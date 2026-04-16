A Tisza kétharmad az OTP árazását is átírhatja - Így jöhet 50-60 ezer forintos árfolyam!

Változás a fejekben

A múlt vasárnapi magyar választási eredmény az OTP szempontjából egy olyan fordulópont lehet, amely érdemben átírhatja a bank megítélését a befektetők fejében. A következő negyedévekben az operatív teljesítmény mellett az is fókuszban lesz, hogy a befektetők milyen árazási szinteket tartanak indokoltnak egy megváltozott politikai és gazdaságpolitikai környezetben.

A legfontosabb tényező a kockázati prémium alakulása. A kétharmados parlamenti többség közvetlenül jelenik meg a tőkeköltségben, aminek a csökkenése már önmagában is jelentős értéknövelő tényező a bankoknál. Az OTP esetében ez különösen hangsúlyos, mert a magyarországi működés (OTP Core) továbbra is fontos szerepet játszik a csoporton belül, ezért az országkockázat változása erősen hat a teljes értékeltségre.

Érdemi pozitívumot jelenthet az uniós források sorsa is. A jelenleg befagyasztott támogatások volumene a GDP közel 7 százalékát teszi ki, ami makrogazdasági szinten is komoly mozgásteret jelenthet. Ezeknek a forrásoknak a felszabadulása javíthatja a növekedési kilátásokat, csökkentheti a költségvetési nyomást és erősítheti az ország megítélését. Ez közvetve az OTP árazására is kedvezően hat, hiszen élénkülhet a hitelkereslet, javulhat az eszközminőség, és stabilabb környezetben működhet a bank.

A lengyel példa jól mutatja, milyen típusú mozgások jöhetnek. A 2023-as választás után a lengyel bankok árfolyam-emelkedését elsősorban az árazási szorzók emelkedése hajtotta, nem pedig az eredményvárakozások érdemi javulása. Az OTP-nél is hasonló folyamat jöhet. A bank jelenleg is diszkonton forog a régiós és európai versenytársakhoz képest, ezért már egy részleges felzárkózás is nagy árfolyam-emelkedést hozhat, aminek egy része már meg is történt csak idén 25 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, a választások óta 7-et.

A relatív értékelés ezt egyértelműen alátámasztja. Az OTP historikusan alacsony P/E és P/BV szinteken forgott, különösen az ukrajnai háború kirobbanása óta, és még most is alacsonyabb szorzókon forog, mint a lengyel bankok vagy az Erste. Ha a befektetői percepció javul, és a kockázati megítélés közelít a régiós átlaghoz, akkor ebből önmagában is kétszámjegyű felértékelődés jöhet. A teljes konvergenciát viszont fékezheti a csoport földrajzi kitettsége, elsősorban az orosz, ukrán és üzbég jelenlét, ami indokolhat bizonyos diszkont fennmaradását.

Profit oldalon is jöhetnek pozitív meglepetések, az ráerősíthet az árazás emelkedésére, ez a kettő együtt még látványosabb árfolyamreakciót válthat ki.

És csak hab a tortán, hogy egy esetleges euróbevezetéssel kamatkonvergencia lenne, és akkor az alapkamat nem 6%, hanem mondjuk 2% és a 10 éves sem 7% hanem 4 vagy 5%. Az lenne az árfolyamrakéta következő fokozata.

Nyilván vannak kockázatok is, az új kormány például igencsak feszes költségvetési helyzetben kezd, és nagy valószínűséggel kiigazításokra kényszerül. A magas deficit és az emelkedő kamatterhek miatt a bankszektor továbbra is szerepet kaphat a fiskális alkalmazkodásban, ami például a bankadó fennmaradását vetíti előre rövid távon. Emellett az intézményi rendszer jelentős része még hosszabb ideig a korábbi struktúrák mentén működik, ami lassíthatja az átalakulást.

Lényeg: cost of equity

Az elmúlt hónapokban több elemzés is kijött az OTP-re, ezekben volt egy közös: az elemzők a tőkeköltség csökkentésével operáltak. Ez egy jó eszköz arra, hogy ha semmi más nem is változik a modellekben, magasabb célárat lehet vele kihozni. Ez nyilván nem csak egy trükk hanem van funda alapja is.

A tőkeköltség leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy a befektetők milyen hozamot várnak el egy adott kockázatú részvénytől.

Minél magasabb az érzékelt kockázat, annál magasabb ez az elvárt hozam, és annál alacsonyabb az a jelenérték, amelyen a jövőbeli profitokat hajlandóak megvenni. Ha az érzékelt kockázat csökken, a logika megfordul, alacsonyabb diszkontrátával számol a piac, ami automatikusan magasabb értékeltséget eredményez.

Az OTP-nél a tőkeköltség eddig nagyrészt az országkockázatból épült fel. Az elmúlt években a magyar gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága, az EU-források körüli bizonytalanság és a szabályozói környezet gyakori változása mind beépült a befektetői elvárásokba. Ez tartotta a régiós átlagnál magasabban az OTP tőkeköltségét is. A kétharmados Tisza győzelem több csatornán keresztül is csökkentheti ezt. A mainstream gazdaságpolitika irányába történő elmozdulás javíthatja a szabályozói kiszámíthatóságot. Az EU-források esetleges felszabadulása erősítheti a makrogazdasági fundamentumokat és mérsékelheti az országkockázati prémiumot.

Ezek együtt azt eredményezhetik, hogy a befektetők alacsonyabb hozamot követelnek meg ugyanattól az eszköztől.

A diszkontráta csökkenése önmagában emeli az értéket. Ha a jövőbeli pénzáramokat alacsonyabb diszkontrátával számoljuk, akkor magasabb jelenértéket kapunk.

A korábbi elemzői modellekben a a tőkeköltség jellemzően 15 százalék közelében volt, a legfrissebbekben viszont már 12 közelébe csökkent,

csak emiatt az értékeltség közel 40-45 százalékkal is magasabb lehet.

Még mindig nem drága az OTP

Kezdjük egy olyan grafikonnal, ami nagyon sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy mi történt az OTP-nél az elmúlt években. Az ábra az egy részvényre jutó profit alakulását mutatja az OTP-nél, látható, hogy igencsak meredeken emelkedett a profit. Ez az, amit mindig mondunk, hogy ez a bank már köszönőviszonyban sincsen azzal, ami 5 vagy 10 évvel ezelőtt volt, előbbihez képest 230, utóbbihoz képest 630 százalékkal magasabb most a profit. Ez gyakorlatilag egy teljesen más pénzintézet, sokkal nagyobb régiós lefedettséggel, hatékonyan működő, kiemelkedő saját tőke arányos megtérülésű pénzintézet. Sokszor csak az árfolyamgrafikon meredek emelkedését nézzük, de azért ne felejtsük el ezt a sztorit sem, az OTP profitja is igencsak meredeken emelkedett az elmúlt években.

Az előző grafikon az előretekintő profitot mutatta, de akkor nézzük meg azt is, hogy az idei, a jövő évre és a 2028-ra várt profitok hogyan alakultak. Azért itt is meredek emelkedés volt.

Azzal, hogy az OTP részvényei még mindig egy számjegyű P/E rátán forognak, azzal a magyar bankpapír még mindig az egyik legalacsonyabban árazott az európai bank részvények között.

Ha pedig rázoomolunk a régiónkra, akkor látszik az, hogy kevés olyan bankrészvény van, ami az OTP-nél alacsonyabban van árazva, annak ellenére, hogy az OTP várható profitbővülése kiemelkedő.

Jöhet az átárazódás

A befektetők egyre szélesebb körében van most egy olyan várakozás, hogy ha a Tiszta kormányalakítása után egy piacbarát kormány jön, hazahozzuk az Európai Uniós pénzeket, erősödik a forint, a kamatok csökkennek, összességében erősödik a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalom, akkor jöhet egy átárazódás a magyar részvényekben is. Ez már részben azért elkezdődött, hiszen a Tisza kétharmados győzelme után meredeken emelkedett a magyar blue chipek részvényárfolyama, de a folyamat akár tovább is tarthat. Nézzük meg, hogy hova árazódhat az OTP!

Az OTP a régiós bankrészvények egészéhez képest 19 százalékos diszkonton forog.

Ha ezt országonként szétszálazzuk, akkor az látszik, hogy miközben az osztrák bankrészvényekhez képest már prémiumon forog az OTP, a többi országgal szemben viszont markáns diszkonton, a román részvények átlagához képest 13 százalék, a lengyelekhez képest 23, a cseh papírokhoz képest pedig 32 százalék a diszkont.

De akkor mondjunk egy meredekebbet is: miért ne lehetne az OTP-t a nyugat-európai bankokhoz árazni? Az OTP az elmúlt években jellemzően diszkonton forgott a nyugat-európai bankrészvényekhez képest, azért azok sem voltak extrém árazáson, de ott is volt egy P/E ráta emelkedés, a diszkont még mindig 7%.

Szóval akkor ebből az egészből mi adódik? Hát az, hogy ha elkezdenék úgy árazni az OTP-t, mint ahogy más régiós részvényeket, akkor akár sokkal magasabban is lehetne az árfolyam. Tehát nem feltétlenül kell az, hogy az OTP profitja emelkedjen a mostani várakozásokhoz képest, az is elég, hogyha a befektetők fejében máshova, egy másik polcra kerül a papír. Hogyha úgy áraznák az OTP-t, mint ahogy a román bankokat, akkor 51 ezer forint fölötti árfolyam is kijöhetne, a régiós átlaggal számolva 54 ezer forint, a lengyellel már közel 57 ezer forint, a cseh szinten pedig 65 ezer forint körüli.

