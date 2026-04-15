Meglépte a hatalmas felvásárlást a pénzügyi óriás, bődületes pénzösszeg sorsa dőlt el

Az akvizíció révén 160 milliárd fontnyi kezelt vagyon kerül a Standard Life-hoz. Így az egyesített csoport összes kezelt vagyona megközelítőleg 480 milliárd fontra nő. A tranzakció 3,8 millió új ügyfelet is hoz a vállalatnak, amivel az összesített ügyfélszám 16 millióra emelkedik. Andy Briggs, a Standard Life vezérigazgatója szerint a felvásárlás jelentősen felgyorsítja a vállalat azon törekvését, hogy a brit nyugdíj-előtakarékossági és életjáradék-piac vezető szereplőjévé váljon.

A tranzakciót készpénz, hitel és Standard Life-részvények kombinációjából fedezik. Ennek eredményeként az Aegon stratégiai részvényessé, valamint vagyonkezelési partnerré válik az egyesített csoportban.

A Standard Life várakozásai szerint az üzletkötés évi 160 millió fonttal növeli majd a vállalatcsoport működési cash flow-ját.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ