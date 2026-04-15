Így forgatta fel a forint és a tőzsde világát a Tisza kétharmad − Értékelnek a HOLD elemzői

A vasárnapi parlamenti választások egyértelmű eredménye, a Tisza párt kétharmados felhatalmazása alapjaiban rendezte át a hazai tőkepiacokat. A hónapok óta emlegetett "Tisza bet", vagyis a politikai fordulatra építő befektetési stratégia kifejezetten kifizetődőnek bizonyult a befektetőknek.
Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója és Pekár Dávid, a HOLD Infinity Alap senior portfóliókezelője a Portfolio Checklist műsorában elemezték az új, négyéves ciklus befektetési kilátásait. Szabó Balázs kiemelte, hogy a legfontosabb változás a hazai eszközök kockázati prémiumának gyors kiárazódása volt, mivel a piac korábban Oroszország felé sodródó pályát árazott, amit az egyértelmű választási eredmény lényegesen átírt.
A befektetési stratégiák közül az előzetes várakozások alapján a hosszú lejáratú magyar állampapírok hozták a legjobb eredményt. Ahogy a piac egyre inkább elkezdte beárazni a kormányváltás esélyét, a hazai kötvényhozamok gyorsan közelíteni kezdtek az euróövezeti és a régiós papírok szintjéhez. A szakértők szerint a magyar és a lengyel hosszú kötvények között korábban fennálló, mintegy másfél százalékpontos felár látványosan szűkül.
Ha valóban elindul a folyamat, hogy Magyarország az euróövezethez kíván csatlakozni, és ehhez megteremti a szükséges kereteket, akkor már nemcsak a lengyel papírokhoz viszonyítva érdemes nézni a magyar államkötvények felárát
– fogalmazott Szabó Balázs.
Ideje újragondolni, amit eddig hittünk a forintról
A választási eredmények egyik leglátványosabb, egyben leggyorsabb következménye a forint azonnali, erőteljes erősödése volt. Az euró jegyzése a vasárnap esti 375-ös szintről rövid idő alatt 370 alá, majd keddre egészen 362 forintig esett.
Magyar Péter bejelentése, miszerint a cél a 2031 és 2035 közötti euróövezeti csatlakozás, a magas, 6,25 százalékos rövid kamatokkal együtt teljesen új megvilágításba helyezi a forintot. Szabó Balázs úgy fogalmazott:
ebben az új környezetben már nem magától értetődő, hogy forintgyengülésre érdemes fogadni,
ugyanakkor diverzifikációs okokból ő maga is nagyjából 50-50 százalékos forint–euró megosztást tart.
A monetáris és a fiskális politika összehangolása szintén erős bizalmi jelzés lehet a külföldi intézményi befektetőknek. Pekár Dávid rámutatott:
A Magyar Nemzeti Bank 2023 óta prudens politikával igyekezett visszaépíteni hitelességét, és most a költségvetési oldalról is megkaphatja azt a támogatást, amely az árfolyamstabilitás fenntartásához szükséges.
Az uniós források esetleges megérkezése – mintegy 20 milliárd eurós kerettel – további forinterősítő tényező lehet. A szenior portfóliókezelő hangsúlyozta, hogy
az új gazdaságpolitika már nem a gyenge forinton alapuló versenyképességre épít, hanem jóval inkább egy versenyorientált logikát követ.
Meddig tart a rali?
A magyar részvénypiacon valódi raliba kezdtek a vezető papírok, az OTP és a MOL árfolyama is új történelmi csúcsokra emelkedett. Az OTP hétfői, mintegy 8 százalékos ugrását Pekár Dávid azzal magyarázta, hogy a részvények árazása sok tekintetben a hosszú kötvényekéhez hasonlítható. "Ha a kockázati prémiumból kiveszünk fél-egy százalékpontot, az az árfolyamban akár tízszeres hatással is megjelenhet" – mondta a senior portfóliókezelő. Szabó Balázs ugyanakkor árnyalta a képet:
a csökkenő hozamkörnyezet és a szűkülő kamatmarzsok hosszabb távon nem feltétlenül kedveznek a bankok profitabilitásának, ráadásul a szektorális különadók kivezetése sem várható azonnal.
A MOL esetében a helyzet jóval összetettebb, mivel a vállalat működése az elmúlt években erősen összefonódott az állami érdekekkel. A HOLD Alapkezelő igazgatója szerint jelenleg szinte minden kérdés nyitott: az orosz olaj beszerzésétől kezdve a tulajdonosi struktúrán át egészen a menedzsment jövőjéig. Bár a kockázati prémium csökkenése ennél a papírnál is felhajtotta az árfolyamot, a tisztán piaci alapú működésre való átállás pontos hatásai egyelőre nehezen megbecsülhetők.
A piacok megnyugvását jelentősen segítette az új politikai vezetés egyértelmű állásfoglalása a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatban. Magyar Péter kijelentette, hogy a
jegybank függetlenségét tiszteletben tartva a kormány együtt tud működni a jelenlegi vezetéssel, ami azonnali forinterősödést váltott ki.
Ez a differenciált, szakmai alapú megközelítés kulcsfontosságú a hazai és külföldi befektetők bizalmának fenntartásához. A mostanihoz hasonló, meghatározó piaci folyamatok, az abszolút hozamú stratégiák és az átrendeződő tőkepiacok részletes elemzése lesz a május 12-én megrendezendő Portfolio Investment Day 2026 konferencia központi témája is.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!