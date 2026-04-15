Visszavonulót fújtak az agrárpiaci spekulánsok

A befektetők látványosan visszavettek kitettségükből az Euronext agrárpiacain: a nem kereskedelmi szereplők jelentősen csökkentették nettó vételi pozícióikat a malmi búza és a repce határidős és opciós piacán. A legfrissebb tőzsdei adatok szerint ez a mozgás a kockázatvállalási hajlandóság érezhető mérséklődésére utal.

A nem kereskedelmi résztvevők – köztük a befektetési alapok és a pénzintézetek – nettó long pozíciója a malmi búza esetében mindössze 582 kontraktusra zsugorodott az április 10-ével záruló héten. Ez jelentős zuhanás az egy héttel korábbi 42 625 kontraktushoz képest, ami

a spekulánsok részéről érezhetően csökkenő vételi érdeklődést jelez.

A piaci szereplők ezzel párhuzamosan 33 785-ről 6988 kontraktusra mérsékelték nettó eladási kitettségüket. Az ilyen ügyletek az összes short állomány 58,7 százalékát tették ki, míg a vételi oldalon az összes long pozíció 58,1 százaléka köthető hozzájuk.

A repce piacán a nem kereskedelmi szereplők nettó vételi kitettsége 47 894-ről 44 897 kontraktusra csökkent. Ezzel szemben a piaci résztvevők eladási oldali állománya ennél is nagyobb mértékben, 60 251-ről 47 537 kontraktusra esett vissza.

Mindez azt jelzi, hogy a befektetők jelentősen mérsékelték kockázatvállalásukat, ami növekvő bizonytalanságra vagy rövid távú árcsökkenési várakozásokra utalhat. Közben a fizikai piaci szereplők is visszafogták kitettségüket, ami inkább kivárást jelez a piac egészében.

Forrás: Reuters

