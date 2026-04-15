Belezúgott Magyarországba a piac – Meddig tartanak a mézeshetek?

Gyorsan reagált a kötvénypiac a választási eredményre
A vasárnapi parlamenti választáson a Tisza Párt aratott győzelmet, sőt kétharmados többsége lesz az új parlamentben. A befektetők pozitívan fogadták a fejleményeket, ami leginkább a forint árfolyamában csapódott le a hét elején, hiszen
a magyar deviza több mint négyéves csúcsra erősödött az euróval és a dollárral szemben.
A reakció nem feltétlenül volt meglepő, hiszen már a választás előtt azt jósolták az elemzők, hogy a Tisza Párt győzelme esetén kedvező piaci reakció várható. Ezzel a befektetők elsősorban a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika lehetőségét, az uniós források felszabadítását és a magyar euróbevezetésre vonatkozó törekvéseket kezdhették árazni.
A forint mellett a kötvénypiac is reagált, a hozamok jelentősen csökkentek, ami a kötvényárfolyamok emelkedését jelenti. A leggyakrabban referenciaként használt tízéves hozam több mint 40 bázisponttal esett vissza múlt péntekhez képest, de a többi futamidő esetében is hasonló csökkenés látszik. Ha pedig ehhez hozzávesszük a kampány utolsó heteinek piaci mozgásait is, akkor még nagyobb zuhanás.
A grafikonon látszik, hogy a hosszú futamidőkön több mint 100 bázispontos volt az esés, amiben szerepe volt a közel-keleti háború enyhülésének is április elején, de az elmúlt napokban egyértelműen a választásokkal kapcsolatos optimizmus uralta a kötvénypiacot.
Ahhoz, hogy lássuk, mekkora volt az elmúlt napok mozgása, érdemes egy hosszútávú grafikont megnézni a magyar hozamokról. A tízéves referenciahozam utoljára 2024 szeptemberében, vagyis másfél éve volt a jelenlegi szintnél alacsonyabban, de csak néhány bázispont választja el a 2024 februári mélyponttól, amikor utoljára 6% alatt járt.
Hasonló volt tapasztalható a rövidebb állampapírok piacán is az utóbbi napokban, szinte minden időtávon többéves mélypontok látszanak a hozamokban.
Évek óta nem rajongtak ennyire a magyar állampapírokért
A globális kötvénypiaci hangulatot persze nem érdemes önmagában a magyar hozamok változásában lemérni, hiszen olyan geopolitikai tényezők is erősíthették a hazai kötvényeket, melyek más országokra is hatással vannak. Éppen ezért a mostanihoz hasonló helyzetben kiemelt jelentősége van a különböző hozamfeláraknak, vagyis a magyar kötvények relatív vonzerejét mutató adatoknak.
Elsőként a régióban érdemes szétnézni, vagyis, hogy hogyan alakult a magyar tízéves hozam a lengyel és a cseh hasonló futamidejű papírokkal összevetve. Ez mutatja meg ugyanis azt, mennyire volt felülteljesítő a magyar piac az elmúlt napokban.
A grafikonon látszik, hogy meredeken esett a hozamfelárunk is, a magyar-lengyel tízéves különbözet 2024 decembere óta nem látott szintre esett, most csak 68 bázispontos felárat kell fizetnünk, holott korábban évekig 150-200 bázispont volt ez a különbség. A magyar-cseh vonatkozásban még látványosabb a folyamat: utoljára 2022 januárjában volt a mostani 150 bázispontnál alacsonyabb a tízéves hozamkülönbség, azóta jellemzően 100-150 bázisponttal magasabb szinten ingadozott.
Érdemes egy pillantást vetni a fejlett hozamokhoz mért különbségre, az elmúlt napokban a német és az amerikai állampapírokhoz képest is látványosan felülteljesítő volt a magyar piac.
A német-magyar tízéves hozamkülönbség 2021 nyara óta nem volt a mostaninál alacsonyabb, míg az amerikai papírokkal szemben 2024 vége óta először bukott 2% alá a különbség. Vagyis
az elmúlt napokban egyértelműen hazai specifikus piaci mozgások voltak a piacon, a befektetők „beleszerettek” a magyar kötvényekbe.
Meddig tarthatnak a mézeshetek?
Kicsit úgy írható le most az új kormány és a piac viszonya, mint amikor két ismeretlen ember összeházasodik. Ebben a folyamatban most a mézesheteket élik a felek, azonban idővel szükség lesz majd konkrét lépésekre, hogy fent is maradjon a jó kapcsolat és a kapcsolatukat és hosszútávon is működjön a szerelem köztük.
A Tisza-kormány megalakulása után is arra lehet számítani, hogy néhány hónapon belül részletes terveket kell majd prezentálni azzal kapcsolatban, hogyan tervezik megvalósítani a választási programban lefektetett intézkedéseket. Most egyelőre „megvette” a piac az új kormány piacbarátabb, Európa-pártibb gazdaságpolitikai sztoriját, de hamarosan a konkrétumokra lesz kíváncsi.
Első lépésben a hosszútávú jó kapcsolatot alapozhatná meg egy hiteles makrogazdasági és költségvetési program, ami reális közép- és hosszútávú növekedési pályát vázol fel, és annak mentén lefekteti, milyen ütemben csökkenhet a költségvetési hiány. Ha ez hihető lesz, akkor hozhat még új lendületet a magyar eszközök, elsősorban a forint és az állampapírok piacára.
A Tisza-sztori egyik kulcsfontosságú eleme volt már a kampányban is az euróbevezetés belengetése. Ezzel kapcsolatban Magyar Péter hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy egy gyors szakmai és társadalmi párbeszédet szeretnének folytatni a kérdésben, majd ezt követően mutathatják be azt a tervet, ami a maastrichti kritériumok teljesítésének ütemezését és az esetleges bevezetési céldátumot tartalmazza. Ha ez a piac számára hiteles lesz, akkor erősítheti a magyar eszközök iránti külföldi érdeklődést hosszabb távon is,
az euró melletti elköteleződés ugyanis egyben kiállás egy fegyelmezettebb költségvetési politika, csökkenő államadósság, alacsonyabb infláció és hozamok irányába.
Maradva a friss házasok példájánál: ez megalapozhatja a hosszútávú jó kapcsolatot a felek között.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
