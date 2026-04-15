Sokan fognak nagyot csalódni: közeleg az igazság pillanata az óriásbefektető szerint

Daniel Ivascyn, a Pimco kötvénypiaci óriás csoportszintű befektetési igazgatója egy londoni sajtóeseményen beszélt a 3500 milliárd dolláros magánhitelszektorról. A piac szereplőit idén érzékenyen érintették

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok,

a tőkekivonások, valamint

a hitelpiaci stressztől való félelmek.

Mindez az alternatív vagyonkezelők részvényárfolyamában is megmutatkozott.

Nem látunk rendszerszintű kockázatokat a magánhitelpiacon, sokkal inkább csalódásra és a vártnál alacsonyabb hozamokra számítunk

- fogalmazott Ivascyn. A szektor az elmúlt években stabil és magasabb hozamok ígéretével vonzotta be a nyugdíjalapokat, a biztosítókat és a vagyonos magánbefektetőket. A gyors terjeszkedés azonban a kevésbé likvid, nehezebben értékelhető hitelek felé mozdult el, ami számos aggodalmat vetett fel.

Címlapkép forrása: Misha Friedman/Bloomberg via Getty Images

