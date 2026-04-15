Új befektetési alap érkezik, a bitcoin hullámzását lehet vele meglovagolni

A Goldman Sachs vagyonkezelési részlege benyújtotta első kriptovaluta-ETF-jének tervezetét az amerikai tőzsdefelügyelethez (SEC). Eközben a rivális Morgan Stanley nemrég indította el saját spot bitcoin-ETF-jét. Mindez egy olyan piaci környezetben történik, ahol a digitális eszközök árfolyama jelentősen visszaesett az elmúlt hónapokban.

A Goldman Sachs tervezett ETF-je nemcsak bitcoin-árfolyamkitettséget biztosítana a befektetők számára, hanem bitcoin-opciós ügyletekből származó hozamot is generálna. A kérelem nem tartalmazza az alap tervezett költséghányadát. Az indulás legkorábban június végére várható.

A bitcoin árfolyama idén eddig mintegy 15 százalékot esett, és jelenleg 74 591 dolláron áll.

Ez az érték 40 százalékkal marad el az októberben elért, 126 223 dolláros történelmi csúcstól. A visszaesés hátterében több tényező is meghúzódik. Ilyen például a nemesfémek piacának volatilitása, a technológiai részvények széles körű eladási hulláma, valamint az amerikai-izraeli-iráni konfliktus által kiváltott kockázatkerülő hangulat.

Bryan Armour, a Morningstar ETF-elemzője szerint a Goldman termékébe épített opciós hozamkomponens ugyan vonzó lehet, de egy ilyen volatilis környezetben az alap nehezen értékesíthető. A befektetők ugyanis továbbra is ki vannak téve az árfolyamesés kockázatának.

A kriptopiaci ETF-ek kezelt vagyona összességében tovább nő, bár a növekedés üteme lassabbá és egyenetlenebbé vált.

Az ETF.com adatai szerint az elmúlt három hónapban mind a Grayscale, mind a Global X fedezett vételi opciókra épülő bitcoin-ETF-jéből nettó tőkekiáramlás történt.

Az új alap egyúttal az első ETF-kérelem azóta, hogy a Goldman Sachs 2 milliárd dollárért lezárta az Innovator Capital Management felvásárlását. Az Innovator az opciós stratégiákon alapuló, úgynevezett puffer-ETF-ek úttörőjének számít az amerikai piacon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ