A Tisza kétharmad az OTP árazását is átírhatja - Így jöhet 50-60 ezer forintos árfolyam!

Változás a fejekben
A múlt vasárnapi magyar választási eredmény az OTP szempontjából egy olyan fordulópont lehet, amely érdemben átírhatja a bank megítélését a befektetők fejében. A következő negyedévekben az operatív teljesítmény mellett az is fókuszban lesz, hogy a befektetők milyen árazási szinteket tartanak indokoltnak egy megváltozott politikai és gazdaságpolitikai környezetben.
A legfontosabb tényező a kockázati prémium alakulása. A kétharmados parlamenti többség közvetlenül jelenik meg a tőkeköltségben, aminek a csökkenése már önmagában is jelentős értéknövelő tényező a bankoknál. Az OTP esetében ez különösen hangsúlyos, mert a magyarországi működés (OTP Core) továbbra is fontos szerepet játszik a csoporton belül, ezért az országkockázat változása erősen hat a teljes értékeltségre.
Érdemi pozitívumot jelenthet az uniós források sorsa is. A jelenleg befagyasztott támogatások volumene a GDP közel 7 százalékát teszi ki, ami makrogazdasági szinten is komoly mozgásteret jelenthet. Ezeknek a forrásoknak a felszabadulása javíthatja a növekedési kilátásokat, csökkentheti a költségvetési nyomást és erősítheti az ország megítélését. Ez közvetve az OTP árazására is kedvezően hat, hiszen élénkülhet a hitelkereslet, javulhat az eszközminőség, és stabilabb környezetben működhet a bank.
A lengyel példa jól mutatja, milyen típusú mozgások jöhetnek. A 2023-as választás után a lengyel bankok árfolyam-emelkedését elsősorban az árazási szorzók emelkedése hajtotta, nem pedig az eredményvárakozások érdemi javulása. Az OTP-nél is hasonló folyamat jöhet. A bank jelenleg is diszkonton forog a régiós és európai versenytársakhoz képest, ezért már egy részleges felzárkózás is nagy árfolyam-emelkedést hozhat, aminek egy része már meg is történt csak idén 25 százalékot emelkedett az OTP árfolyama, a választások óta 7-et.
A relatív értékelés ezt egyértelműen alátámasztja. Az OTP historikusan alacsony P/E és P/BV szinteken forgott, különösen az ukrajnai háború kirobbanása óta, és még most is alacsonyabb szorzókon forog, mint a lengyel bankok vagy az Erste. Ha a befektetői percepció javul, és a kockázati megítélés közelít a régiós átlaghoz, akkor ebből önmagában is kétszámjegyű felértékelődés jöhet. A teljes konvergenciát viszont fékezheti a csoport földrajzi kitettsége, elsősorban az orosz, ukrán és üzbég jelenlét, ami indokolhat bizonyos diszkont fennmaradását.
Profit oldalon is jöhetnek pozitív meglepetések, az ráerősíthet az árazás emelkedésére, ez a kettő együtt még látványosabb árfolyamreakciót válthat ki.
És csak hab a tortán, hogy egy esetleges euróbevezetéssel kamatkonvergencia lenne, és akkor az alapkamat nem 6%, hanem mondjuk 2% és a 10 éves sem 7% hanem 4 vagy 5%. Az lenne az árfolyamrakéta következő fokozata.
Nyilván vannak kockázatok is, az új kormány például igencsak feszes költségvetési helyzetben kezd, és nagy valószínűséggel kiigazításokra kényszerül. A magas deficit és az emelkedő kamatterhek miatt a bankszektor továbbra is szerepet kaphat a fiskális alkalmazkodásban, ami például a bankadó fennmaradását vetíti előre rövid távon. Emellett az intézményi rendszer jelentős része még hosszabb ideig a korábbi struktúrák mentén működik, ami lassíthatja az átalakulást.
Lényeg: cost of equity
Az elmúlt hónapokban több elemzés is kijött az OTP-re, ezekben volt egy közös: az elemzők a tőkeköltség csökkentésével operáltak. Ez egy jó eszköz arra, hogy ha semmi más nem is változik a modellekben, magasabb célárat lehet vele kihozni. Ez nyilván nem csak egy trükk hanem van funda alapja is.
A tőkeköltség leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy a befektetők milyen hozamot várnak el egy adott kockázatú részvénytől.
Minél magasabb az érzékelt kockázat, annál magasabb ez az elvárt hozam, és annál alacsonyabb az a jelenérték, amelyen a jövőbeli profitokat hajlandóak megvenni. Ha az érzékelt kockázat csökken, a logika megfordul, alacsonyabb diszkontrátával számol a piac, ami automatikusan magasabb értékeltséget eredményez.
Az OTP-nél a tőkeköltség eddig nagyrészt az országkockázatból épült fel. Az elmúlt években a magyar gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága, az EU-források körüli bizonytalanság és a szabályozói környezet gyakori változása mind beépült a befektetői elvárásokba. Ez tartotta a régiós átlagnál magasabban az OTP tőkeköltségét is. A kétharmados Tisza győzelem több csatornán keresztül is csökkentheti ezt. A mainstream gazdaságpolitika irányába történő elmozdulás javíthatja a szabályozói kiszámíthatóságot. Az EU-források esetleges felszabadulása erősítheti a makrogazdasági fundamentumokat és mérsékelheti az országkockázati prémiumot.
Ezek együtt azt eredményezhetik, hogy a befektetők alacsonyabb hozamot követelnek meg ugyanattól az eszköztől.
A diszkontráta csökkenése önmagában emeli az értéket. Ha a jövőbeli pénzáramokat alacsonyabb diszkontrátával számoljuk, akkor magasabb jelenértéket kapunk.
A korábbi elemzői modellekben a a tőkeköltség jellemzően 15 százalék közelében volt, a legfrissebbekben viszont már 12 közelébe csökkent,
csak emiatt az értékeltség közel 40-45 százalékkal is magasabb lehet.
Még mindig nem drága az OTP
Kezdjük egy olyan grafikonnal, ami nagyon sok mindent megmagyaráz azzal kapcsolatban, hogy mi történt az OTP-nél az elmúlt években. Az ábra az egy részvényre jutó profit alakulását mutatja az OTP-nél, látható, hogy igencsak meredeken emelkedett a profit. Ez az, amit mindig mondunk, hogy ez a bank már köszönőviszonyban sincsen azzal, ami 5 vagy 10 évvel ezelőtt volt, előbbihez képest 230, utóbbihoz képest 630 százalékkal magasabb most a profit. Ez gyakorlatilag egy teljesen más pénzintézet, sokkal nagyobb régiós lefedettséggel, hatékonyan működő, kiemelkedő saját tőke arányos megtérülésű pénzintézet. Sokszor csak az árfolyamgrafikon meredek emelkedését nézzük, de azért ne felejtsük el ezt a sztorit sem, az OTP profitja is igencsak meredeken emelkedett az elmúlt években.
Az előző grafikon az előretekintő profitot mutatta, de akkor nézzük meg azt is, hogy az idei, a jövő évre és a 2028-ra várt profitok hogyan alakultak. Azért itt is meredek emelkedés volt.
Azzal, hogy az OTP részvényei még mindig egy számjegyű P/E rátán forognak, azzal a magyar bankpapír még mindig az egyik legalacsonyabban árazott az európai bank részvények között.
Ha pedig rázoomolunk a régiónkra, akkor látszik az, hogy kevés olyan bankrészvény van, ami az OTP-nél alacsonyabban van árazva, annak ellenére, hogy az OTP várható profitbővülése kiemelkedő.
Jöhet az átárazódás
A befektetők egyre szélesebb körében van most egy olyan várakozás, hogy ha a Tiszta kormányalakítása után egy piacbarát kormány jön, hazahozzuk az Európai Uniós pénzeket, erősödik a forint, a kamatok csökkennek, összességében erősödik a magyar gazdaságba vetett befektetői bizalom, akkor jöhet egy átárazódás a magyar részvényekben is. Ez már részben azért elkezdődött, hiszen a Tisza kétharmados győzelme után meredeken emelkedett a magyar blue chipek részvényárfolyama, de a folyamat akár tovább is tarthat. Nézzük meg, hogy hova árazódhat az OTP!
Az OTP a régiós bankrészvények egészéhez képest 19 százalékos diszkonton forog.
Ha ezt országonként szétszálazzuk, akkor az látszik, hogy miközben az osztrák bankrészvényekhez képest már prémiumon forog az OTP, a többi országgal szemben viszont markáns diszkonton, a román részvények átlagához képest 13 százalék, a lengyelekhez képest 23, a cseh papírokhoz képest pedig 32 százalék a diszkont.
De akkor mondjunk egy meredekebbet is: miért ne lehetne az OTP-t a nyugat-európai bankokhoz árazni? Az OTP az elmúlt években jellemzően diszkonton forgott a nyugat-európai bankrészvényekhez képest, azért azok sem voltak extrém árazáson, de ott is volt egy P/E ráta emelkedés, a diszkont még mindig 7%.
Szóval akkor ebből az egészből mi adódik? Hát az, hogy ha elkezdenék úgy árazni az OTP-t, mint ahogy más régiós részvényeket, akkor akár sokkal magasabban is lehetne az árfolyam. Tehát nem feltétlenül kell az, hogy az OTP profitja emelkedjen a mostani várakozásokhoz képest, az is elég, hogyha a befektetők fejében máshova, egy másik polcra kerül a papír. Hogyha úgy áraznák az OTP-t, mint ahogy a román bankokat, akkor 51 ezer forint fölötti árfolyam is kijöhetne, a régiós átlaggal számolva 54 ezer forint, a lengyellel már közel 57 ezer forint, a cseh szinten pedig 65 ezer forint körüli.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt Sikorski a telefonhívás után: hatalmas fordulat jön, teljesen megváltozik Magyarország és Oroszország viszonya
Egyeztetett a következő magyar külügyminiszterrel.
Megvan a Tisza-kormány oktatási minisztere
A zirci Ciszterci Apátság által fenntartott iskolákat felügyelő főhatóságtól érkezik.
Választás 2026: megérkeztek az urnák a világ 149 városából
A parlamenti választás országos listás eredményét az NVB állapítja majd meg.
5,6 millióba kerül egy átlagos használt autó, itt vannak a legnépszerűbb márkák és modellek
Megjelent a Használtautó.hu és a KSH márciusi közös statisztikája.
Földindulás a választáson: az interneten is látványos volt Magyar Péter győzelme
Megnéztük, milyen számokat produkált.
Már csak egy hét - nagy nevekkel jön a Women's Money & Mindset Day!
Gyere el Te is április 23-án!
Erős évet zárt a MET Csoport
Itt vannak a friss számok.
75 milliós bírság a LED-csereprogramban felmerülő adatvédelmi hiányosságokért
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból indított eljárásában (NAIH-19-18/2024) 75 millió forintos adatvédelmi bírságot szabott ki egy energetikai vállalkoz
Kimerült a keret az Otthonfelújítási támogatásra! Mit hozhat helyette a TISZA programja?
A Nemzetgazdasági Minisztérium bejelentése értelmében a keret kimerülése miatt Budapesten és további hét fejlettebb megyében felfüggesztik a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehet
Torzítják a piacot a támogatott hitelek, a költségeket a társadalom viseli
A támogatott hitelek rövid távon segítik a lakosságot és a vállalkozásokat, hosszabb távon viszont komoly mellékhatásokat okozhatnak a gazdaságban. Ha túl sok ilyen konstrukció érhető... Th
Számlázás céges környezetben: Hol rejtőznek az ÁFA kockázatok?
Előfordult már, hogy egy teljesítési időpont meghatározása kapcsán több szervezeti egység eltérő álláspontra jutott, mégsem született minden szempontbl megnyugtató válasz? Vagy hogy az ER
Hol szűnt meg a munkanélküliség réme? - BB Tengely
A BB tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak munkaerőpiaci átalakulásai három évtized alatt. A munkanélküliségi ráta a gazdasági stabilitás egyik legérzékenyebb mutatója. Arról árul e
Sport és ESG: hol keletkezik valójában a profi sport karbonlábnyoma?
A profi sport ESG-vállalásai ma már megkerülhetetlenek, a tényleges környezeti hatás azonban sokszor jóval összetettebb, mint amit a látványos vállalások sugallnak. Duha Bence cikksorozatának
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye kizárólag a gyenge forint lenne. A lakosság valószínűleg még nem tud... The post Nulláró
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Nyár közepéig tarthat a türelem: utána jöhet az igazi energiasokk
Nem csak a kőolajra van hatással a konfliktus.
Ezek a részvények lehetnek a választás nagy nyertesei: a Concorde és az Accorde szakértőit kérdeztük
Gyurcsik Attilával és Bukta Gáborral beszélgettünk.
Drámai hibát követett el Donald Trump? – Az egész világ megfizetheti az árát
Lábon lőhette magát az amerikai elnök.