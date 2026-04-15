LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.62%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Ketyeg a bomba az amerikai piacon: hiába az elképesztő növekedés, egyetlen dolog hirtelen mindent boríthat

Turbulens környezetben érkeztek meg a piacok az első negyedéves gyorsjelentési szezonba, amely az amerikai nagybankok jelentéseivel a héten hivatalosan is elkezdődött. Első ránézésre elég jók az előjelek, masszív profitnövekedésre számítanak az elemzők, viszont a bizonytalansági tényezők - különösen az iráni háború okozta olajáremelkedés és az ezzel járó inflációs és növekedési kockázatok - könnyen belerondíthatnak az összeképbe. Épp ezért kiemelt jelentőség lesz, hogy a tényszámokon felül hogyan kommentálják a cégvezetők a kilátásokat. Ráadásul a tőzsdék épp az elmúlt időszakban pattantak vissza az iráni háború utáni korrekcióból, így a piacok számára mindenképp pozitív megerősítés lenne a magas profitnövekedés fenntarthatósága.

Jók az előjelek

Az amerikai gyorsjelentési szezon kezdetén egészen kedvező kép rajzolódik ki. Az elemzői várakozások alapján az S&P 500 vállalatai továbbra is masszív profitnövekedést mutathatnak fel, a bevételi dinamika is erős maradhat, ami megerősítheti a befektetőket, hogy az elmúlt hetek piaci gyengélkedése inkább csak korrekció volt, nem pedig egy tartósabb lefordulás kezdete.

xeXaqhMh

A mélyebb kép ugyanakkor jóval összetettebb ennél, így valószínűleg kevés lesz a piac számára, ha a cégek "csak simán" felülmúlják az elemzői várakozásokat, és sokkal inkább az kapja majd a hangsúlyt, hogy mit mondanak a menedzsmentek az év hátralévő részéről.

A FactSet összesítése szerint az S&P 500 első negyedéves eredménynövekedése 12,6 százalék lehet éves alapon.

