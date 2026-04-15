LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.94%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.56%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Bíróságon bukott ki az igazság a szórakoztatóipari óriásról: átverték a vásárlókat, zuhannak a részvények
Egy manhattani szövetségi esküdtszék kimondta, hogy a Live Nation és leányvállalata, a Ticketmaster jogellenesen monopolhelyzetet épített ki a nagy koncerthelyszínek piacán. A több mint harminc amerikai tagállam által indított perben hozott ítélet komoly vereséget jelent a szórakoztatóipar egyik legnagyobb szereplőjének - írta meg a Boston Herald.

Az esküdtszék négynapos tanácskozás után, szerdán hozta meg a döntését. A Live Nation Entertainment több száz koncerthelyszínt birtokol, üzemeltet, vagy rendelkezik bennük érdekeltséggel. Leányvállalata, a Ticketmaster pedig az élő rendezvények legnagyobb jegyforgalmazója a világon. A felperes tagállamok képviselője, Jeffrey Kessler ügyvéd szerint a vállalat

a koncertjegyek piacának 86 százalékát, míg a sportrendezvényeket is magába foglaló teljes piac 73 százalékát uralja.

A polgári pert eredetileg a Biden-kormányzat idején az amerikai igazságügyi minisztérium indította, több tucat tagállammal közösen. A vád szerint a Live Nation a piaci erőfölényével visszaélve elfojtotta a versenyt. Például megakadályozta, hogy a koncerthelyszínek több jegyforgalmazóval is együttműködjenek. A tárgyalás megkezdése után azonban a Trump-adminisztráció bejelentette, hogy peren kívüli egyezséget köt a vállalattal.

A szövetségi szintű megállapodás értelmében a Live Nation bizonyos szabadtéri koncerthelyszíneken maximalizálja a kezelési költségeket. Emellett új jegyforgalmazási lehetőségeket is biztosít a szervezőknek és a helyszíneknek. Ez lehetővé, de nem kötelezővé teszi a Ticketmaster versenytársainak, például a SeatGeeknek vagy az AXS-nek a bevonását. A Ticketmaster és a Live Nation szétválasztását azonban az egyezség nem írja elő.

Néhány tagállam csatlakozott a megállapodáshoz, több mint harminc állam azonban folytatta a pert arra hivatkozva, hogy a szövetségi kormány nem ért el kellő engedményeket. A Live Nation az eljárás során végig vitatta a monopolhelyzet fennállását. David Marriott ügyvéd szerint a vállalat mérete egyszerűen a kiváló munkájuk eredménye. Hozzátette:

a jegyárakat és az értékesítési feltételeket nem ők, hanem a művészek, a sportcsapatok és a helyszínek határozzák meg.

A tárgyaláson Michael Rapino vezérigazgató is tanúvallomást tett. Beszélt többek között a 2022-es Taylor Swift-turné jegyértékesítési botrányáról, amelyet kibertámadásokkal magyarázott. Nyilvánosságra kerültek a vállalat egyik vezetőjének, Benjamin Bakernek a belső üzenetei is. Ezekben bizonyos árakat „felháborítónak” nevezett, a vásárlókat „hülyének” titulálta, és az azzal dicsekedett, hogy a cég „vakon rabolja ki” őket. Baker a tárgyaláson bocsánatot kért, és „nagyon éretlennek és elfogadhatatlannak” minősítette a saját szavait. A hírek hallatán a cég részvényei hirtelen zuhanni kezdtek.

