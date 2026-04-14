Újabb hitelminősítő szólalt meg a választási eredményről: Magyarország számára pozitív a Tisza-kormány, de vannak kihívások

A hétvégi parlamenti választások után megalakuló Tisza-kormány pozitív fejlemény a magyar adósbesorolás szempontjából – olvasható a Moody’s elemzésében. A hitelminősítő szakemberei szerint az uniós források helyzete javulhat, viszont sok a kihívás az új kormány előtt.

Elsősorban azért ítélik pozitívnak a választási eredményt a Moody’s elemzői, mert várakozásaik szerint javulhat Magyarország és az Európai Unió viszonya, illetve

a befagyasztott 17 milliárd eurónyi uniós forrás számottevő része felszabadulhat.

Ez azonban nem lesz akadálymentes, a helyreállítási alap (RRF) és a RePowerEU program forrásai a GDP mintegy 4%-át teszik ki, ezek lehívásához a 27 úgynevezett szupermérföldkövet kellene teljesíteni augusztusig, ami szoros határidőt jelent. Emellett a GDP mintegy 3%-ára rúgó kohéziós források jogállamisági kritikák miatt vannak befagyasztva, a Moody’s szerint

ezek felszabadítása élénkítené a növekedést és enyhítené a költségvetés problémáit, illetve pozitív hatással lenne az adósságpályára.

A jó hírek mellett az új kormány makrogazdasági és költségvetési kihívásokkal szembesül, az előző kormány által kinevezett szakemberek pedig lassíthatják a szükséges reformfolyamatot. A gazdasági növekedés az utóbbi években jelentősen lelassult, a költségvetési hiány a GDP 5%-a körül stagnált, az adósság pedig 2019 óta a bruttó hazai össztermék 65%-áról 75%-a közelébe emelkedett. Ezeknek az egyensúlytalanságoknak a kezeléséhez rugalmasságra lesz szükség az új kormány részétől az első években. A Tisza Párt februárban bemutatott választási programja leszögezte, hogy 2030-ra csökkentenék a GDP 3%-a alá a költségvetési hiányt

Egyelőre ezek a gazdasági és fiskális elképzelések csak nagy vonalakban léteznek, konkrét hitelminősítéssel kapcsolatos megállapításokat akkor lehet majd tenni, ha részletes és meghatározott tervet publikálnak

- olvasható az elemzésben.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a Tisza-kormány terveinek megvalósítását nehezítheti, hogy több közintézmény élén a jelenlegi kormány által kinevezett szakemberek ülnek még évekig. Példaként említették az Alkotmánybíróságot, a Legfelsőbb Bíróságot, a legfőbb ügyészt, a Költségvetési Tanácsot és a közmédiát.

A Moody’s hozzáteszi, hogy a magyar kormányváltásnak európai szinten is hatásai lehetnek, mivel a Tisza-kormány sokkal együttműködőbb lehet az EU-val. A politikai ellentétek csökkenése és a döntéshozatal gyorsulása pedig akár az Európai Unió adósbesorolására is pozitív hatással lehet.

Az elemzés szerint a kormányváltás Budapest adósbesorolására is pozitív hatással lehet, amennyiben a főváros és a kormány kapcsolatainak javulásához vezet.

A Moody’s legközelebb május 22-én publikálhatja Magyarországgal kapcsolatos besorolását, amiben egyelőre megelőlegezett bizalomra lehet számítani, hiszen az új kormánynak kevés az ideje addig érdemi lépéseket tenni. Ugyanakkor várhatóan marad a jelenlegi Baa2 besorolás negatív kilátás mellett, majd utána novemberben lehet mód esetleges pozitív lépésekre, első körben a kilátás javítására, ha a Tisza-kormány beváltja a hozzá fűzött várakozásokat.

Hitelminősítők tervezett felülvizsgálatai Magyarország esetében 2026-ban 1. felülvizsgálat 2. felülvizsgálat Moody's május 22. november 20. Standard & Poor's május 29. november 27. Fitch június 5. december 4. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Magyarország jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél kevéssel van a befektetésre ajánlott kategória hatása felett, hétfőn már a Fitch is optimista hangot ütött meg a választási eredmények kapcsán. A legrosszabb a besorolásunk az S&P Global esetében, akik egyelőre nem reagáltak a fejleményekre.

