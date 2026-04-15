LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.5%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Nagy fordulat jön az Ubernél, kezdődhet a robotaxi-forradalom!
Nagy fordulat jön az Ubernél, kezdődhet a robotaxi-forradalom!

Az Uber több mint 10 milliárd dolláros robotaxi-stratégiája alapjaiban alakíthatja át a cég működését és a teljes fuvarmegosztó piacot, miközben a mesterséges intelligencia új lendületet ad a vezető nélküli autók elterjedésének, írja az FT.

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
AgroFuture 2026
Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.
Információ és jelentkezés

Az Uber több mint 10 milliárd dollárt költene el arra, hogy

  • több ezer autonóm járművet vásároljon,
  • és részesedéseket szerezzen azok fejlesztőiben,

ami

éles fordulat a korábbi, eszközmentes működési modelljéhez képest.

A lépés célja, hogy ne maradjon le a gyorsan formálódó robotaxi-piacról, amely alapjaiban írhatja át a fuvarmegosztás jövőjét.

A vállalat eddig arra épített, hogy nem birtokolja a járműveket, hanem egy platformként köti össze az utasokat a sofőrökkel. Most azonban egyre inkább abba az irányba mozdul, hogy közvetlenül is jelen legyen a technológiában és a flottában, így biztosítva, hogy a vezető nélküli autók elterjedése ne szorítsa ki a piacról. A Financial Times számításai szerint

  • a teljes csomagból több mint 2,5 milliárd dollár mehet közvetlen befektetésekre,
  • míg több mint 7,5 milliárd dollárt fordíthatnak robotaxi flották kiépítésére a következő években.

Ezek az együttműködések ráadásul feltételekhez kötöttek, vagyis a partnereknek konkrét technológiai és bevezetési mérföldköveket kell teljesíteniük.

Az Uber stratégiája az, hogy egyfajta piactérré váljon a különböző robotaxi-üzemeltetők számára. Ennek érdekében széles körben épít partnerségeket az iparágban, többek között a Baidu, a Rivian és a Lucid Motors vállalatokkal.

A tervek szerint 2028-ig legalább 28 városban jelenhetnek meg ezek a szolgáltatások.

Az autonóm taxik iránti érdeklődés az utóbbi időszakban újra felerősödött, miután a mesterséges intelligencia fejlődése és a technológiai együttműködések esélyt adnak arra, hogy a korábban nehezen kezelhető közlekedési helyzeteket is megoldják, miközben csökkenhetnek a működési költségek.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Women's Money & Mindset Day 2026

