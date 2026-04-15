Nagy fordulat jön az Ubernél, kezdődhet a robotaxi-forradalom!

AgroFuture 2026 Napirenden a legfajsúlyosabb fenntarthatósági és innovációs kérdések, amelyek döntően meghatározzák a hazai agrárvállalkozások jövőjét és életképességét.

Az Uber több mint 10 milliárd dollárt költene el arra, hogy

több ezer autonóm járművet vásároljon,

és részesedéseket szerezzen azok fejlesztőiben,

ami

éles fordulat a korábbi, eszközmentes működési modelljéhez képest.

A lépés célja, hogy ne maradjon le a gyorsan formálódó robotaxi-piacról, amely alapjaiban írhatja át a fuvarmegosztás jövőjét.

A vállalat eddig arra épített, hogy nem birtokolja a járműveket, hanem egy platformként köti össze az utasokat a sofőrökkel. Most azonban egyre inkább abba az irányba mozdul, hogy közvetlenül is jelen legyen a technológiában és a flottában, így biztosítva, hogy a vezető nélküli autók elterjedése ne szorítsa ki a piacról. A Financial Times számításai szerint

a teljes csomagból több mint 2,5 milliárd dollár mehet közvetlen befektetésekre,

míg több mint 7,5 milliárd dollárt fordíthatnak robotaxi flották kiépítésére a következő években.

Ezek az együttműködések ráadásul feltételekhez kötöttek, vagyis a partnereknek konkrét technológiai és bevezetési mérföldköveket kell teljesíteniük.

Az Uber stratégiája az, hogy egyfajta piactérré váljon a különböző robotaxi-üzemeltetők számára. Ennek érdekében széles körben épít partnerségeket az iparágban, többek között a Baidu, a Rivian és a Lucid Motors vállalatokkal.

A tervek szerint 2028-ig legalább 28 városban jelenhetnek meg ezek a szolgáltatások.

Az autonóm taxik iránti érdeklődés az utóbbi időszakban újra felerősödött, miután a mesterséges intelligencia fejlődése és a technológiai együttműködések esélyt adnak arra, hogy a korábban nehezen kezelhető közlekedési helyzeteket is megoldják, miközben csökkenhetnek a működési költségek.

Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ