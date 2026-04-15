LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.69%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Sokan fognak nagyot csalódni: közeleg az igazság pillanata az óriásbefektető szerint
Portfolio
A Pimco befektetési igazgatója szerint a magánhitelpiac nem jelent rendszerszintű kockázatot a tágabb pénzügyi rendszerre nézve, még úgy sem, hogy az ágazat az utóbbi időben jelentős figyelmet kapott - írja a Reuters. "Sokkal inkább csalódásra és a vártnál alacsonyabb hozamokra számítunk" - fogalmazott.

Daniel Ivascyn, a Pimco kötvénypiaci óriás csoportszintű befektetési igazgatója egy londoni sajtóeseményen beszélt a 3500 milliárd dolláros magánhitelszektorról. A piac szereplőit idén érzékenyen érintették

  • a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok,
  • a tőkekivonások, valamint
  • a hitelpiaci stressztől való félelmek.
Mindez az alternatív vagyonkezelők részvényárfolyamában is megmutatkozott.

Nem látunk rendszerszintű kockázatokat a magánhitelpiacon, sokkal inkább csalódásra és a vártnál alacsonyabb hozamokra számítunk

- fogalmazott Ivascyn. A szektor az elmúlt években stabil és magasabb hozamok ígéretével vonzotta be a nyugdíjalapokat, a biztosítókat és a vagyonos magánbefektetőket. A gyors terjeszkedés azonban a kevésbé likvid, nehezebben értékelhető hitelek felé mozdult el, ami számos aggodalmat vetett fel.

Women's Money & Mindset Day 2026

