LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.89%
TISZA
 
52.11%
FIDESZ-KDNP
 
39.55%
Mi Hazánk
 
5.72%
DK
 
1.13%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
137
FIDESZ-KDNP
56
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Meglépte a hatalmas felvásárlást a pénzügyi óriás, bődületes pénzösszeg sorsa dőlt el
Befektetés

Meglépte a hatalmas felvásárlást a pénzügyi óriás, bődületes pénzösszeg sorsa dőlt el

Portfolio
A Standard Life egy 2 milliárd fontos megállapodás keretében felvásárolja az Aegon brit üzletágát. Ezzel a lépéssel a kezelt vagyon alapján az Egyesült Királyság második legnagyobb lakossági nyugdíj- és megtakarítási platformjává válik – írja az FT Adviser.

Az akvizíció révén 160 milliárd fontnyi kezelt vagyon kerül a Standard Life-hoz. Így az egyesített csoport összes kezelt vagyona megközelítőleg 480 milliárd fontra nő. A tranzakció 3,8 millió új ügyfelet is hoz a vállalatnak, amivel az összesített ügyfélszám 16 millióra emelkedik. Andy Briggs, a Standard Life vezérigazgatója szerint a felvásárlás jelentősen felgyorsítja a vállalat azon törekvését, hogy a brit nyugdíj-előtakarékossági és életjáradék-piac vezető szereplőjévé váljon.

A tranzakciót készpénz, hitel és Standard Life-részvények kombinációjából fedezik. Ennek eredményeként az Aegon stratégiai részvényessé, valamint vagyonkezelési partnerré válik az egyesített csoportban.

A Standard Life várakozásai szerint az üzletkötés évi 160 millió fonttal növeli majd a vállalatcsoport működési cash flow-ját.

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

