Nagy fordulat jön az Ubernél, kezdődhet a robotaxi-forradalom!

Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.
Az Uber több mint 10 milliárd dollárt költene el arra, hogy
- több ezer autonóm járművet vásároljon,
- és részesedéseket szerezzen azok fejlesztőiben,
ami
éles fordulat a korábbi, eszközmentes működési modelljéhez képest.
A lépés célja, hogy ne maradjon le a gyorsan formálódó robotaxi-piacról, amely alapjaiban írhatja át a fuvarmegosztás jövőjét.
A vállalat eddig arra épített, hogy nem birtokolja a járműveket, hanem egy platformként köti össze az utasokat a sofőrökkel. Most azonban egyre inkább abba az irányba mozdul, hogy közvetlenül is jelen legyen a technológiában és a flottában, így biztosítva, hogy a vezető nélküli autók elterjedése ne szorítsa ki a piacról. A Financial Times számításai szerint
- a teljes csomagból több mint 2,5 milliárd dollár mehet közvetlen befektetésekre,
- míg több mint 7,5 milliárd dollárt fordíthatnak robotaxi flották kiépítésére a következő években.
Ezek az együttműködések ráadásul feltételekhez kötöttek, vagyis a partnereknek konkrét technológiai és bevezetési mérföldköveket kell teljesíteniük.
Az Uber stratégiája az, hogy egyfajta piactérré váljon a különböző robotaxi-üzemeltetők számára. Ennek érdekében széles körben épít partnerségeket az iparágban, többek között a Baidu, a Rivian és a Lucid Motors vállalatokkal.
A tervek szerint 2028-ig legalább 28 városban jelenhetnek meg ezek a szolgáltatások.
Az autonóm taxik iránti érdeklődés az utóbbi időszakban újra felerősödött, miután a mesterséges intelligencia fejlődése és a technológiai együttműködések esélyt adnak arra, hogy a korábban nehezen kezelhető közlekedési helyzeteket is megoldják, miközben csökkenhetnek a működési költségek.
Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Nagy fordulat jön az Ubernél, kezdődhet a robotaxi-forradalom!
Új korszak a fuvarmegosztásban.
