja leszögezte, hogy 2030-ra csökkentenék a GDP 3%-a alá a költségvetési hiányt
Egyelőre ezek a gazdasági és fiskális elképzelések csak nagy vonalakban léteznek, konkrét hitelminősítéssel kapcsolatos megállapításokat akkor lehet majd tenni, ha részletes és meghatározott tervet publikálnak
- olvasható az elemzésben.
A hitelminősítő kiemeli, hogy a Tisza-kormány terveinek megvalósítását nehezítheti, hogy több közintézmény élén a jelenlegi kormány által kinevezett szakemberek ülnek még évekig. Példaként említették az Alkotmánybíróságot, a Legfelsőbb Bíróságot, a legfőbb ügyészt, a Költségvetési Tanácsot és a közmédiát.
A Moody’s hozzáteszi, hogy a magyar kormányváltásnak európai szinten is hatásai lehetnek, mivel a Tisza-kormány sokkal együttműködőbb lehet az EU-val. A politikai ellentétek csökkenése és a döntéshozatal gyorsulása pedig akár az Európai Unió adósbesorolására is pozitív hatással lehet.
Az elemzés szerint a kormányváltás Budapest adósbesorolására is pozitív hatással lehet, amennyiben a főváros és a kormány kapcsolatainak javulásához vezet.
A Moody’s legközelebb május 22-én publikálhatja Magyarországgal kapcsolatos besorolását, amiben egyelőre megelőlegezett bizalomra lehet számítani, hiszen az új kormánynak kevés az ideje addig érdemi lépéseket tenni. Ugyanakkor várhatóan marad a jelenlegi Baa2 besorolás negatív kilátás mellett, majd utána novemberben lehet mód esetleges pozitív lépésekre, első körben a kilátás javítására, ha a Tisza-kormány beváltja a hozzá fűzött várakozásokat.
|Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban
|1. felülvizsgálat
|2. felülvizsgálat
|Moody's
|május 22.
|november 20.
|Standard & Poor's
|május 29.
|november 27.
|Fitch
|június 5.
|december 4.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Magyarország jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél kevéssel van a befektetésre ajánlott kategória hatása felett, hétfőn már a Fitch is optimista hangot ütött meg a választási eredmények kapcsán. A legrosszabb a besorolásunk az S&P Global esetében, akik egyelőre nem reagáltak a fejleményekre.
Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam
Örül a piac a gyorsjelentésnek.
Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után
A menedzsmentkilátások borús jövő jósolnak.
Kétharmados Tisza-győzelem és történelmi csúcs: itt az ideje Molba fektetni?
Számos elemzői eszközt megnézünk.
Zelenszkij: két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken
Az ukrán elnök szerint haladnak a helyreállítási munkálatok.
Új modellel jelentkezett be az Audi: egy sportos, felsőkategóriás limuzin lesz
Nem lesz rajta a modellen az ikonikus logó.
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig
Sorra érkeznek a városvezetők bejelentései.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Nem okozott nagy meglepetéseket a bank.
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!